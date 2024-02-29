Лауреат Государственной премии РФ, член Союза писателей России, автор десяти книг. Награжден многими журналистскими премиями. Работал в газетах «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Известия», на телеканале ОТР. В 2023 году получил премию «За верность науке» Министерства образования и науки РФ в номинации «Научный журналист года».

Настя Ивлеева захотела посетить Донбасс. Потому что у Насти Ивлеевой проблемы. Они возникли после «голой вечеринки», которую она придумала и организовала. Кто ж мог подумать, как обернется! Общее негодование — у блогерши погорели контракты и иссякла реклама.

Иван Шилов ИА Регнум

Поездка в Донбасс — верный способ, так полагает Настя Ивлеева, выправить репутацию. И вернуть жизнь в обычную колею. Почему нет, если недавно Горловку посетил Филипп Киркоров, раздал гостинцы и приободрил раненых. Вроде бы перед Киркоровым, который на «голой вечеринке» вошел, как он выразился, не в ту дверь, вновь распахнулись нужные двери. Правда, теперь он дефилирует в черном. Очевидно, новый образ.

Но визиту Ивлеевой граждане Донбасса, а также военные, воспротивились. В обращении говорится: «По известным всем причинам вам необходимо обелить свою репутацию. Донецкая Республика не прачечная, где любой опорочивший свою честь маргинал может пользоваться ситуацией и не по зову сердца, а по медийным соображениям посещать с жалкими подачками зону боевых действий. Мы против таких вечеринок, мы против Ивлеевой».

Одновременно случился обстрел больницы, которую хотела осчастливить своим явлением Настя Ивлеева. Звезды сошлись так, что Настя осталась в зоне спокойствия и довольствия. Однако весь сюжет заставляет задуматься над тем, кого пускают в Донбасс отмолить грехи, а кому путь заказан? Какие критерии? А также, это очень важно, позволительно ли превращать Донбасс в стиральную машину, где сомнительные персонажи наманикюренными пальчиками стряхивают с себя грязь, чтобы опять предстать перед публикой чистенькими и благоухающими?

Есть такое понятие — намоленное место. В старину так называли места, где совершался духовный подвиг, где жили люди высокой нравственности, где слагался пример для новых поколений. Сейчас таким намоленным местом является Донбасс. Приходить сюда с дурными намерениями, с корыстными чувствами, с желанием извернуться и сколотить моральный капиталец — мерзко, отвратительно, непозволительно. Иеромонах Феофан из Донецка написал: «Донбасс не место для того, чтобы популярность собирать. В Донбассе рождается новое золото — человеческое золото России, и новая Россия рождается здесь».

Турне в Донбасс Филиппа Киркорова у многих вызвало брезгливое отношение, так как сложно поверить в его искренность. У Филиппа Бедросовича с 2014 года был миллион возможностей помочь многострадальному региону. Но вспомнил он о проживающих там людях только сейчас, чтобы решить свои, а не их проблемы.

Тем не менее Киркоров хотя бы умеет петь. Но что умеет Настя Ивлеева? Что она даст людям Донбасса?

А если посетило ее просветление и осознание, может ей пройти курсы медсестер и приехать в тот госпиталь, который бомбили враги? Приехать без помпы, а незаметно, для работы и для помощи. Но приехать в расчете на индульгенцию…

В католической церкви в Средние века процветал замечательный бизнес — торговля индульгенциями во искупление грехов. Чем шире карман, тем ты для Церкви милее и дороже. Это стало одним из главных обвинений, которые бросил Римскому папе лидер Реформации Мартин Лютер. В православии практика индульгенций не прижилась. Редкий пример — при царе Алексее Михайловиче раздали 500 «прощеных грамот» для буйных запорожских казаков, которые напечатал Константинопольский Патриарх.

Не было у нас индульгенций прежде, и в Донбассе не станут их раздавать. Чужая традиция, замешанная на расчете и корысти, когда сердце молчит.

Известный толкователь Писания священник Дмитрий Смирнов говорил, что за истинным покаянием не нужно никуда ехать: «Необязательно совершать дальние паломнические поездки. Следует различать ногу и костыль. Костыль-то сам не ходит. Паломничество может помочь, но надо помнить, что это костыли». Другими словами, истинное покаяние — это не поход в бутик, где по сходной цене можно приобрести индульгенцию.

Посещение Донбасса, где рождается новая Россия, персонажами, от которых России следует избавиться, как от дурной болезни, — пошлый оксюморон. Сочетание несочетаемого. Вроде классических «Мертвых душ». На память приходит «Полтава»: «Встает с одра / Мазепа, сей страдалец хилый, // Сей труп живой, еще вчера // Стонавший слабо над могилой».

Весной 1998 года НАТО без санкции ООН приступило к бомбардировкам Югославии. У России тогда не было сил, чтобы защитить сербов, которых Запад облыжно обвинил в военных преступлениях. Сегодня Россия своих не бросает. Добровольная, без шума и рекламы помощь Донбассу стала отраслью народной экономики. Этих людей вижу часто, и каждый раз поражаюсь их душевной чистоте.

В Преображенском скиту Данилова монастыря встретил бизнесмена Олега М., который приехал за благословением к настоятелю отцу Феогносту перед очередной поездкой с важным грузом в Донбасс. Выпускник МИФИ Владимир К. на свои средства собирает аппаратуру радиоэлектронной борьбы с вражескими дронами и втайне от семьи ездит в зону боевых действий, передает ее нашим бойцам. Врач-стоматолог Дарья С. бесплатно лечит беженцев из Донбасса…

Список можно продолжать бесконечно, примеров множество. И реклама этим людям не нужна, поперек души.