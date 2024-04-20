Общественный деятель, организатор гуманитарных миссий на новые территории России, номинант 2021 года в рейтинге «30 до 30» по версии Forbes в категории «Социальные практики», в научной сфере специализируется на взаимоотношениях между Россией и Казахстаном

Мы с Казахстаном тонем этой весной в паводках. Причём ещё в прошлом году эксперты говорили о том, что масштабные подтопления — будут. Об этом говорил и Росгидрометцентр, и Казгидромет. Да и в целом прогнозировать наводнения возможно заранее за достаточно долгий срок.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

Но несмотря на все прогнозы, для наших южных соседей проблема паводков становится актуальной каждую весну. Ежегодно казахстанскому МЧС приходится бороться с водной стихией, а правительству — отрабатывать механизмы по ликвидации последствий затоплений.

Основная проблема — старая советская противопаводковая инфраструктура, которая износилась. К этому можно добавить самострои и игнорирование строителями географических особенностей местности.

В Казахстане системно проблему как будто специально решать не хотят и каждый раз смена времён года становится для чиновников неожиданной. Видимо, пилить деньги на ежегодных противопаводковых мерах — легче и надёжнее. Проблема коррупции в соседнем государстве так же актуальна, как и у нас.

Но вот в части работы с последствиями катастрофы и коммуникации между властью и людьми у соседей есть чему поучиться. Казахстан уже много раз проходил через то, что сейчас случилось с Орском, причём в более серьёзных масштабах. А вот мы такую катастрофу в Оренбургской области видим впервые.

При этом недалеко от Орска, на северо-западе Казахстана, такие потопы происходят регулярно. Особенно сильно это заметно в Актобе и Костанае. Но в такой же степени это касается и Павлодара, Караганды, Акмолинской области. Тяжелее всего как раз на границе с Оренбургской областью.

В Казахстане паводки — это проблема общенационального масштаба, особенно в последнее время, с рекордными объёмами растаявшего снега.

И если в Казахстане к пострадавшим от паводков в большинстве случаев оперативно выезжали общаться депутаты, вице-премьеры, премьер-министр, а также президент страны, у нас взаимодействие граждан в Орске с главой региона вылилось в скандал.

«Телефоны убрали!» — услышали люди от губернатора в самом начале встречи. Озвучено это было в приказном тоне и в хамской манере на повышенных тонах.

Большие начальники, кажется, окончательно забыли, что вообще-то это они находятся на государственной гражданской службе. И это они служат гражданам, а не наоборот.

Обратная связь от жителей у нас — всегда последний приоритет. Ведь проигнорировали сообщения о том, что дамба уже три дня текла до того, как её прорвало. За три дня можно было хотя бы жителей эвакуировать. Но людей не слышали и слышать не хотели.

Если рассматривать объективные причины для нынешнего аномального половодья, то их довольно много: от человеческого фактора в процессе эксплуатации и строительства прорвавшейся дамбы в России и не выдержавших напора воды плотин в Казахстане до повышения температуры вод Тихого океана на пару градусов.

Почитайте, что такое эффект Эль-Ниньо. Сыграли роль переувлажнение почвы, сильные морозы и большая глубина промерзания.

Но даже в части разъяснения причин катастрофы власти в России проявляют тотальное неумение в общении с людьми.

В некоторых случаях доходит до абсурда. Например, глава Курганской области обвинил пострадавших от паводка людей, что они сами виноваты в разрушении дамбы, они якобы «растаскивали по своим участкам грунт». Перекладывают ответственность и на грызунов, и на климатическое оружие американцев на Аляске. В общем, в ход идёт всё.

И пока коммуникация между властью и людьми не будет налажена — дамбы будет прорывать. Во всех смыслах.

Но давайте подумаем ещё вот о чём. Наши две самые крупные постсоветские страны объединяют очень похожие вещи, и это не только потопы. В обеих странах — кризис ЖКХ зимой. В Казахстане проблемы серьёзней: там сбоят ТЭЦ. В России всё сильно лучше, проблемы лишь на уровне прорыва коммуникаций — не только чиновников с людьми, но ТЭЦ с домами.

И всё это как раз и есть поле для кооперации, полезной обеим сторонам. Географически мы — один регион, и Россия могла бы изучить опыт Казахстана по борьбе с последствиями паводков. А Казахстану могла бы предложить на выгодных для нас условиях свою инфраструктуру и компетенции: у нас с этим всё неплохо.

Россия как большая страна может найти системное решение проблем, а Казахстан как раз не построит сам надёжные гидротехнические сооружения (да и ТЭЦ сам тоже не построит: нет технологий). И тут наши компании и инженеры могут реализовать свои навыки на хороших рыночных условиях.

По-хорошему, нужно скооперироваться и заняться и проблемой паводков, и проблемой совместного зимнего отопления, тем более что аварии и потопы происходят и будут происходить ещё долго и регулярно.