Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

На сайте Bloomberg — мощный анонс интервью экс-президента Украины Владимира Зеленского. Мощный в первую очередь тезисами и направленностью. Зеленский не столько отвечает на вопросы, сколько задаёт их. И не кому-нибудь, а Дональду Трампу.

ИА Регнум

Киев классически пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, Зеленский пытается понять, чего ему ждать, если вдруг в Белом доме (а значит, и у Украины) сменится хозяин.

Но прежде всего, конечно, он отрабатывает темник действующей администрации. Интервью — выпад против Трампа и «украинской» части его предвыборной кампании.

Но вопросы Зеленского хороши тем, что их можно переадресовать ему самому. И многие украинцы их заочно наверняка уже ставят.

1. «Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня», — говорит Зеленский в отношении, пожалуй, наиболее раскрученного тезиса Трампа (тот декларирует, что положит конец боевым действиям между Украиной и Россией в течение 24 часов).

Но Трамп это уже сделал. И даже не сегодня, а еще вчера. Если совсем точно, то 25 июня советник Трампа по национальной безопасности Кит Келлог озвучил план, который был в целом одобрен кандидатом от Республиканской партии.

План заключается в принуждении к миру обеих сторон под угрозой прекращения финансирования (если от переговоров откажется Украина) либо, наоборот, финансирования до упора (если договариваться откажется РФ).

Более того, Зеленский, видимо, просто запамятовал (вот до чего общение с Байденом доводит!), что уже реагировал на эту формулу в другом недавнем интервью.

Так что непонятно, к чему нужна эта сказка про белого бычка. Вряд ли советники Трампа будут выдумывать велосипед и Зеленский услышит какую-то иную формулу. Ведь уже когда Трамп впервые (еще весной 2023 года) начал хвалиться, что помирит Россию и Украину за сутки, было понятно, что суть примирения — в шантаже обеих сторон конфликта.

2. «Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность — мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать», — вопрошает Зеленский. Народ, как говорится, имеет право знать!

Понятно, что Зеленский таким образом провоцирует Трампа на какие-то заявления в отношении поддержки его режима, если тот вновь станет президентом США.

Но как он это формулирует? Спохватившись об угрозе украинской независимости? Но её нет. Нет угрозы, потому как нет самой независимости. Разве она не закончилась 10 лет назад, когда после евромайдана украинская власть попала под тотальный контроль Запада? А затем ещё плотнее, после технического дефолта 2015 года, когда была вынуждена поставить под тотальный контроль экономический и финансовый блоки правительства, кадровую политику в силовых ведомствах, формирование судебной ветви власти.

Пять лет назад экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко вспоминал, как в 2016 году посол США на Украине Мила Йованович передавала ему списки «неприкасаемых» людей. Его предшественника (Виктора Шокина) и вовсе уволил нынешний президент США Джо Байден.

Да что там говорить, если в первой четверти XXI века на Украине при явной поддержке США произошли два государственных переворота. Так что никакой независимости нет, а значит, и угрозы нет.

То же самое и с государственностью. Начиная с 2022 года Запад оплачивает счета Украины на сумму 40–45 млрд долларов в год. Без этих денег чиновники и депутаты не получали бы зарплаты, пенсионеры остались бы без пенсий (Пенсионный фонд Украины ежегодно дотируется из госбюджета).

Если понимать государственность как субъектность, а не как внешние атрибуты (гимн, флаг, герб, границы), то какие уж тут «риски». Государственности тоже давно нет.

3. «Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей», — прибегает к классическому приёму Зеленский. Хочешь выбить себе денег — вспоминай о «маленьких беспризорных детях», как поступил Остап Бендер, создавая тайный союз меча и орала.

Но хочется в ответ спросить Зеленского, почему же это «они не могут». Очень даже могут. Ведь «они» — главные твои спонсоры и спонсоры твоей «государственности». И ты и твои, а теперь и все прочие украинские дети живут за их счет.

И как же это выходит: жизнь твою они планировать не могут, но поддержку давай? Так не бывает.

Вот Хиллари Клинтон в своей недавней беседе с Вованом и Лексусом блестяще это подтвердила: »…вам нужно <…> не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда, очевидно, многие в нашей стране сделают все возможное, чтобы переизбрать президента Байдена».

Воюй, Тарас, чтобы Байден победил!

Но главное даже в другом. А почему все эти вопросы адресованы Трампу? Он сегодня — кандидат в президенты, не больше. Будет он президентом или нет — ещё большой вопрос. Может, его вообще по доброй американской традиции грохнут до выборов. Не дай бог, конечно.

А сам Зеленский жизнями этих солдат и этих детей почему распоряжается?

До 21 мая 2024 года он хотя бы президентом был.

А с 22 мая карета превратилась в тыкву. Он, как и прежде, экс-кавээнщик, комик, владелец продакшен-студии. Никто, проще говоря, если речь идёт о судьбе населения (гражданами язык не поворачивается назвать) целой страны.

Даже тот же мирный план (допустим, что Трамп действительно начнёт его реализовывать) к Зеленскому уже никакого отношения иметь не будет: для России Зеленский уже 1,5 месяца как нелегитимен.

А вот спросить у Хиллари Клинтон и Джозефа Байдена, почему они хотят разменять жизни и судьбы тысяч украинцев лишь для того, чтобы Сонный Джо остался президентом, действительно стоило бы.

Но таких вопросов Зеленский почему-то не задаёт. Действительно, почему?