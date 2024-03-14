Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с новым вызовом международного масштаба. Не успел пройти шок после потери почти полуторавекового влияния в ряде африканских стран, как пришла новая беда.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава Пятой республики получил письмо, подписанное более чем 550 ветеринарами, исследователями и защитниками природы. Квалифицированные эксперты заявили, что из-за пристрастия французов к лягушачьим лапкам под угрозой исчезновения оказались несколько видов бесхвостых земноводных.

По убеждению подписантов, аппетит французов «разрушителен для природы» и ставит под угрозу существование земноводных в Азии и Юго-Восточной Европе.

Авторы обращения к президенту ссылаются на исследования, которые показывают, что как минимум два вида — лягушка-крабоед (Fejervaryacancrivora) и рисовая лягушка (Fejervaryalimnocharis) — «находятся в упадке из-за интенсивного коммерческого использования в течение многих лет».

История эта не нова. В самой Европе ещё в 2000 году лягушек взяли под защиту. Директива Евросоюза о местах обитания запрещает отлов диких лягушек в странах — членах ЕС, однако не ограничивает их импорт из других частей света.

Экологи еще тогда призвали Еврокомиссию положить конец жестокому обращению с лягушками, отметив, что с пойманных амфибий сдирают кожу и отрезают лапки, пока они ещё живы.

На сегодняшний день во Франции запрещён коммерческий отлов этих земноводных, за него полагается штраф в размере 10 тыс. евро. Дело в том, что для получения килограмма лапок нужно убить лягушек на 30 килограммов. Ловить земноводных потомкам галлов и франков разрешается всего 15 дней в году в специальных местах. И то можно поймать и приготовить на месте всего пару штук, не более.

Замечу, что жаба в виде решения Еврокомиссии задавила не только Францию.

«Лягушки — вполне обычный продукт на севере Италии, особенно в Пьемонте и Ломбардии. Лягушачьи лапки — популярное блюдо в Восточной Словении, некоторых районах Хорватии, Албании, Греции. На западе Испании их традиционно подают во фритюре, а в Румынии жарят в панировке и называют «прудовая курица», — констатируют еврочиновники с подачи зоозащитников.

По мнению экологов, страны ЕС планомерно «разграбляли запасы лягушек» других стран. Ежегодно компании из стран Евросоюза импортируют около 4 тыс. тонн замороженных лягушачьих лапок. А это от 80 до 200 миллионов земноводных, большинство из которых пойманы в дикой природе Индонезии, Турции, Албании и Вьетнама. Основная масса продукции — 3 тыс. тонн — завозится во Францию, и эту статистику экологи уже приводили в обращении к министерству окружающей среды страны с требованием оставить лягушек в покое.

Возможно, мы бы не заметили этой проблемы во Франции, если бы не одно обстоятельство. «Наезд» экологов на Макрона совпал с приступом воинственности и агрессивности французского президента. И есть основания полагать, что это совпадение не случайно.

«Макрон упомянул сценарий, который может инициировать интервенцию: продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева», — сообщила газета «Фигаро».

Параллельно с этим было объявлено о создании французской военной миссии в Молдавии. А в Румынии таковая уже давно существует и притом обладает даже бронетехникой. Таким образом, есть основания утверждать об особом значении, которое в Елисейском дворце придают контролю над Днестро-Дунайским регионом Причерноморья.

Ранее одним из экспортёров лягушек для Франции был Советский Союз. Для этого специально выращивали земноводных на территории УССР, особенно в придунайском городке Вилково Одесской области. Затем эта статья экспорта досталась Украине.

Тамошние обыватели тоже питаются жареными лапками. Четверть века в составе Румынии не прошли бесследно для жителей южной Бессарабии, и «прудовая курица» стала частью местной кухни.

То ли вместе с румынскими оккупантами, то ли благодаря советскому административно-территориальному делению увлечение лягушачьими лапками проникло и в областной центр. Их до сих пор можно найти в меню одесских ресторанов.

Если бы в Одесской области не выращивали лягушек, упомянул бы Макрон этот город как повод для интервенции? Вот в Харькове и Екатеринославе лягушек никто не разводит и не ловит для еды, и они президенту Пятой республики безразличны: можно их занимать, он и пальцем не пошевелит.

Какова позиция России по лягушачьему вопросу? Она неизменна вот уже почти 140 лет.

Посол Франции Антуан Лефевр де Лабулэ как-то спросил Александра III: «Правда ли, что в России едят гречку?». Государь этот факт подтвердил. Посол Третьей республики сообщил, что во Франции «эту гадость только скотине дают». Император тут же задал встречный вопрос: «Едят ли французы лягушек?». Посол, конечно, не мог отрицать общеизвестного факта. «А у нас в России эту гадость даже скотина не ест», — резюмировал Его Величество.

С тех пор не было издано ни одного нормативного акта, который бы опроверг или отменил высочайшее мнение. Более того, эта позиция закреплена в русской художественной литературе.

Буквально одновременно со словами государя вышла сказка Всеволода Гаршина «Лягушка-путешественница». А уже в советское время нобелевский лауреат Михаил Шолохов в своём романе «Поднятая целина» осудил деда Щукаря за то, что он подсунул лягушатину колхозникам под видом устриц.

Что же делать в сложившейся ситуации? Возможно, мы услышим от Марии Захаровой следующее заявление: «Центральная и экваториальная Африка более не являются экспортёрами лягушачьих лапок, а вопрос о питомнике в Вилково мы готовы рассмотреть после отмены санкций».