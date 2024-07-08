Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Пересмотр философии социальных выплат — такую амбициозную задачу поставила перед собой на прошлой неделе министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

ИА Регнум Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович

Философия, как известно, — это «любовь к мудрости», форма познания себя и окружающего мира, а также систематизация таких знаний. Итак, давайте смотреть, какую мудрость об окружающем её мире обрела и систематизировала украинский министр.

Опять СССР виноват

Пани Оксана исходит из того, что за годы независимости избыточно добрая украинская власть взяла на себя «… огромное количество чрезмерных социальных обязательств».

Более того, часть таких обязательств тянется ещё со времён Советского Союза. Разбаловали, короче говоря, народец.

Не знаю, как у вас, но у меня шаблон треснул уже на этом месте. Что это за загадочные социальные обязательства, которых нахваталась добрая Украина как собака блох?

Но при этом и злой СССР, оказывается, в раздаче народу неоправданной роскоши не отставал. И вот уже четвёртое десятилетие продолжает изнурять экономику Украины непосильными выплатами. Из могилы.

Забавно, что пани Оксана практически процитировала Ильфа и Петрова. Тяжелое наследие царского режима, сказал бы Остап Бендер.

Отдельно министра возмущает, что иные несознательные граждане пользуются ситуацией и подают на Украину иски в ЕСПЧ. «Есть закон, украинская власть его не выполняет, мои права нарушены». А тот принуждает Украину платить положенное.

В итоге (о, ужас!) расходы на социальные выплаты занимают в бюджете второе место — сразу после расходов на оборону и достигли в 2024 году неслыханной суммы в 470 млрд грн (1,020 трлн руб). Срочно нужно что-то с этим делать.

«Это другое, понимать надо»

Конечно, можно сказать, что сарказм неуместен. Ведь страна воюет. Выживание поставлено на карту, не до жиру. Но не спешите с выводами, это ведь Украина.

Ту же самую пани Оксану в ноябре вполне военного 2023 года всё устраивало. Причём ровно с той же формулировкой.

«Социальный бюджет на 2024 год уникален, поскольку является вторым по величине после бюджета обороны. Мы в следующем году к общим социальным расходам добавили еще почти 25 млрд грн. Эти средства позволяют нам пересматривать основные виды расходов, связанных с прожиточным минимумом или риском бедности».

2023 год: соцрасходы на 2-м месте — отлично, мы крутые, будем выплаты индексировать. 2024 год: соцрасходы на 2-м месте — всё пропало, недопустимо, срочно меняем философию!

Рецепт ликвидации бедности

Но на этом аргументы не кончились. Менять философию приходится ещё и из-за роста бедности:

«… из-за увеличения количества людей, которые находятся на грани бедности, и других уязвимых групп мы не можем увеличивать такой ресурс на социальные расходы… Мы работаем над тем, чтобы… каждая эта выплата, которая предоставляется, имела четкую цель — выхода человека из сложной жизненной ситуации и обязательно была связана с услугой, которая поможет человеку стать экономически независимым».

Это уже даже не Ильф и Петров, а зарисовка «Большевики ликвидируют неграмотность» от Ильи Олейникова и Юрия Стоянова: неграмотность ликвидируют путём ликвидации неграмотных.

Панове, а может, проблема не там совсем?

Может у вас полстраны бедняков (и нет денег им на пособия) потому, что у вас военные расходы на первом месте? И потому, что миллионы граждан по европам разбежались или по чердакам от мобилизации попрятались?

К слову, о разбежавшихся.

В ФРГ на сегодня находятся примерно 700 тыс. беженцев из Украины. На пособия для них в федеральном бюджете заложено 6 млрд евро (263 млрд грн), то есть примерно половина от социального бюджета Украины. Половина — но на 700 тыс. человек!

Тогда как на Украине на эти социальные 470 млрд грн претендуют 9-10 млн человек. По крайней мере, такова оценка уровня бедности на Украине от Всемирного банка.

Получается, немцам украинцы нужны больше, чем родной им Украине?

Кстати, если продолжить историко-саркастические параллели, то немцам как раз надо отдать должное. В технологиях привлечения украинского населения они сделали несомненный шаг вперёд, по сравнению с временами, когда остарбайтеров эшелонами гнали на работу в Германию.

Украинские Диогены

С другой стороны, возможно, пани министр просто не с того начала. Европа, к которой так стремится Украина, это ведь не только немецкие пособия, но и античная философия. А уж там не проблема найти обоснование для любой реформы социальной политики.

Взять хотя бы киников. Их философия как раз подойдёт для минсоцполитики Украины. Антисфен учил, что жить следует «подобно собаке»: быть верным, храбрым, жить просто и презирать условности. А Диоген Синопский не только учил, но и жил в пифосе (глиняный сосуд для вина), подавая всем пример аскесиса — самоотречения и самоограничения, отказа от всего излишнего.

К слову, тот же Диоген изобрёл троллинг, когда об интернете ещё и не слыхивали. По словам современников, именно он придумал разбивать аргументы оппонентов пуканьем и мастурбацией. Так что не только минсоцполитики, но и МИД Украины может брать на вооружение.

Если же без хаханек и троллинга, то нет никакой смены философии, есть письмо Михайло Ломоносова Леонарду Эйлеру: «Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому, так ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте».

В бюджет-2025 правительство закладывает военные расходы на уровне 2,2 трлн грн (против 1,7 трлн в текущем). Но эти дополнительные 0,5 трлн нужно где-то изыскать. Вот их и изыщут. Частью — через повышение налогов, а частью — принуждением украинцев к наследию Диогена и Антисфена.