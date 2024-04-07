Журналист из Луцка, участница западноукраинского Антимайдана. В 2015 году переехала в Россию из идеологических соображений, живет в Крыму. Родственники проживают на Украине, поэтому вынуждена писать под псевдонимом.

* Лазарева — запрещённая в России организация

Телеведущая Татьяна Лазарева*, полгода назад заявившая, что радуется атакам украинских беспилотников на российские города, уверена, что отвращение людей к ней связано не с этими словами, а со «страхом» депутатов Мосгордумы из-за ее политических амбиций.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Интервью с бесчеловечным оправданием атак по российским городам Лазарева дала еще в августе 2023 года, но на фоне ее заявления о планах баллотироваться в Мосгордуму видео с этими словами снова завирусилось в сети.

«Сейчас настолько нужно было что-то вытащить что-то такое про Лазареву, чтобы она вызвала отвращение у людей, все меня проклинают, как я радуюсь бомбам, летящим на Белгород», — уверена она.

А все это почему? А потому что Татьяна Лазарева пошла в Московскую городскую думу. Ребят, ну вы шутите что ли? Вы что, реально настолько перепугались?» — с издевательской улыбкой говорит Лазарева на видео, опубликованном в ее соцсетях, как будто бы искренне не понимая, за что ее проклинают россияне.

Ее задача, очевидно, повернуть ситуацию так, словно слова ее были не так поняты. Но едва ли возможно как-нибудь исказить фразу: «Вы знаете, это ужасно, но я радуюсь!». В злосчастном интервью Лазарева сказала буквально это, отметив, что сообщения об атаках дронов на российские города появляются почти ежедневно.

Бывшая российская телеведущая безуспешно пытается сместить фокус внимания на предстоящие выборы в Московскую государственную думу, об участии в которых она действительно заявила ранее. Мотивом Лазаревой, по ее собственным словам, было «проверить, действительно ли статус иноагента нисколько не дискриминирует людей, как об этом говорят».

В Минюсте дали разъяснение, уточнив, что иноагентам запрещено влиять на выборы, но избираться они могут.

«Если кандидат является иностранным агентом, сведения об этом должны быть указаны в заявлении, представляемом в Центральную избирательную комиссию. Также такой кандидат обязан указывать данную информацию в подписном листе, агитационных материалах, также сведения о статусе кандидата подлежат размещению на информационном стенде в помещении для голосования и в избирательном бюллетене», — приводит РИА «Новости» официальный ответ министерства.

По словам Лазаревой, в ее избирательной кампании примут участие еще 44 иноагента, но, кто они, телеведущая не уточнила.

Телеведущая пребывает вне России — с начала СВО она живет в испанской Марбелье, поэтому едва ли может идти речь о ее участии в жизни российской столицы.

Более того, в 2022 году Лазарева приезжала в Киев, участвовала в записи одной из юмористических передач студии «Квартал 95». Передач, окончательно превратившихся после начала СВО в площадку для транслирования радикальных националистических, а порой и откровенно нацистских нарративов.

По ее собственным словам, она перевела более 14 тысяч евро в фонд одного из актеров студии, Александра Пикалова, якобы на помощь в реабилитации украинских детей, пострадавших от обстрелов. Но Пикалов при этом числится бойцом Национальной гвардии Украины и открыто заявляет о спонсировании Нацгвардии, и не с 2022, а еще с 2014 года.

Возможно, Лазаревой и хотелось бы верить, что в Москве и Мосгордуме ее действительно «испугались», но слова телеведущей ее выдают: «вызвала отвращение у людей», «все меня проклинают». И комментарии во всех ее соцсетях подтверждают именно эти эмоции людей.

Ее слова и оправдания прокомментировала в своем телеграм-канале актриса и общественный деятель Яна Поплавская:

«У иноагентов так болит душа за страну, так болит! Крокодилова печаль Татьяны Лазаревой. Я хорошо помню, какая она была «душка». Я знала Таню. Все о детях, все о семье! И как потом показала зубы. Кормятся западными подачками и не могут остановиться. Мы всегда должны помнить, что эти люди говорили про Россию. И должны понимать, ради чего они стремятся обратно, тем более во власть!».

Комментируя политические планы Лазаревой, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов подчеркивает, что она относится к немногочисленной категории «бегунов», которые не просто сбежали, а ведут публичную деятельность против нашего народа и руководства России.

А депутат Госдумы Елена Ямпольская, возглавляющая комитет ГД по культуре, направила запрос в Генпрокуратуру РФ о проверке Лазаревой по статье об оправдании терроризма.

*признана в России иностранным агентом