Писатель, историк, журналист. По специальности историк-музеевед. Еще в студенческие годы выступил в качестве составителя сборников трудов философов-евразийцев. Бывал в самых разных местах нашей страны: от ямальской тундры до калмыцких степей, от берегов Балтики до Байкала. Сценарист исторического ток-шоу Аркадия Мамонтова «Следы империи». Первые книги были опубликованы в середине 2000-х.

Миллиардера Трампа поддерживают прежде всего пролетарии. Федеральная избирательная комиссия США дает разбивку по профессиональной принадлежности доноров кампаний Трампа и Байдена. И выясняется, что среди первых лидируют такие категории, как дальнобойщики, строительные рабочие и фермеры. А вот действующего президента своим «трудовым» долларом поддерживают психологи, работники социальной сферы, писатели и профессора. Причем самый кричащий разрыв показателей именно по последней группе — Байдену донатят 93% профессоров, ну а Трампу, соответственно, только 7%.

Кадр из х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1965. СССР

Эти данные и западные, и отечественные либералы, конечно, воспримут с глубоким удовлетворением как свидетельство того, что за «правый популизм», конечно же, голосуют люди темные и отсталые. Но это свидетельство совсем другого — отрыва интеллектуалов от здравого смысла и их беспощадной борьбы с ним.

В XVIII веке, когда и зарождались нынешние формы различных политических учений, были люди, которые понимали, что безудержный скептицизм и критицизм до добра не доведут. И один из их лидеров, шотландский мыслитель и священник Томас Рид разработал философию здравого смысла. Он спорил, например, с одним из основоположников современного либерализма Джоном Локком и его последователем Дэвидом Юмом, чьи умозаключения буквально разрушали мир.

Например, Юм писал: «Интенсивное рассмотрение разнообразных противоречий и несовершенств человеческого разума так повлияло на меня, так разгорячило мою голову, что я готов отвергнуть всякую веру, всякие рассуждения и не могу признать ни одного мнения хотя бы более вероятным или правдоподобным, чем другое».

То есть мы обнаруживаем уже здесь весь постмодернизм современности, отрицающий любые однозначные суждения и сами понятия истинного и ложного.

Рид, видя эту опасность, считал, что нельзя отрываться от неких базисных, данных всем и каждому представлений, которые свидетельствуют о том, что я в тот или иной момент времени разговариваю с реальным человеком и оба мы обитаем в реально существующем мире, который функционирует по определенным законам.

Дело в том, что рационально это недоказуемо. Поэтому всецело отдаваться «играм разума» опасно. Необходимо держаться того, что веками и именуется «здравым смыслом». В английском это понятие обозначается как common sense — общий смысл. Рид и его единомышленники считали, что восприятие окружающего мира простым неискушенным человеком вполне достоверно. Философ был убежден, что в вопросах здравого смысла «образованные и необразованные, философ и поденщик, находятся на одном уровне».

Исходя из этого, его последователь Джеймс Освальд в своей работе «Обращение к «здравому смыслу» для защиты религии» утверждал, что каждый человек обладает врожденными первичными инстинктивными истинами. К ним относятся в равной мере как убежденность в реальности внешнего мира, так и вера в Бога. И они не нуждаются в каком-либо обосновании. Напротив, любое адекватное мышление должно быть изначально на них основано.

И кстати, так и было веками, пока, начиная с Рене Декарта, «профессора» не начали ставить под сомнение всё, кроме того, что лично они существуют, поскольку мыслят.

Между тем, из простого здравого смысла, из тех самых первичных ощущений вытекает много чего абсолютно для леволиберальных профессоров неприемлемого. Это не только вера в Бога, но и убежденность в том, что есть только два пола, что мужчина не может быть женой другого мужчины, что мигранты не должны навязывать местным свои порядки. Это для носителя здравого смысла не нуждается в доказательствах. Это очевидные вещи, над которыми думать просто глупо. Да, вот такой парадокс — бывает глупое мышление. И именно его не просто демонстрирует, но навязывает современная либеральная профессура.

Поэтому дальнобойщикам ничего не остается, как нести свой промасленный бакс миллиардеру Трампу, который просто выглядит как мужик, говорит, как мужик, и исходя из этого, они надеются, что и действовать он, наконец будет, как мужик.

Но глупые интеллектуалы не хотят понять, что и сама демократическая система была основана изначально именно на презумпции того, что и у «философа и поденщика» одинаковая картина мира. Естественно, один понимает его глубже, другой более поверхностно, но они согласны по поводу базисных ценностей. Иначе всеобщее равное голосование превращается в абсурд. Или в манипуляцию…

Одним из примеров глупого мышления являются утверждения столь популярные у отечественных либералов: «демократия — это процедура», «демократия — это институты». И это известно от кого идет. От одного из самых известных «профессоров» — Иммануила Канта.

Недавно губернатор Калининградской области Антон Алиханов подвергся глумлению в различных либеральных пабликах за то, что заявил: «Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся».

Но Кант, и правда, имеет к нему самое прямое отношение. И кстати, к кризису демократии тоже. Ну, вот почитайте, что писал старина Иммануил: «Проблема создания государства разрешима, как бы шокирующе это ни звучало, даже для дьяволов (если только они обладают рассудком). Она состоит в следующем: «Так расположить некое число разумных существ, которые в совокупности нуждаются для поддержания жизни в общих законах, но каждое из которых втайне хочет уклоняться от них; так организовать их устройство, чтобы, несмотря на столкновение их личных устремлений, последние настолько парализовали друг друга, чтобы в публичном поведении людей результат был таким, как если бы они не имели подобных злых устремлений». Такая проблема должна быть разрешимой».

А теперь, просто включите свой собственный здравый смысл. Согласитесь, ведь это бред — результирующей злых импульсов все равно никогда не станет добро. Но со времен Канта либералы упорно работают над тем, чтобы, разрушив основы базисных принципов здравого смысла превратить людей в эгоистичных и материалистичных дьяволов, а потом как-то так их организовать, чтоб получилось общество всеобщего благоденствия. И похоже, последним носителям здравого смысла Америки — фермерам, дальнобоям и строителям — эти манипуляции всерьез надоели, и они просто жаждут вернуть либеральных профессоров в реальность.