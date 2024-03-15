Автор более 1000 публикаций и печатных работ исторической, военно-политической и политэкономической тематики в таких изданиях, как «Однако», журнал МИД России «Международная жизнь», «Огонёк», «Профиль», «Компания», «Люди», газета «Культура», интернет-портал «Колокол России» и др. Участник, докладчик и член оргкомитета ряда международных форумов, семинаров и круглых столов.

12 марта Европарламент одобрил новый закон, вводящий единые правила для стран Евросоюза по пресечению нарушений санкционного режима. Обход санкций в законе определяется как уголовное преступление с максимальным сроком тюремного заключения до 5 лет во всех странах ЕС в отношении физических лиц и громадными штрафами в отношении юридических. Чем объясняется эта унификация и драконизация санкционной облавы на всё, так или иначе связанное с Россией?

Иван Шилов ИА Регнум

В данный момент Запад некоторым образом расколот и пребывает в смятении. Что делать, посылать полноценный контингент НАТО на Украину с непредсказуемыми последствиями вплоть до ядерной войны или продолжать душить Россию санкциями в надежде, что она всё-таки рухнет и развалится, как СССР, без кровопролитного противоборства на полях сражений?

Сторонников первого варианта среди атлантистов пока что явное меньшинство. После заявления Путина о том, что Россия технически готова к ядерной войне, жару поубавилось даже у наиболее буйных ястребов, вышедших из состояния ремиссии.

Сторонники второго варианта, напротив, после этого интервью укрепились в своей позиции додавить Россию санкциями (которых против нашей страны введено уже беспрецедентное в истории количество — около 15 тысяч штук) и разорительной войной без своего участия.

Их рупором выступает глава МВФ Кристалина Георгиева, считающая, что Россия запустила маховик военно-мобилизационной экономики, который скоро погубит страну, как когда-то Советский Союз. «Они вкладываются в военную экономику. В сегодняшней России военное производство на нужды армии растет, а потребление падает. Во многом это то же самое, что и Советский Союз», — заявила она в интервью телеканалу CNBC.

На основании таких оценок у сторонников бескровного обескровливания России явно поднялось настроение. Вплоть до праздничного. На самом деле это праздник непонимания, подобный тому, что устроили не преуспевшие в науках и прилежании дети — герои повести-сказки Сергея Михалкова «Праздник непослушания».

Начнём с того, что с конца 1950-х и по 1990 год экономика СССР не функционировала в военно-мобилизационном режиме, и тезис о том, что Советский Союз был уничтожен Западом разорительной гонкой вооружений, — миф.

Историю про то, что на оборону в СССР уходило 12–13% ВНП в 1974 году и 15–17% в 1988 году выдало ЦРУ, которое опиралось в своих выводах на переоценку советских расходов. Для этого оценивались материальные и трудовые ресурсы, необходимые для производства оцениваемой численности военной продукции и содержания войск. Указанная масса ресурсов переоценивалась по американским стандартам, а затем согласно ППС обратно переводилась в рубли. Потом оценивали ВНП и высчитывали процент. Это круговорот цифр, взятых зачастую с потолка: американцы не верили в советскую официальную статистику, а перевод в доллары и потом опять в рубли не учитывал, что в СССР рубли в экономике и быту имели совершенно разную расчётную стоимость и покупательную способность. Данную цифирь с восторгом подхватил Горбачёв, который использовал её в борьбе с советским генералитетом и ВПК, мешавшими ему наотмашь «реформировать» страну. Усреднённая цифра в 13% ходит у нас и сейчас.

Фотохроника ТАСС Военный парад на Красной площади. 9 мая 1965

На самом деле военные расходы, даже пересчитанные через игольное ушко всяких долларово-рублевых преобразований, никогда не превышали в СССР 6% ВНП. «Всего в интересах ВПК работало, несмотря на холодную войну, приблизительно не более 10% научно-технического и производственного потенциала СССР», — пишет в своём докладе академик Борис Черток.

Для такой мощной и диверсифицированной экономики, которая была в СССР, эти цифры абсолютно не критичны. Напомню, что, по данным всё того же МВФ, в далеко не самом успешном 1990 году мы всё ещё были второй экономикой мира (ВВП США $5800 млрд — 26,1% от мирового ВВП, СССР $2700 млрд — 12,1% мирового ВВП). СССР был фактически преднамеренно обанкрочен и приватизирован вырожденческой советской и нарождающейся новой компрадорской «цеховой» элитой при активном участии «гарвардских мальчиков», присланных для помощи в этом благом для Запада деле. Военная экономика здесь совершенно ни при чём.

Столь же глубокая степень самообмана присутствует в рассуждениях верхушки МВФ и по поводу современного состояния российской экономики. Они не видят очевидного. Россия не ведёт войну. Никаких документов, переводящих экономику страны на военные рельсы, нет. В России нет армии военного времени, и она не формируется. Российская Федерация не проводила даже латентную мобилизацию гражданских отраслей экономики и не переводила ничего дополнительно на военный лад. Российский ВПК просто заработал в полную силу, только и всего. Никаких новых военных заводов и дополнительных производственных линий никто не строит, как это собираются в авральном режиме делать в Европе.

Да, расходы бюджета на оборону возрастут с 3,9% до 6% ВВП, но не надо забывать, что в этом росте не идёт речь о замене масла пушками. Так рассуждают те, кто плохо представляет, как работает ВПК. Президент сказал, что сегодня ВПК является не обузой, а локомотивом, который тащит за собой всю экономику, создаёт для неё дополнительные точки роста. Он стимулирует огромное количество сопутствующих отраслей и секторов, от металлургии, химии и производства пластмасс и каучуков до лёгкой и пищевой промышленности. Дополнительный импульс роста получили космос, радиоэлектроника и автоматика, станкостроение, здравоохранение, производство медтехники и фармотрасль.

Эрик Романенко/ТАСС Производство тракторов Ростсельмаш в Ростове-на-Дону

Всего просто не перечислишь. А это значит, что создаются новые рабочие места, растут заработные платы, что увеличивает спрос со стороны населения. На него, как показывает практика, оперативно откликается малый и средний бизнес, доходы которого, согласно статистике, тоже повышаются. Так, по итогам 2023 года выручка компаний малого и среднего бизнеса в России достигла уровня в 25,8 триллиона рублей. Это на 40% выше показателя 2019 года. Максимальный рост за 5 лет.

Всё, о чём грезят в МВФ, Европарламенте, президентских и министерских кабинетах западных государств, не более чем праздник непонимания. Люди там, как большие дети, продолжают верить, что всё будет абсолютно так, как они придумали. Пушки в России заменят собой масло, съедят все деньги, опустошат полки магазинов, инфляция на этом фоне обесценит сбережения и выпотрошит карманы граждан, которые теперь уже окончательно развалят ненавистный «путинистан». Китай на этом фоне присмиреет, и Запад, облегчённо вздохнув и подавив мелкое недовольство наиболее строптивых представителей Глобального Юга, продолжит триумфальное шествие глобализации собственной модели.

Но факты упрямая вещь. А они демонстрируют совсем не праздничную для Запада тенденцию.

Рост ВВП России в январе 2024 года составил 4,6% в годовом сравнении после повышения на 4,4% в декабре 2023 года. При этом рост промышленного производства в январе ускорился до 4,6% в годовом выражении с 2,7% в декабре. Особо оптимистичными выглядят показатели в машиностроительной отрасли, в том числе в сферах производства компьютерной техники, электронного и иного высокотехнологичного оборудования.

Не знаю, кто и какие цифры кладёт на стол госпоже Георгиевой и с чего вдруг она взяла, что спрос в России падает. Факты свидетельствуют об обратном. По итогам прошлого года у нас увеличился оборот как розничной, так и оптовой торговли. В целом за год розничные продажи выросли на 6,4%, а оптовые на 10,9%. Причём рост этот обеспечивают не пресловутые Москва и нефтеносные регионы. Оптовая и розничная торговля растёт практически везде. В Кемеровской, Новосибирской, Тульской, Астраханской, Нижегородской областях, в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях и так далее.

Игорь Зарембо/РИА Новости Склад сложной бытовой техники на оптовой базе. Калининград

Набранная положительная динамика продолжается. Экономка не просто стабильна, она стабильно растёт. Регионам списываются долги. Увеличивается социальная поддержка населения. Улучшается социально-инфраструктурная составляющая жизни россиян. Разве это всё является признаками милитаризации экономики и перевода её на разорительный военный лад? Она становится более сложной, технологичной и несырьевой, но никак не убыточной экономикой военного времени.

Сегодня Россия — крупнейшая экономика Европы по размеру валового внутреннего продукта, по паритету покупательной способности и пятая в мире. Ни два года спецоперации, ни 15 тысяч санкций на российскую экономику никак заметно-негативно не повлияли.

Более того, западные страны продолжают снабжать нас всем необходимым, обходя свои же санкции и делая вид, что России в этом помогают какие-то неведомые тёмные силы. Так, например, по данным Bloomberg, несмотря на ограничения, наша страна в прошлом году импортировала микрочипы из ЕС и США на сумму 1,7 миллиарда долларов. Это же не горсть микросхем за 10 долларов в карман положить и провезти куда-то. Да и те при желании можно отследить и поймать за руку. Значит, у кого-то нет этого желания.

Или ещё пример: Sky News сообщает, что автомобили из Великобритании продолжают массово поставляться в Россию в обход санкций. И что, эти массовые поставки производители не могут отследить? Опять же, это не орехи — кузова и двигатели номерные. По документам всю логистику можно отследить и при желании пресечь. Но это при желании.

И еще один пример. Как пишет NRK: «Россия развернула обширный «теневой флот». Он состоит из сотен танкеров с подозрительными и неустановленными владельцами, которые благополучно возят нефть в западные страны». Очень смешно читать такие почти наивные опусы про «подозрительных и неустановленных» владельцев, у которых западные страны тем не менее продолжают покупать нефть и нефтепродукты.

В общем, у господ политэкономистов, похоже, действительно полный праздник непонимания всего, что касается России.