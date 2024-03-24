Лауреат Государственной премии РФ, член Союза писателей России, автор десяти книг. Награжден многими журналистскими премиями. Работал в газетах «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Известия», на телеканале ОТР. В 2023 году получил премию «За верность науке» Министерства образования и науки РФ в номинации «Научный журналист года».

Жуткий теракт в «Крокус Сити Холле» поднял вечную тему о возвращении в России смертной казни. Звучат громкие требования политиков, общественных деятелей, популярных блогеров. Можно понять людей, которые испытывают боль и негодование. Но к изменениям в законодательстве необходимо подходить с холодной головой, преследуя пользу для общества и государства, а в данном случае — эффективность борьбы с терроризмом.

Иван Шилов ИА Регнум

Мировая криминология не может установить никакой корреляции между суровостью наказания и уровнем преступности. На криминогенную картину влияют совсем другие факторы, в их числе — неизбежность наказания. В США, единственной стране «просвещенного» Запада, где сохранена смертная казнь, уровень преступности зашкаливает и является рекордным среди всех либеральных партнеров.

Для любителей истории интересен такой факт: создатель классической физики Исаак Ньютон, возглавив на склоне лет Монетный двор, объявил страшную войну фальшивомонетчикам, которых прилюдно изуверски казнили несколько раз. Но справиться с проблемой помогла лишь денежная реформа.

В отношении упырей, которые убивали людей в «Крокусе», никакой пощады быть не может. Но пожизненное заключение — куда более суровое наказание, чем смертная казнь, которая обрывает земной срок и избавляет от дальнейших физических и душевных страданий. Сейчас в России отбывает пожизненное наказание около 2 тысяч заключенных. По опросам, многие считают полученный приговор более суровым наказанием, чем высшая мера.

Еще один аргумент против смертной казни — возможность судебной ошибки. К примеру, при поиске маньяка Чикатило суд выносил смертный приговор другим людям в результате ошибок следствия. Да, есть преступления, где вина очевидна, как в «Крокус Сити Холле». Однако в данном случае высшая мера, которая успокоила бы негодующих граждан, пошла бы во вред общественным интересам. Пойманные вурдалаки косят под дурака, ломают комедию и строят из себя овечек. Смертная казнь помогла бы спрятать концы в воду.

Сколько продлится «молчанка», неизвестно, хотя уже сейчас, в первый же день, псевдолибералы проявляют жалость к упырям, которые без адвоката находятся, дескать, в подавленном состоянии. Видимо, адвокаты должны как волки бегать по брянским лесам и участвовать в задержании бандитов.

Необходимо по звеньям скрупулезно размотать цепочку, которая ведет к организаторам и заказчикам преступления в «Крокусе». Не исключено, что длительное пребывание в холодной камере освежит память ублюдков. Уверен, они русский язык вспомнят, а также явки с адресами и все пароли назовут.

Практически во всех странах, где запрещена смертная казнь, большинство граждан высказывается за ее возвращение. Но рациональные соображения говорят, что это пошло бы вразрез с общественными интересами. Само по себе отношение к смертной казни оказывается барометром политической зрелости властей.

В России смертную казнь отменяли в годы, отмеченные ростом оптимизма и ожиданий перемен к лучшему. К примеру, Временное правительство одним из первых своих актов после отречения Николая II отменило смертную казнь уже 25 марта 1918 года. На тот момент смертная казнь в Европе была отменена только в Португалии. В России решение стало первым, но далеко не последним свидетельством близорукости и недееспособности Временного правительства.

Хотя еще раньше именно Россия стала первой страной в мире, где была отменена смертная казнь. Первой это сделала императрица Елизавета Петровна в 1744 году, желая смягчить нравы после жестокого правления Анны Иоанновны. Екатерина II применила смертную казнь только в отношении бунтовщиков Емельяна Пугачева. Эти факты историки на Западе предпочитают не замечать, изображая Россию генетически жестокой и варварской страной.

В XIX веке число казненных в России составляло 10–50 человек в год. По сравнению с Европой — верх милосердия. Революционная гильотина во Франции работала, как мельница.

Большевики тоже начали с отмены смертной казни — уже через три дня после захвата Зимнего дворца. Быстро опомнились, и в годы красного террора обычаем стали внесудебные казни.

После Великой Отечественной войны смилостивился Сталин, но через три года «по многочисленным просьбам трудящихся» высшая мера вернулась в правосудие. Несмотря на разоблачения массового террора, в эпоху Хрущева смертная казнь была предусмотрена для максимального числа правонарушений, а иногда, как в случае с валютчиками, закон приобретал обратную силу.

С 1996 года в России действует мораторий на смертную казнь. Последний смертный приговор в России приведён в исполнение 2 сентября 1996 года, когда был расстрелян серийный маньяк Сергей Головкин по кличке Фишер. Борис Ельцин отклонил его просьбу о помиловании. Мистическая подробность: гараж Фишера, где он совершал убийства, находился в 500 метрах от дачи первого президента России.