Историк, журналист. Много лет по мере своих сил боролся против превращения Украины в западную колонию и заповедник нацизма. Пишу не под своим именем, чтобы не навредить близким людям, оставшимся под бандеровской оккупацией. Портрет Николая Щорса взял в знак уважения ко всем, кто, как и Щорс, сражался и сражается с историческими и нынешними петлюровцами и их западными хозяевами.

5 июня исполнилось ровно 10 лет с тех пор, как Виталий Кличко, приняв присягу, стал городским головой — мэром Киева, на посту которого остаётся и по сей день.

ИА Регнум

Какими достижениями и какими провалами отметился за это десятилетие неизменный постмайданный глава украинской столицы? И каким образом боксёр-тяжеловес, которого много и долго били по голове, не имеющий к тому же никакого представления о том, как работает городское хозяйство, вообще оказался на посту мэра Киева?

Ответ на второй вопрос прост: во главе украинской столицы Кличко очутился в результате «договорняков» по итогу дележа власти деятелями победившего незадолго до этого евромайдана.

После того как американцы по итогам «кастинга» определились, что президентом Украины они видят Петра Порошенко, в марте 2014 года в Вене состоялась встреча ряда украинских олигархов и политиков с участием Порошенко и Кличко.

Результатом которой и стала договорённость о том, что Кличко, бывший на тот момент главой парламентской партии «УДАР» и имевший президентские амбиции, теперь про них забывает, не путается под ногами у Порошенко на президентских выборах и отправляется «рулить» Киевом. Очевидно, в качестве награды для киевлян, многие из которых радостно носили котлетки активистам евромайдана, одним из публичных лидеров которого и был Кличко.

Плоды этого решения для украинской столицы оказались более чем печальны.

Из того, что за эти 10 лет можно отнести к достижениям — два новых пешеходных моста и частичное открытие движения по Подольско-Воскресенскому мосту через Днепр, который строился 30 лет. Возможно, кто-то добавит сюда ещё и бесплатную передачу Киевскому метрополитену 60 старых вагонов советского производства из Варшавы, выведенных из эксплуатации в польской столице.

Список провалов — несопоставимо больший.

Кличко, известный некогда своими спортивными достижениями, на посту городского головы отметился совсем другими «рекордами». Так, он поставил антирекорд, став первым мэром Киева, при котором не было построено ни одной новой станции метро.

И первым столичным мэром, при котором были закрыты на неопределённый срок станции метрополитена, построенные ранее. Не одна, не две, а целых шесть станций с декабря прошлого года закрыты из-за подтоплений и аварийного состояния тоннелей, и ещё несколько находятся под угрозой закрытия. Что и неудивительно: в Киеве при Кличко текущий ремонт подземки не проводился ни разу.

Для сравнения: в Москве за это же время было построено более 80 (!) станций метро. И даже в Минске, с населением на один миллион человек меньшим, чем в Киеве, была построена новая линия метрополитена с четырьмя станциями и до конца этого года будут открыты ещё три.

И в целом, если сравнивать украинскую столицу с белорусской и российской, контраст будет разительным. Чистота, состояние дорог, система общественного транспорта и новые транспортные развязки, общее состояние коммунальной инфраструктуры — по всем этим параметрам Киев остался далеко позади даже намного меньшего по населению и по размеру городского бюджета Минска, не говоря уже о Москве.

В Киеве и сейчас одним из основных видов общественного транспорта являются чадящие старые и неудобные дизельные маршрутки родом из девяностых, битком набитые в час пик. В то время как в Москве и Минске, помимо активного развития метро, уже вовсю ездит и транспорт нового поколения — электробусы. В российской столице, где маршрутки уже давно ликвидированы как класс, на дорогах сейчас работают более 1600 современных экологически чистых электробусов, в белорусской — около 100.

Социальные сети Столицу Украины Киев затопило из-за прорыва канализации

В Москве за последнее десятилетие построены несколько десятков новых многоуровневых развязок общегородского значения, в Киеве — ноль. Вдобавок к реконструированной МКАД, вокруг Москвы за это время была построена ещё одна кольцевая дорога — ЦКАД. В Киеве же до сих пор нет ни одной полноценной окружной дороги, и транзитные грузовики, дымя выхлопными газами, продолжают потоком ехать через весь город по разбитым улицам.

Москвичи жалуются на то, что у них каждую весну ремонтируют дороги, мешая нормально ездить. Киевлянам в этом смысле проще — нормального ремонта большинство киевских дорог за 10-летие имени Кличко не видели ни разу.

А когда эти ремонты местами всё же проводились, то движение практически блокировалось сразу во все стороны, и отдельные городские районы превращались в западню. Что такое координация коммунальных служб, Кличко не учили — этот пункт не входил в программу его боксёрской подготовки.

Светодиодная подсветка, экран с расписанием прибытия ближайшего транспорта, USB-порты для зарядки гаджетов, быстрый бесплатный Wi-Fi — всё это уже привычные для москвичей реалии обычных остановок общественного транспорта. Жители «европейской столицы», как любят говорить о себе в нынешнем Киеве, о таком не могут и мечтать.

Пока Москва стремительно благоустраивалась по всем направлениям, заняв первое место в мире по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в Индексе городского процветания ООН, Киев не менее стремительно скатывался назад, в деградацию и архаику. Какие там USB-порты с экранами?!

В столице Украины в аварийном состоянии находятся почти все мосты через Днепр, разделяющий город на две части.

«Мост Метро — аварийный, мост Патона — аварийный, мост Южный — аварийный. Мост Патона и мост Метро — аварийность 5-го уровня. Ими нельзя пользоваться уже. То есть если вы едете этими мостами — внимательно — они могут упасть», — говорит бывший советник Кличко, а ныне глава офиса трансформации Максим Бахматов.

И тем не менее эти мосты до сих пор не закрыли на капитальный ремонт и реставрацию, а торчащие из аварийных сооружений металлические элементы (арматура, крепеж и т.п.) регулярно пробивают шины авто, из-за чего время от времени там случаются ДТП.

То, что эти сооружения еще не упали, объясняется только феноменальным запасом прочности, который заложили при их возведении советские инженеры и строители. Но у всего есть предел, и некоторые другие давно построенные мостовые сооружения, которые никто не ремонтировал годами, в конце концов не выдержали и начали рушиться.

«Он устал», — мудро заметил известный своим красноречием Кличко, комментируя в 2017 году частичное обрушение одного из важнейших путепроводов столицы — Шулявского, приведшее к повреждению нескольких автомобилей.

Вообще, всевозможные падения и разрушения стали фирменным отличием управления Киевом при мэре-боксёре.

Социальные сети Шулявский путепровод в Киеве

Не успел Кличко в мае 2019 года торжественно открыть пешеходный мост у Владимирской горки, попрыгав на нём вместе с братом для демонстрации прочности сооружения, как на следующий же день в одной из секций стеклянного пола пошли трещины. Через год после открытия мост из-за треснувшего стекла вновь закрыли на ремонт, и так происходило ещё несколько раз.

Дегтяревский путепровод начали ремонтировать после того, как в феврале 2020-го кусок его конструкции отвалился и упал на проезжавший под ним автомобиль. Однако ремонтируемый почти за миллиард гривен мост решил не дожидаться прыжков мэра на торжественном открытии, и его центральные опоры рухнули прямо во время работ в сентябре прошлого года.

Жуткое состояние давно не обновляемых водопроводов, теплосетей и канализации вкупе с многолетней хаотической застройкой Киева не по правилам постоянно приводят к крупным авариям на коммуникациях. В разных частях города из года в год бьют водные гейзеры, случаются подтопления и ведутся постоянные аварийные ремонты.

Впрочем, не все разрушения в Киеве происходят внезапно, от старости и прочей «усталости». Городская власть, не покладая рук, трудится и над тем, чтобы в некогда городе-герое не осталось следов советского и российского «имперского» наследия. Памятники, барельефы, скульптуры советского периода методично уничтожаются все последние 10 лет.

Помимо этого, сын советского офицера, русскоязычный Кличко, до сих пор с трудом разговаривающий на украинском языке, в рамках «декоммунизации» развернул бурную деятельность по переименованию всего, что только можно.

Так, с 2014 по 2019 год в Киеве переименовали 219 улиц, площадей, бульваров и проспектов. Во время следующего приступа декоммунизаторского зуда за 2022 год были переименованы ещё 237 улиц и других объектов. Это тоже «рекорды», которых не было ни при каком другом мэре. Продолжаются переименования и сейчас, в результате чего многие коренные киевляне, в том числе и автор этого текста, теперь с трудом могут ориентироваться в родном вроде бы городе.

Среди самых показательных, знаковых переименований:

проспект Генерала Ватутина, освободителя Киева от фашистов, переименован в честь Романа Шухевича — украинского нациста, который на момент нападения гитлеровской Германии на Советский Союз в 1941 году служил в составе батальона «Нахтигаль» — подразделения абвера (военной разведки вермахта);

Московский проспект назван теперь проспектом Степана Бандеры — коллаборациониста, лидера ОУН (запрещена в РФ) — Организации украинских националистов, «прославившейся», помимо сотрудничества с немецкими нацистами, геноцидом польского и еврейского населения;

И, наконец, вишенка на торте: улица имени украинского советского подпольщика Ивана Кудри, казнённого фашистами, была переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, активно поддерживавшего евромайдан, который и привёл к власти кличкоподобных.

Добавим ко всей этой картине острую нехватку школ, детских садов и другой социальной инфраструктуры, выросшие в несколько раз жилищно-коммунальные тарифы и, наконец, практически неприкрытую коррупцию колоссальных масштабов.

Сумма, потраченная на строительство упомянутого Подольско-Воскресенского моста, достройка которого подается как главное достижение Кличко, перевалила в общей сложности за 20 млрд гривен — полмиллиарда долларов в пересчёте по нынешнему курсу! Для сравнения: стоимость самого высокого до недавних пор моста в мире — через реку Сыдухэ в Китае — составила около 100 миллионов долларов, а самый большой разводной мост в Европе — им. Гюстава Флобера — обошелся Франции в 155 миллионов евро.

Относительно цены стеклянного пешеходного моста (того самого, постоянно трескающегося и ремонтирующегося), стоимость которого составила почти 500 млн гривен, директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон говорит следующее: «Один погонный метр пешеходного «моста Кличко» в долларовом эквиваленте примерно равен стоимости метра такого несопоставимого, циклопического в сравнении с киевским сооружения, как Крымский мост».

Зато киевский мэр, помимо прочей многочисленной недвижимости, в прошлом году обзавёлся ещё и роскошным имением в немецком Гамбурге площадью 750 квадратных метров и стоимостью в 227 млн гривен.

С учётом того, что все его дети являются гражданами США и живут на Западе, понятно, что и их, и своё личное будущее Кличко с Киевом и Украиной не связывает. Как и прочая украинская правящая «элита», хороший некогда боксёр и бездарный мэр Виталий Кличко рассматривает Украину и её столицу лишь как источник приобретения и умножения личного сверхбогатства. И когда придёт время, он отправится наслаждаться более чем обеспеченной жизнью поближе к детям и выведенным на Запад капиталам.

Превратив некогда красивейший зелёный и ухоженный Киев, каким его помнят киевляне в советские времена, в грязный, с раздолбанными дорогами, задыхающийся в пробках, хаотично застроенный город с вечно рвущимися трубами. Зато с улицами Маккейна и Бандеры.

И, пожалуй, большинство жителей «европейской столицы», додумавшихся трижды подряд проголосовать за Кличко на мэрских выборах, это заслужили.