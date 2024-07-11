Журналист, блогер и политический обозреватель, всю жизнь проживший на Украине и лишь недавно сумевший покинуть её территорию. Тем не менее своим видением современных украинских реалий и стоящей за ними экономической и политической подоплёки предпочитает делиться анонимно.

Я сумел вырваться с Украины и хочу рассказать вам свою историю.

ИА Регнум

За последние два года через подобные злоключения прошли десятки тысяч моих сограждан, и, думаю, ещё большему числу людей что-то в этом же духе предстоит в ближайшее время. И именно поэтому я хочу поделиться своим опытом того, что представляет собой «рывок к свободе» в современных украинских реалиях.

Итак, дано: тому, кто принял решение бежать с Украины, прежде всего предстоит решить, как именно это сделать.

Сравнительно законный метод

Рынок услуг по вывозу людей с Украины велик и разнообразен.

Вариантов множество, условия очень различны, и решившемуся на побег следует приготовиться к тому, что в следующие пару месяцев значительная часть семейных разговоров будет посвящена преимуществам и недостаткам различных способов реализации задуманного.

Теоретически можно выехать даже легально или почти легально: устроиться (реально или фиктивно) на предприятие, имеющее право отправлять сотрудников в заграничные командировки, купить справку о негодности к военной службе по состоянию здоровья и (это важно!) сняться на её основании с военного учёта.

Конечно, идея пересечь границу официально в обычном пункте пропуска, получив все необходимые штампы, весьма привлекательна, однако у подобных вариантов есть минусы, и притом серьёзные.

Первым из них является цена: если два года назад получить заветную бумагу можно было за 5-8 тысяч долларов, то сегодня цены стартуют от 15-20 тысяч. При этом даже столь внушительная сумма вовсе не является гарантией успеха: случаев, когда обещанных документов люди так и не получили или, даже получив документы, не смогли по ним выехать, более чем достаточно.

И если переход границы звериными тропами формально является лишь административным правонарушением, то уголовную статью за использование заведомо поддельных документов никто не отменял.

Так что даже если деньги на покупку «аусвайса» есть, далеко не факт, что тратить их подобным способом будет целесообразно и безопасно.

Звериною тропою

Куда больше людей выбирают именно «звериные тропы» — нелегальный переход границы в обход пунктов пропуска, и именно такой выбор в своё время сделал и я.

Предложений о переправке людей за границу море: от них буквально ломится «Тик-ток», их без труда можно найти в «группах по интересам» в «Телеграме».

Увы, за значительной частью таких объявлений стоят мошенники, планы которых не простираются дальше получения аванса с последующим исчезновением в закате.

Нередко даже можно встретить мнение, что, мол, все, кто просит аванс — мошенники. Это не так. Аванс в том или ином размере просят абсолютно все «перевозчики»: это нужно для того, чтобы убедиться в серьёзности намерений клиента, а также снижает вероятность того, что под видом «искателя свободы» на перевозчика выйдут представители спецслужб.

Как же отличить реального «перевозчика» от мошенника? Да практически никак.

И сразу следует готовиться к тому, что какие-то деньги вы потеряете. Я вот, например, лишился тысячи долларов и еще очень легко отделался. Потеря денег — далеко не худшее, что может произойти: ситуации, когда «перевозчики» привозили путешественников на блокпост пограничников или в лапы сотрудников СБУ, тоже случаются.

Оптимально сотрудничать с теми, с чьей помощью выезжали ваши знакомые, но, увы, это получается не всегда. Многие опытные перевозчики имеют некий архив «историй успеха», в том числе и видео с благодарностями, снятыми людьми, успешно оказавшимися на «той стороне». Но при большом желании подделать такие видео тоже не проблема, хотя большинство мошенников таким и не заморачиваются.

В общем, гарантий нет и быть не может, и даже этот самый первый этап выезда будет связан с риском и стрессом. Нужно просто смириться, тем более что это только цветочки по сравнению с тем, что ждёт «ухилянта» дальше.

Цена «билета»

Многие люди предпочитают не иметь дела с перевозчиками и действовать самостоятельно: изучать карты, строить маршрут, организовывать путешествие от дверей своего дома и до итогового пункта по ту сторону границы.

В интернете хватает ресурсов с советами по организации таких маршрутов, и есть даже мнение, что самостоятельный переход — более надёжный и безопасный вариант, ведь никто не отнесётся к организации вашего путешествия более ответственно, чем вы сами.

Это мнение не лишено оснований.

Лучше всего такой вариант подойдёт тем, кто знает местность или, по крайней мере, хорошо ориентируется по карте, пребывает в хорошей физической форме, внимателен, находчив и стрессоустойчив.

Я и сам одно время рассматривал вариант самостоятельного перехода границы, однако в конечном счёте предпочёл воспользоваться услугами «перевозчика».

Как ни крути, а просто невозможно знать все детали происходящего в приграничных районах — расположение блокпостов и наблюдательных пунктов, маршруты патрулей и так далее. И хотя «перевозчики» тоже не знают их досконально, у них, по крайней мере, имеется некий опыт, связанный с предыдущими клиентами, и они имеют основания полагать, какие решения сработают, а какие — нет.

Кроме того, большинство «перевозчиков» в качестве дополнительной услуги предлагают встречу на той стороне границы и помощь в оформлении документов, и поверьте, это важный бонус.

Да, сотрудничество с «перевозчиком» предполагает расходы, и немалые (на момент написания этого материала цена «билета» стартует от 5000 долларов, что примерно в полтора раза больше, чем платил я, и цены постоянно растут). Однако неудача при попытке перейти границу для военнообязанного мужчины почти автоматически означает попадание на фронт.

Стоит ли на этом экономить, каждый решает для себя.

Ожидание

Выбрав условно надежного перевозчика и внеся аванс, я столкнулся с одним из наиболее неприятных (по крайней мере лично для меня) моментов путешествия — ожиданием «открытия коридора».

Срок ожидания может быть разным: от нескольких дней до нескольких месяцев. И в каждый момент этого промежутка могут позвонить и сообщить, что завтра утром или даже сегодня вечером вы выезжаете.

Жизнь в ожидании такого звонка нормальной не назовёшь, однако это совершенно неизбежно. И хорошо ещё, если выезжать надо будет из того же города, где вы живёте. Иногда маршрут предполагает, что финальный этап ожидания длиной порою в 1-2 недели будет проходить в городе на другом конце страны.

При этом рассчитывать на то, что точную дату назовут заблаговременно, не приходится. «Перевозчики» будут сохранять интригу буквально до последнего момента, так как это связано с безопасностью, причём как их собственной, так и того, кого они перевозят.

«Не волнуйтесь, вам позвонят», — лучшее, что можно услышать в ответ на все расспросы. Так что всё, что остаётся, это смириться и постараться, чтобы ожидание не свело вас с ума.

«Трансфер»

Американские выживальщики, готовящиеся к зомби-апокалипсису, утверждают, что с его наступлением самой сложной задачей будет выбраться из города, в котором вы живёте. Тем, кто бежит с Украины, еще сложнее — из города нужно добраться до точки вблизи границы, откуда начнётся собственно переход.

В зависимости от выбранного варианта и его цены процесс этот может выглядеть по-разному.

В наиболее бюджетных случаях (как, к примеру, в моём) «перевозчик» просто указывает населённый пункт, до которого следует добраться, иногда посоветовав, как это лучше сделать.

В вариантах подороже трансфер организует сам «перевозчик». Это позволяет сэкономить нервы, но на комфортное путешествие рассчитывать не стоит. Дорога может проходить в грузовом отделении микроавтобуса, где «ухилянта» буквально завалят мешками с товаром или чем-то подобным. Можете представить себе, насколько сомнительным удовольствием является двух-трёхчасовая поездка в этих условиях в тридцатиградусную жару!

Бывает, правда, и нормальный трансфер в салоне обычного автомобиля, но тут уж как повезёт.

В случае самостоятельного трансфера оптимальным вариантом является общественный транспорт, причём лучше всего — железнодорожный, так как сотрудники ТЦК осматривают электрички реже, чем автобусы, а междугородние рейсовые поезда не осматривают вообще (по крайней мере, пока).

Определённый риск связан с моментом посадки и высадки с поезда, ведь на вокзалах часто присутствуют патрули, однако опыт показывает, что если не привлекать к себе внимание и перемещаться быстро, но без суеты, то вероятность успеха достаточно велика.

Хотя, опять-таки, далеко не равна 100% — риск вообще будет постоянным вашим спутником на всём протяжении побега.

Уменьшить его можно, путешествуя как можно более ранним утром или как можно более поздним вечером, а ещё лучше — в выходные. Впрочем, день и время вы, как я уже говорил выше, обычно не выбираете, и остаётся надеяться, что ваш перевозчик тоже учтёт эти моменты.

На случай нежелательной встречи с правоохранительными органами, к примеру, той же полицией, неплохо иметь легенду, то есть объяснение, куда, к кому и зачем вы едете. В моём случае это была сестра жены моего приятеля — сами понимаете, вариант так себе, так что я сделал всё для того, чтобы до его проверки на прочность дело не дошло.

Другие в качестве легенды выбирают покупку дома или машины, причём можно найти в интернете даже реальные объявления и созвониться с продавцом, договорившись о просмотре. К сожалению, времени на столь тщательную проработку легенды, как правило, не хватает, так что лучше всего сделать всё, чтобы она не понадобилась.

Меньше народа — больше кислорода

На этапе «трансфера» появляется возможность выяснить ещё одну очень важную вещь — размер группы, в которой вы будете идти. Чем меньше эта группа, тем лучше, и если выясняется, что перейти границу предстоит в компании 10-20 товарищей по несчастью, от этого варианта лучше сразу отказаться.

Новостей от украинских пограничников о поимке подобных больших групп — море. И это понятно, ведь незаметно перетащить через границу такую большую толпу невероятно сложно. Да, случается, что переходят и толпами, однако рассчитывать на это не стоит.

Большая группа — верный признак того, что «перевозчик» либо не обладает высокой квалификацией, либо вообще всерьёз не рассчитывает доставить группу на ту сторону.

Мне доводилось слышать, что именно такие большие «караваны» гоняют через границу «перевозчики», имеющие какие-то договорённости с пограничниками. Однако наличие таких договорённостей не является гарантией успеха: помимо пограничников, нелегалов ловит также СБУ, а в некоторых случаях, например, на границе с Приднестровьем, ещё и военные, для которых договорённости перевозчика могут не иметь никакого значения.

В общем, лично мне кажется, что овчинка выделки не стоит и от путешествия в большой тёплой компании лучше отказываться, даже если это будет грозить финансовыми потерями.

Переход

99% всех вариантов нелегального перехода границы будут предполагать пешее путешествие — обычно вблизи самой границы и непосредственно через неё. Длина этого перехода может быть различной — от нескольких сотен метров в наиболее дорогих вариантах до 15-20 километров.

Путь лежит через леса, овраги, болота и т.п., идти, вероятнее всего, придётся ночью. Относиться ко всему этому приходится философски. «Перевозчик» делает это не для того, чтобы жизнь мёдом не казалась, а потому, что чем менее проходима местность, тем меньше вероятность нарваться на патруль.

Подготовиться к достаточно нелёгкому испытанию крепости организма нужно и морально, и физически: выбились из сил в тот самый момент, когда надо будет бегом преодолеть несколько сотен метров, отделяющих от границы, — худший из возможных вариантов развития событий.

С другой стороны, неуверенность в своей физической форме останавливать тоже не должна: у любого организма имеются огромные внутренние резервы. Вы не поверите, как много сил появляется у самого вымотавшегося беглеца, когда он в тёмном пограничном лесу слышит за спиной собачий лай. Даже если на самом деле это Жучка из соседней деревни решила спросонья подать голос.

Выбор одежды и обуви может как сильно облегчить, так и существенно осложнить переход. Если есть возможность, стоит расспросить на эту тему «перевозчика» как можно подробнее. Оптимальным является вариант лёгкого, но прочного спортивного костюма в сочетании с максимально лёгкими кроссовками. Никаких шорт и футболок: продираться в них через колючки — то ещё удовольствие. Клещей и комаров тоже никто не отменял, да и лежать лицом в грязь посреди поля, ожидая, пока проедет пограничный патруль, в спортивном костюме несколько комфортнее.

И да, если пара-тройка ваших нервных клеток сумела каким-то образом дожить до этого этапа, то тут-то вы с ними и попрощаетесь.

Вы удивитесь, какие штуки будет выкидывать с человеком взбудораженное воображение. Я, к примеру, никогда не думал, что жужжание мух может быть так сильно похоже на отдалённые человеческие голоса, а просвечивающую сквозь колышущиеся деревья Луну настолько легко принять за свет фонаря в руке идущего человека.

Впрочем, есть и хорошие новости: судя по имеющейся статистике, подавляющее большинство грамотно организованных переходов завершаются успехом.

На той стороне

Момент пересечения границы, когда понимаешь, что Украина уже осталась за спиной — самый приятный во всей этой в целом малоприятной истории. Однако важно понимать, что на этом приключения ещё не закончились, и даже тут можно наделать ошибок, которые могут дорого обойтись. Как говорится, «пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку».

Во-первых, у украинских пограничников есть скверная привычка преследовать беглецов даже по ту сторону «ленточки» — по крайней мере, на границах с Молдавией и Приднестровьем они точно так делают. Так что, перейдя границу, нужно сразу же попытаться отойти от неё подальше, хотя бы на 300-500 метров, и лучше как можно скорее скрыться из зоны прямой видимости.

Во-вторых, на той стороне вам будут не то чтобы очень рады.

Информация на этот счёт противоречивая: ходят упорные слухи что, к примеру, молдавские и польские пограничники выдают беглецов, пойманных непосредственно возле границы, обратно на Украину.

Подтвердить или опровергнуть эти сообщения я не могу, но лучше не рисковать и попытаться своим ходом добраться до полицейского или пограничного участка уже на территории страны, где прямо и недвусмысленно заявить о том, что просите убежища.

В любом случае следует помнить, что с точки зрения страны, куда попадает беглец с Украины, он является правонарушителем, пусть и действовавшим по уважительной причине. Так что вести себя нужно соответственно.

Очень часто в решении вопросов на той стороне помогают «перевозчики», и это, повторюсь, серьёзный аргумент в пользу того, чтобы воспользоваться их услугами. Они точно знают, как и к кому нужно обращаться, чтобы легализация на той стороне прошла наиболее безболезненно.

Однако стоит быть готовым к тому, что следующие сутки или двое могут быть не самыми комфортными в жизни. Даже если местные власти будут относиться к беглецу с полным пониманием и сочувствием, то вполне реально провести денёк-другой в камере местного изолятора, в которой к тому же будет людей в 3-4 раза больше нормы.

Впрочем, на фоне всего, что приходится преодолеть к тому моменту, это уже мелочи, да и мысль о том, что самое сложное уже позади, серьёзно повышает настроение.

Вместо послесловия

Думаю, что те, кто читает эти строки, уже поняли: переход через украинскую границу — далеко не самое простое мероприятие, и даже наличие денег и связей не всегда может сделать его достаточно безопасной и рутинной процедурой.

Побег с Украины — это испытание, которое запоминается надолго, да и ставки в нём достаточно высоки, ведь последствия неудачи могут быть самыми неприятными.

Стоит ли овчинка выделки? Каждый решает это для себя, простых ответов здесь быть не может.

Кроме того, не следует думать, что по ту сторону границы расположены райские кущи. На смену одним проблемам придут другие, и их тоже придётся как-то решать. Жизнь эмигранта никогда не была простой, и наше время исключением не является.

Добавить могу лишь одно: со временем процесс перехода границы становится только сложнее, дороже и всё более рискованным, да и обустроиться на той стороне сегодня, к примеру, существенно сложнее, чем это было ещё полгода назад.

Так что к решениям следует относиться ответственно, и дай бог принять такое, о котором в последующем не пришлось бы жалеть.