Политический обозреватель, автор тг канала Русский инженер. Выпускник Днепропетровского физтеха, инженер ракетостроитель. Предприниматель, спортсмен, участник СВО - занимался организацией гуманитарной помощи жителям Васильевки, Бердянска, участвовал в создании органов власти, был советником главы города Бердянска. Экспертная специализация, по современным вооружениям, аэрокосмическим технологиям, энергетика, логистика, политические и административные процессы в регионе Новороссии (Поднепровье, Таврия).

23 июня по Севастополю был нанесён ракетный удар ВСУ. Атака произошла днём, в праздник Троицы, святой для нас день. На оживлённый город летели пять баллистических ракет ATACMS с кассетным снаряжением, а не фугасной боевой частью, которую используют для поражения военной техники и укреплений.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города. В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети.»

Такие детали удара сообщило Минобороны в первые минуты после атаки. И они полностью расставляют всё на свои места.

Целью этой атаки было запугивание гражданского населения и последующий негативный резонанс по всей стране. А также наказание непокорных севастопольцев и нанесение удара по экономике туризма в Крыму. Всё вместе — это цели классического теракта.

Для ударов по военным объектам в городе кассетная боевая часть просто не нужна, и это лишний раз подтверждает террористические мотивы организаторов.

Еще одно подтверждение — время удара, в разгар дня, в праздник. Счёт жертв легко мог пойти на тысячи, ведь в это время улицы и парки города очень многолюдны.

Но работа нашего ПВО не позволила ракетам долететь до цели. Четыре из них были сбиты на безопасном удалении от города, а одна отклонилась от курса. И, к огромному сожалению, часть боевых элементов кассетной БЧ попала на пляж, что и привело к такому числу пострадавших и погибших.

В каждой такой ракете — почти тысяча поражающих элементов, в людей попали лишь некоторые из одной. Страшно представить какими были бы последствия, если бы остальные ракеты не перехватили.

Минобороны России выступило с заявлениями о возмездии, но жаль, что такие угрозы наш враг давно не слушает.

Для мониторинга нашей ПВО и координации ударов, в том числе по Крыму, в интересах ВСУ НАТО постоянно использует БПЛА, типа «Рипер» и «Хоук».

Вновь и вновь после подобных ударов звучат призывы закрыть воздушное пространство над акваторией Чёрного моря, разослав специальные извещения об опасности по протоколу NOTAM. Мол, мы каждый день проводим учения с пуском боевых ракет. А если беспилотники оказались в этом пространстве, то, значит, учебная ракета сама навелась на цель. Мы ведь предупреждали.

Такое извещение можно продлевать каждый месяц, сохраняя режим бесполётной зоны.

Если вспомнить случай с падением БПЛА «Рипер» год назад над Черным морем, становится ясно, что американские «красные линии» тоже можно нарушать.

А ещё необходимо организовать на приоритетной основе охоту 24/7 на пусковые установки «Хаймарс». Именно с них и запускают ракеты ATACMS.

Таких установок у ВСУ не так много, не более трёх десятков. Информация об их обнаружении регулярно поступает в войска, но длительная процедура согласования нанесения ударов и выделения средств поражения выявленных целей не даёт возможность поразить их. «Хаймарсы», которые отличаются высокой мобильностью, за это время просто успевают уйти с пусковой позиции.

Время реакции для нанесения поражения должно быть сокращено до минимума, необходимо успеть накрыть пусковую установку менее чем за две минуты. А это значит, что для уничтожения «Хаймарса» сразу после обнаружения необходим готовый 24/7 разведывательно-ударный контур — воздушной разведки, радиоэлектронной разведки, радиотехнической разведки, увязанных с готовой к пуску батареей Торнадо-С.

Иные меры особого эффекта не дадут.

К примеру, строительство модульных укрытий от баллистических ракет не очень защитит. Просто в силу того, что информацию об атаке не всегда успевают донести до населения: сигнал воздушной тревоги запаздывает. Это связано с огромными скоростями данных ракет и очень коротким подлетным временем.

Баллистические ракеты летят по траектории, похожей на дугу, чем и отличаются от крылатых ракет типа «Шторм Шэдоу» или «Нептун», применяющихся ВСУ. Крылатые ракеты летят на дозвуковой скорости, и поэтому подлетное время составляет десятки минут, что позволяет спокойно информировать население, подготовиться к возможному удару.

Баллистические же ракеты такой возможности не оставляют, что, кстати, неоднократно отмечал и противник, у которого сигнал тревоги включают уже после прилёта наших баллистических ракет.

Хотя, конечно, укрытия для населения в местах массового скопления людей все равно будут не лишними.

Также необходимо сокращать цепочку принятия решений об информировании о воздушном нападении, чтобы даже при ударе баллистическими ракетами у людей была хотя бы пара минут добежать до какого-нибудь укрытия, хотя бы в обычное помещение, чтобы обезопаситься от наиболее опасных последствий ударов — осколков.

Они падают на землю даже при успешном перехвате зенитными ракетами и поэтому несут наибольшую угрозу для жизни людей.

Но приоритетным направлением защиты является превентивное обнаружение и уничтожение пусковых установок, а также лишение возможности проводить радиотехническую разведку с помощью БПЛА стран НАТО.

PS

Уже когда был написан этот текст пришли трагические известия о террористических атаках Махачкале и Дербенте,

Совершенно очевидно, что это скоординированная операция, как руками ВСУ, так и спящих террористов.

Крым и Дагестан входят в число главных туристических регионов страны. С одной стороны действия террористов облегчает расслабленная курортная атмосфера таких мест, а потому люди там особенно уязвимы. С другой стороны, в такие места съезжаются люди из разных регионов, и цель, состоит в том, чтобы страх проник во множество различных уголков России. Наконец туризм является очень важной частью региональной экономики. А в случае с Дагестаном удар направлен еще и с расчетом посеять межконфессиональную рознь.

Мы столкнулись с многомерным планом, с замыслом нанести удар по внутренней стабильности с самых разных ракурсов.

И цель таких ударов вполне понятная: надавить на руководство России. Принудить к соглашению о заморозке боевых действий на Украине, дать террористическому режиму в Киеве передышку, чтоб накачать его оружием, дать восстановить боеспособность, и обеспечить видимость победы перед выборами в США.

Наш противник наверняка готовит не один подобный гибридный удар, и боюсь что могут быть использованы ещё не все «закладки». Потому всем согражданам желаю стойкости, чтобы не впадать в панику. Помните, именно этого враг и ждёт.