Автор более 1000 публикаций и печатных работ исторической, военно-политической и политэкономической тематики в таких изданиях, как «Однако», журнал МИД России «Международная жизнь», «Огонёк», «Профиль», «Компания», «Люди», газета «Культура», интернет-портал «Колокол России» и др. Участник, докладчик и член оргкомитета ряда международных форумов, семинаров и круглых столов.

29 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании своей партии в парламенте, заявил: «Израиль убил людей в Газе, Европа — свои собственные ценности. Она растоптала под ногами все ценности, которые её создали». Позволю себе поспорить с турецким лидером.

ИА Регнум

И в Газе, и при некоторых других событиях последнего времени Европа и Запад в целом отнюдь не убивали и не топтали свои ценности.

Череда вызовов гегемону

23 мая Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о «геноциде в Сребренице», предложенную Германией и Руандой. За документ проголосовали 84 страны, 19 государств, включая Россию и Китай, были против, 68 воздержались. Президент Сербии Александр Вучич счел это победой, так как за резолюцию проголосовали менее 100 стран.

Да, мир меняется, и Западу всё с большим трудом удаётся навязывать ему своё безоговорочное доминирование и точку зрения по всем вопросам. Тем не менее до настоящего успеха ещё далеко.

Тот же Вучич незадолго до этого говорил: «Вы знаете, что на самом деле произошло в Совете Безопасности ООН 24 марта, когда мы хотели обсудить бомбардировки Сербии в 1999 году? Они сказали: «Не смотрите в прошлое, смотрите в будущее». Через два дня мы узнали, что они готовят эту резолюцию. Когда у них есть политические мотивы, тогда они могут идти дальше в прошлое. Но когда кто-то другой говорит о прошлом, тогда это ничего не значит».

Именно так: ничего не значит.

Ровно 10 лет назад, в мае 2014 года, выступая на выпускной церемонии в United States Military Academy, известной также как Вест-Пойнт, президент США Барак Обама сказал: «После Второй мировой войны Америка благоразумно сформировала институты, помогающие сохранять мир на Земле и поддерживающие прогресс человечества — от НАТО до ООН, от Всемирного банка до МВФ».

Не державы-победители, не международное сообщество, а США сформировали институты, помогающие сохранить не просто мир, а тот мир, где Америка превыше всего. В той непродолжительной речи Обама 17 раз произнес словосочетание «американское лидерство» и трижды «американская исключительность».

Так что в произошедшем, как и в том, что ООН, по словам Эрдогана, не может остановить «геноцид в Газе», ничего удивительного нет.

За несколько дней до резолюции по Сребренице в Международном уголовном суде прокурор Карим Хан потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В связи с этим, по его словам, с ним разговаривали некоторые избранные лидеры, и они были очень прямолинейны.

«Этот суд создан для Африки и таких головорезов, как Путин», — так сказал мне один высокопоставленный лидер», — поведал Карим Хан. Иными словами, судить надо не по закону, не по совести и не того, кто виноват, а того, на кого укажут. Читай выше цитату из выступления Обамы. И вот уже палата представителей США голосует за введение санкций в отношении «лиц, участвующих в любых попытках расследования, ареста, задержания или преследования любого охраняемого лица в США или союзных странах».

Одновременно произошло ещё одно примечательное событие — принятие в Грузии скандального закона об иноагентах.

Документ предписывает вскрыть источники финансирования всех содержанцев и содержанок, функционирующих в стране на чужие деньги. Центрам выделения денег и методичек, естественно, ни к чему такая публичная нагота в интимных вопросах влияния. Поэтому глава кабинета и парламентарии Грузии подверглись небывалому шантажу и угрозам.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе рассказал, что ему лично угрожал еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели: «Посмотрите, что произошло с Фицо, и вы должны быть очень осторожным». Кстати, Карим Хан тоже говорил, что ему поступали угрозы.

Кто-то называет все эти события «ковбойской» или «бандитской» дипломатией, кто-то «двойными стандартами» во всей красе. Апологеты неолиберализма пишут, что всё это «происки диктатур», «спекуляции», «людей неправильно поняли», «слова вырваны из контекста» и так далее.

На самом же деле происходящее — это не двойные стандарты и не бандитская дипломатия. Предпосылки таких подходов и следующих из них поступков гораздо глубже. Они — в самой истории возникновения становления западной цивилизации, возникшей на руинах Римской империи.

«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»

Это крылатое выражение, которое по латыни звучит весьма красиво (Quod licet Iovi, non licet bovi), лежало в основе римского мировосприятия. Если нечто разрешено человеку или группе людей, то оно совершенно не обязательно разрешено всем остальным. То, что можно римлянину, нельзя варвару. Римского гражданина бить нельзя — варвара можно.

В советских учебниках истории из поколения в поколение передавалась картинка: варвары, разрушающие Рим, на которой были изображены полудикие оборванцы с всклокоченными бородами и свирепыми глазами, жгущие город и валящие статуи.

Это, конечно, гротеск. Варвары заката Римской империи были уже совсем не такими. Они многие десятилетия служили в римской армии легионерами, центурионами, а затем была и целая череда римских императоров из варваров. Так что они органично впитали в себя не только Quod licet Iovi, non licet bovi, но и многое другое из наследия Рима.

В частности, посыл, что Рим — это центр мироздания, а всё остальное создано только для того, чтобы служить Риму. И современная западная концепция глобализации с главной идеей центра и периферии построена именно на этой основе.

Дальше ещё интереснее. Официальная идеология Рима гласила: мир с помощью силы, находящейся на службе справедливости. Ранние христиане, которых Рим преследовал, противопоставляли этой идеологии свою идею мессианского мира, мира через всеобщее примирение во Христе.

Когда Римская империя перестала существовать, всё это никуда не делось.

Ее наследники — вожди варварских королевств Европы взяли на вооружение лозунг «сила во имя справедливости», а христианско-католические папы вяли на вооружение идею мессианства и продвижения по миру своих ценностей. Так, например, папа Лев Великий заявлял, что римская церковь подтверждает и обновляет вселенскую миссию Римской империи.

Сила и мессианство образовали в итоге органичный альянс, из которого произрастает всё, что мы сегодня называем западным миром.

Участники крестовых походов, конкистадоры, те, кто многие века осуществлял Drang nach Osten («натиск на Восток»), как и современные продвигатели «универсальных общечеловеческих ценностей», руководствовались и руководствуются всё теми же нестареющими принципами: мессианство через силу, глобализация по принципу «периферия для центра, а не наоборот».

Ну и главный стержень во всём этом: что позволено Западу — не позволено никому другому.

По поводу «универсальных общечеловеческих ценностей», во имя которых якобы бомбили Белград, вынесли резолюцию по Сребренице, пугали Хана и Кобахидзе, следует высказаться особо.

В современном политическом сленге есть такие понятия, как «образцы пропагандируемые» и «образцы признаваемые». Так вот, абсолютное большинство из того, что провозглашается западными спикерами с высоких трибун и декларируется через массмедиа — это пропагандируемые образцы реальности.

А признаваемая реальность или её отдельные образцы — это то, о чём говорят в кулуарах, на закрытых переговорах, то, о чём знают, но не говорят политики и военные, принимающие решения.

В нынешнем мае кое-что из признаваемой реальности попало в публичное поле, отсюда такой шум и непонимание. Этого не должно было случиться, поскольку в публичном поле царят пропагандируемые образцы реальности.

Безальтернативная самоценность

Итогом многовекового наращивания цивилизационного «мяса» на старый римский «скелет» стало то, что сегодня является современным коллективным Западом. Называется это «безальтернативная самоценность». Демократия и какая-либо свобода мысли допускаются только внутри этой безальтернативной самоценности со всеми её потрохами.

Любая другая самость, региональная или тем более глобальная альтернативность, многополярность не допускаются. В концепции западного миропорядка ничему подобному места нет.

Советские руководители от Никиты Хрущева до Михаила Горбачёва в большей или меньшей степени верили, что возможно мирное сосуществование различных политических и культурно-идеологических систем, пытались играть по каким-то прописанным и негласным правилам, идти на уступки ради «взаимопонимания».

Это оказалось роковой ошибкой. «Карфаген должен быть разрушен». Рим никогда не терпел конкурентов и не собирался жить с ними в мире и взаимопонимании.

Правила, о которых сегодня говорят — это пропагандируемый образец. Следуя им, один игрок ходит как хочет, а другим просто указывает, как им следует ходить. Если же кто-то делает ход по собственному усмотрению, ему тут же говорят, что это против правил.

Признаваемый же образец заключается в том, что одна сторона полностью свободна в своих суждениях, оценках и поступках, а все другие должны воспринимать это как должное.

Право, равнодействующее для всех, и правила, основанные на безальтернативной самоценности Запада — вещи несовместимые. И в реальной политике всё это необходимо учитывать.