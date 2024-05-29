Крах старой архитектуры мирового порядка рождает новые формы взаимодействия между государствами, которые приведут к новому «кодексу» международных отношений. Субъектами создания нового миропорядка, помимо России, являются так называемые страны Глобального Запада и Глобального Юга. Но до договорённостей пока очень далеко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Страны Глобального Запада, ведомые США, пытаются сохранить свое доминирование в мире.

Методы не меняются: разжигание конфликтов, цветные революции, крах системы международной безопасности, искоренение культурных ценностей, информационная и идеологическая обработка целых государств.

Но меняется мир, государства и народы понимают, что концепция американской исключительности уже не дает права быть мировым «решалой» и противостоят этому.

Главным врагом страны Глобального Запада выбрали Россию.

На данный момент это вылилось в разжигание военного конфликта с Украиной и открытую русофобскую политику.

Под странами Глобального Юга изначально подразумевались бедные и развивающиеся страны. Сегодня же Индия и Китай, представляющие Глобальный Юг, являются странами с крупнейшими мировыми экономиками, влияющими на мировые процессы и формирование нового миропорядка.

Ситуация изменилась настолько, что корректно называть европейские страны развивающимися по сравнению с Китаем и Индией.

Глобальный Юг, объединившись с Россией в БРИКС, является главным проводником идей многополярности мира, уважения к государственному суверенитету, равенства, сохранения культурных и национальных ценностей.

Принципы, объединяющие страны, входящие в БРИКС (Бразилию, Египет, Индию, Иран, Китай, ОАЭ, Россию, Эфиопию и ЮАР), могут быть базой для формирования новой архитектуры мирового порядка.

Россия на сегодня является ключевым актором во взаимоотношениях между всеми глобальными игроками.

Историкам предстоит еще оценить её роль в процессе становления нового мирового порядка.

Но, считаю, что пора и нашим отечественным современникам научно, доктринально сформулировать то, каким Россия видит будущий миропорядок, предложить на обсуждение мировому сообществу новые правила, по которым будет существовать мир, и, самое главное, обозначить видение своего места в этом будущем мире.

В связи с этим отмечу еще один важный аспект.

Необходимо переходить на уровень восприятия России как цивилизации, мыслить через парадигму взаимоотношений цивилизаций и мировоззрений.

Россия противостоит западной цивилизации, западным ценностям, говорят нам дипломаты, ученые и журналисты. Но никто не говорит про российскую цивилизацию. Почему по этому вопросу нет диалога в общественном пространстве и нет научных работ?

Каким критериям должна соответствовать цивилизация?

Если мы не цивилизация, чего не хватает, чтобы стать ею? А западная цивилизация — миф или реальность, — она в расцвете или на закате своего существования? Может, вообще отказаться от термина «западная цивилизация».

Важно обоснованно ответить на вопрос, является ли Россия цивилизацией, прописать, на каких ценностях она держится, какие задачи решает и в целом какого придерживается мировоззрения. И сделать это исходя из реалий сегодняшнего дня.