Журналист, блогер и политический обозреватель, всю жизнь проживший на Украине и лишь недавно сумевший покинуть её территорию. Тем не менее своим видением современных украинских реалий и стоящей за ними экономической и политической подоплёки предпочитает делиться анонимно.

В современной войне медийная составляющая играет не менее важную роль, чем военная — думаю, в особых доказательствах это утверждение не нуждается. И в этом смысле интересно посмотреть на то, как освещают вторжение в Курскую область украинские СМИ. Среди прочего, это может позволить приблизиться к пониманию, чего реально добиваются этим вторжением и как вообще на Украине видят текущую ситуацию не на словах, а на деле.

Telegram / Zelenskiy / Official

Основное содержание в целом не выбивается из общей логики работы любой пропаганды: «наши побеждают», «враг бежит», «победа близка» и так далее.

И эти публикации действительно преследуют внятную и понятную цель. Они призваны поднять моральный дух украинских граждан, который находится далеко не на самом высоком уровне после нескольких месяцев преимущественно плохих новостей с фронта и реального положения дел в тылу.

О резком снижении веры в успешное завершение боевых действий свидетельствуют даже данные опросов: по состоянию на конец июля за начало мирных переговоров с Россией выступали уже 44% опрошенных, а доля согласных на мир даже ценой территориальных уступок выросла до 23% (против 10% в мае 2023-го).

Украинская социология — штука достаточно специфическая, так что к самим цифрам можно относиться по-разному, однако тенденция налицо, и тот факт, что эти тенденции обнародуют в жёстко контролируемом украинском медиапространстве, даже более значим.

Так что да, укрепить моральный дух граждан — одна из насущных задач, стоявших перед украинскими СМИ перед вторжением, и сейчас её решают на полную катушку.

Однако на этом фоне в украинской медиасфере происходят и другие, очень интересные и даже достаточно странные вещи: я говорю о муссировании тезисов о том, что, дескать, «ВСУ освобождают Курскую область», которая в будущем может войти в состав Украины.

Такие тезисы вбрасываются в основном на уровне шуток и троллинга: вроде того, как сумские (а вслед за ними и всеукраинские) СМИ опубликовали проект решения Сумского райсовета о включении Суджи и Суджанского района в состав Сумского района Сумской области.

Новость, конечно, оказалась фейком, который быстро опровергла пресс-служба Сумского райсовета, однако, как говорится, ложки нашлись, но осадочек остался — тем более что проработан фейк был достаточно неплохо.

Например, он содержит отсылку к указу президента Украины «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», которым украинским властям предписано «разработать комплекс мер по сохранению украинской идентичности» на ряде территорий РФ, включая и Курскую область — и вот это уже никакой не фейк, а вполне реальный документ, подписанный 22 января 2024 года.

Аналогичных примеров множество: так, генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил, что отделение «Укрпочты» в Судже откроется в здании по улице Советской, 12, сразу после соответствующей декоммунизации в соответствии с украинским законодательством.

А в Харькове на станции метро «Исторический музей» вывесили карту, на которой «историческими землями Украины» показаны Курск, Белгород, Воронеж и Волгоград.

Список можно продолжать очень долго: например, в Сети разгоняют видеоролики, в которых изображающие жителей Курской области люди рассуждают о том, что готовы жить в составе Украины, «раз Россия не смогла их защитить», и тому подобное, а в украинском сегменте соцсетей обсуждаются вопросы об организации в Курской области референдума о присоединении к Украине.

Стоит ли относиться ко всему этому серьёзно?

Разумеется, нет — да и сами авторы таких публикаций достаточно ясно дают понять, что всерьёз к такой постановке вопроса не относятся. Наоборот, всячески подчёркивается издевательский и провокационный характер таких сообщений.

И можно было бы просто списать это на желание украинских пропагандистов потроллить россиян, однако на самом деле идея этой кампании, вероятно, немного сложнее.

По сути, этими вбросами украинские пропагандисты пытаются пародировать официальную российскую риторику об исторической и культурной принадлежности России значительной части территорий, отошедших в 1991 году к независимой Украине — риторику, которая лежит в основе всей новейшей российской политики на украинском направлении.

И копирование этой риторики на украинский манер, причём в откровенно бредовых формах, направлено прежде всего на дискредитацию аналогичных российских утверждений. Мол, если заявления о планах Украины присоединить Курскую область кажутся вам бредом, то почему к симметричным претензиям России на Крым или Донбасс следует относиться как-либо иначе?

Надо сказать, что попытки оспорить российские тезисы через их отражение и доведение до абсурда в украинской медиасфере предпринимаются уже давно: шутки про Курскую и Белгородскую народные республики (карикатуры на ДНР И ЛНР) в соцсетях и Telegram-каналах стали появляться почти одновременно с первыми обстрелами ВСУ этих территорий.

Ну а теперь, когда военная обстановка, что называется, располагает, пропагандисты используют открывшиеся возможности на полную катушку. Рискну предположить, что в основном весь этот троллинг направлен даже не на россиян, а на других украинцев — ту часть украинских граждан, которые втайне поддерживают российские претензии и сочувствуют российской политике.

Разумеется, в условиях военного положения и всесилия спецслужб делать они это могут только тайно, и из-за этого понять, сколько таких людей на самом деле, практически невозможно. И это, кстати, не самая лучшая ситуация для украинских властей, реально неспособных понять, в какой степени они могут доверять собственным гражданам.

Вряд ли идея дискредитировать российскую идеологию методом доведения до абсурда даст какой-то реальный результат: слишком уж непохожи сравниваемые ситуации.

В случае того же Донбасса или Крыма, к примеру, ссылки на некие исторические обстоятельства всегда носили лишь вторичный и вспомогательный характер, а основную роль играли устремления и действия значительной части современных жителей этих регионов.

Проще говоря, сотни тысяч людей в Крыму и Донбассе реально и без всякого троллинга хотели быть Россией или хотя бы с Россией — до того, что брали в руки оружие, воевали и умирали за эти свои стремления. И делали они это, конечно, вовсе не из-за того, что было 200 или 300 лет тому назад, а из-за обстоятельств, существующих здесь и сейчас — исходя из своих реальных личных проблем, желаний и предпочтений.

Да и теми украинскими гражданами, которые сегодня продолжают поддерживать Россию, несмотря на два с половиной года боевых действий, вряд ли всерьёз движут какие-то исторические мотивы. Тем более что и тогда, и сейчас «за Россию» выступали не только из-за восхищения самой Россией, сколько из-за недовольства реалиями жизни на Украине — ну а эти реалии никаким троллингом, как понятно, не улучшишь.

Так что данная информационная кампания вряд ли будет иметь тот итог, на который рассчитывают её организаторы, и скорее всего останется «вещью в себе» — чем-то, над чем можно посмеяться в кругу единомышленников, но что вряд ли произведёт какое-то впечатление на тех, на кого его планировалось произвести.

В завершение нужно напомнить, что, как говорят в Одессе, в каждой шутке только доля шутки.

Да, сейчас претензиями на Курскую и Белгородскую области украинские пропагандисты преимущественно троллят. Однако в целом мечты о возвращении «исконных украинских земель», включая не только Курск и Белгород, но и Кубань, а также другие территории России, в политическом коллективном бессознательном Украины существовали задолго до событий 2014 года и слабее с тех пор, разумеется, не стали.

И сейчас эта тема поднимается в исключительно ироническом контексте лишь потому, что реальных сил что-то там отделять и включать в свой состав у Украины нет.

А фестиваль троллинга, который мы наблюдаем, лишь в очередной раз доказывает, что в свою победу на Украине по-настоящему не верит практически никто — ведь иначе высмеивать тему украинского будущего Курска и Белгорода украинская пропаганда уж точно не стала бы.