Журналист, блогер и политический обозреватель, всю жизнь проживший на Украине и лишь недавно сумевший покинуть её территорию. Тем не менее своим видением современных украинских реалий и стоящей за ними экономической и политической подоплёки предпочитает делиться анонимно.

В соцсетсях завирусился видеоролик, снятый в Одессе. Миловидная горожанка эмоционально сетует на то, как сложно сохранять адекватность в нынешней обстановке. «Это мой город, но, кажется, теперь я здесь чужая», — сквозь слёзы произносит женщина в конце видео.

ИА Регнум

«Как справиться с тем, что ты видишь в своём городе, что ты просто не можешь игнорировать мракобесие? — задаётся вопросом одесситка и констатирует: — Наши культурные ценности пали в неравном бою с тщеславием и невежеством».

Но что же вызвало такую острую реакцию девушки, которую она сама назвала «панической атакой»? Со стороны повод может показаться ничтожным: у памятника Пушкину на Приморском бульваре уличный музыкант исполнял «украинизированную» версию песни «Голубая луна».

Неужели, на фоне всего, что происходит на Украине, дурацкая и безвкусная музыкальная поделка может вывести из себя?

Может. В той психологической атмосфере, в которой живут одесситы, бурную и плохо контролируемую реакцию может вызвать буквально любая мелочь.

Приведу всего несколько примеров из самых недавних событий.

Практически в то же время, что обсуждаемое видео, по соцсетям разлетелась другая история, которая могла бы показаться смешной, если бы не была такой грустной.

Вебкам-патриотизм

Снова ролик из Тик-Тока, снова девушка, снова моральное негодование, снова уличный музыкант и снова языковой вопрос. Только всё наоборот: на Дерибасовской кто-то посмел петь по-русски, и бдительная авторка принялась исполнителя воспитывать.

Традиционно ролик завирусился в социальных сетях — в том числе и силами «борцов за мову» из других городов, и по законам жанра следующим шагом должно было бы стать появление на сцене правоохранителей и/или активистов националистических организаций, которые поучили бы уличных музыкантов уму-разуму.

Однако что-то пошло не так.

Среди зрителей ролика нашлись те, кто уже видели его главную героиню в несколько ином амплуа: в качестве вебкам-модели, то есть девушки, которая за деньги обнажается онлайн, исполняя пожелания и фантазии клиентов. Причём опознанию дамы немало помогла нанесённая на её тело татуировка с надписью на русском языке.

Дальше — больше.

Оказалось, что ранее она же была фигурантом ещё одного языкового скандала: заявившись на некий бизнес-тренинг, буквально с порога потребовала, чтобы лектор выступал на украинском языке, а когда тот отказался, устроила соответствующее шоу, закончившееся её выдворением.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911445" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Одессе с бизнес-тренинга выгнали требовавших говорить на украинском

Позднее она призналась, что целенаправленно явилась на русскоязычное мероприятие, чтобы устроить скандал. Вскоре к организаторам тренинга пожаловали активисты националистических организаций, и тем пришлось записывать видео с извинениями.

Как говорится: «мем смешной, ситуация страшная», но символизм произошедшего зашкаливает.

Украина, конечно, стремится в Европу, однако престиж работников секс-индустрии здесь всё еще невелик, да и идут в эту сферу в основном люди, не сумевшие реализовать себя в других отраслях

Однако у подобных париев присутствует мощный социальный лифт в виде украинского патриотизма. Достаточно нацепить вышиванку, выкрикивать патриотические лозунги или, как в данном случае, цепляться к людям, разговаривающим по-русски, и как минимум 15 минут славы вам гарантированы.

Социальный лифт в логове врага

Особенно хорошо удаются такие перформансы именно в Одессе — городе, известном своей самобытной культурой далеко за пределами Украины. После утраты Крыма и Донбасса Одесса, бесспорно, осталась самым русским городом в стране. И одно дело — прицепиться за русский язык к какому-нибудь бедолаге в Виннице или Полтаве, но совсем другое — устроить подобное шоу в «логове врага» — в Одессе!

И вот девушка не очень высокой социальной ответственности превращается в фигуру общественно-политической жизни — борца за монолитность украинской нации!

Такое превращение не только не стоит усилий, но и не несёт рисков. «Языковые патрульные» находятся под защитой как государства и его силовых структур, так и их «прокси» в виде групп националистов, на которых по удивительному стечению обстоятельств совершенно не обращают внимания вездесущие работники ТЦК.

Проехаться на подобном социальном лифте согласятся далеко не все: как ни крути, а у значительного числа жителей Украины (в том числе и украиноговорящих) подобные практики не вызывают ничего, кроме осуждения и брезгливого неприятия.

Но в том-то и дело, что мы говорим о персонажах, которым к подобному отношению и так не привыкать, так что они буквально ничего не теряют — зато приобрести, по крайней мере, в теории, могут многое.

Конечно, далеко не всем удаётся добиться того, чего добился в Одессе, скажем, Сергей Стерненко, который аналогичным образом за несколько лет эволюционировал из рэпера-неудачника и СММ-менеджера за еду до заметной во всеукраинском масштабе медийной фигуры.

А сегодня Стерненко вовсе ворочает достаточно заметными деньгами, которые регулярно собирает в качестве донатов для ВСУ. При этом, конечно, даже многие единомышленники относятся к нему более чем скептически, называя его выскочкой и припоминая былые грешки, вроде причастности к торговле наркотиками.

Впрочем, в любой сфере настоящего успеха добиваются единицы, тогда как большинству приходится довольствоваться куда более скромными плодами — например, банальным удовольствием от унижения других, подчас куда более социально адаптированных людей.

Украинизация по-плохому

Впрочем, проститутки, поучающие, как надо родину любить, и наркоторговцы, собирающие пожертвования, — это еще не худшее, что вынес наверх социальный лифт украинского патриотизма. Есть в нем и куда более зловещие фигуры, которые вступают в дело тогда, когда кто-то не хочет украинизироваться «по-хорошему».

В Одессе таким примером уличного патриотизма выступает некий Демьян Ганул — уроженец крошечного села Новоселица Кировоградской области, который некогда промышлял мелким уличным криминалом на родине, а после Евромайдана вместе с упомянутым Стерненко состоял в одесском «Правом секторе» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В России эта организация запрещена, а на Украине давно утратила популярность, после чего и её активисты делают уже «сольную карьеру».

Ганул сколотил группировку «Уличный фронт» и обеспечивает «силовое прикрытие» акций украинизаторов при невмешательстве и даже содействии полиции и ТЦК.

Собственно, «извиняшки» от организаторов тренинга, о которых мы говорили выше, организовали именно Ганул сотоварищи.

Кстати, подобные инциденты в Одессе считаются исчерпанными лишь в том случае, если в комплекте с ними следуют не вполне добровольные пожертвования на развитие патриотического движения. И дело того стоит, ведь тем, кто «извиняться» отказывается, может прийтись худо.

Буквально в те же дни появился и ещё один видеролик, на котором избитый и прикованный наручниками к дереву мужчина заявляет, что его изнасиловали и что он готов служить в ВСУ. Этот мужчина — бесследно пропавший около полутора месяцев назад фитнес-тренер, ранее повздоривший с военнослужащим.

Спортсмен позволил себе назвать бойцов ВСУ рабами и быдлом и пожелал, чтобы они «все там сдохли». «Акция возмездия» не заставила себя ждать: Ганул с «побратимом» избили мужчину, после чего погрузили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении: по официальной версии, в ТЦК, где его записали в 3-ю штурмовую бригаду.

Однако опубликованное видео доказывает, что на самом деле события развивались несколько иначе, чем сообщалось изначально. Надо ли говорить, что с момента публикации прошла неделя, а правоохранители сделали вид, что ничего интересного в принципе не произошло?

Государство-насильник

Одна из трагедий современной Украины состоит в том, что люди, «освобождённые от химеры, называемой совестью», имеют наилучшие шансы добиться общественного успеха и стать образцами для подражания. Они формируют атмосферу в обществе и задают ориентиры для государственной власти, которая в результате занимается тем же моральным террором неугодных граждан, только на принципиально ином уровне.

К примеру, председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер (женатый, между прочим, на гражданке РФ) подписал распоряжение о переименовании целого ряда знаковых для одесситов улиц: своих имён лишатся Пушкинская, Ильфа и Петрова, Королёва, проспект Гагарина и бульвар Жванецкого.

Тем же распоряжением предписано демонтировать буквально один из символов Одессы, знакомый каждому одесситу и гостю города: памятник Пушкину на Думской площади (тот самый, под которым пели «Голубую луну» в первом видео).

Это решение вызвало немалый общественный резонанс: даже мэр Геннадий Труханов, до сих пор безропотно выполнявший любые идеологические распоряжения центральных властей (вроде сноса памятника Екатерине II и переименования центрального Александровского проспекта), осмелился высказаться против этого решения.

На всеукраинском уровне не лучше: Верховная рада приняла закон, предполагающий фактический, запрет на деятельность Украинской православной церкви — наиболее массовой в стране (и особенно в Одессе) религиозной конфессии.

Казалось бы, зачем принимать это заведомо скандальное решение, которое ставили под сомнение даже заокеанские кураторы украинской власти?

Да всё за этим же: продемонстрировать доминирование государства и то, что перед его волей пасуют любые идентичности, традиции или частные предпочтения.

«Да, мы приняли это решение, потому что можем, — как бы говорят одесситам власти. — И что вы нам сделаете?»

Чужие в родном городе

Теперь, наверное, вы можете себе представить морально-психологическое состояние одесситов, вынужденных жить в условиях, когда их унижением систематически и целенаправленно занимается огромное количество людей — от вебкамщиц и бандитов до губернаторов и депутатов.

Надо ли удивляться, что эти люди чувствуют себя чужими в своём городе, а любая мелочь воспринимается как очередное циничное издевательство над тем, что тебе дорого?

В подобной обстановке даже такая вроде бы несложная задача, как «психологически выжить в ближайшие 10 лет» представляется почти невыполнимой миссией!

Вряд ли сильно ошибусь, если скажу, что люди, всеми правдами и неправдами пытающиеся сегодня покинуть Украину, бегут не только от мобилизации, обстрелов, отключений света и нищеты, но в том числе и от атмосферы, заполнившей страну.

Идея украинских националистов 1990-х, сформулированная в знаменитом лозунге «Чемодан, вокзал, Россия!», по сути, сбывается. Правда, непонятно, что будут делать украинизаторы после того, как все люди, на чьём горбу они пытались въехать в свой патриотический рай, окончательно покинут пределы их досягаемости? Впрочем, лично меня этот вопрос волнует, пожалуй, в последнюю очередь.