Автор более 1000 публикаций и печатных работ исторической, военно-политической и политэкономической тематики в таких изданиях, как «Однако», журнал МИД России «Международная жизнь», «Огонёк», «Профиль», «Компания», «Люди», газета «Культура», интернет-портал «Колокол России» и др. Участник, докладчик и член оргкомитета ряда международных форумов, семинаров и круглых столов.

В воскресенье в Польше стартовали учения Dragon-24, которые станут ключевым элементом самых крупных с 1988 года учений НАТО Steadfast Defender 2024. В них принимают участие в общей сложности около 20 тысяч военнослужащих и 3,5 тысячи единиц техники из 10 стран НАТО. Но масштабы здесь не главное. Данная серия военных маневров альянса интересна прежде всего тем, что в ней впервые, пока, очевидно, в тестовом режиме, начинает отрабатываться боевое слаживание и комплексное управление всеми элементами войны нового типа.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, помимо традиционных видов вооруженных сил и родов войск, в Dragon-24 задействованы силы специального назначения, территориальной обороны (в том числе полупартизанские формирования), кибервойска, спецподразделения информационной войны, а также особые группы воздушных и морских беспилотников, сформированные при соответствующих штабах. Как сообщает Министерство обороны Польши, в ходе учений будет проверено «взаимодействие и выполнение боевых задач на суше, в воздухе, на море, и в киберпространстве».

Идёт отработка ускорения прохождения данных всех видов разведки от спутниковой до электронной, непосредственно в штабы и подразделения принимающие решения о нанесении того или иного вида огневого поражения противнику. Штабы поля боя для анализа и обработки всех этих разведданных пока в тестовом режиме, но уже оснащаются элементами искусственного интеллекта. Это позволяет очень оперативно и максимально адекватно реагировать на изменение обстановки, оценивать степень угроз и определять приоритет целей для ударов. Или же, напротив, уходить от огневого воздействия противника. Отрабатывается вся вертикаль боевой работы от спутника до рядового солдата. Каждое промежуточное звено в этой вертикали в ходе учений подвергается тщательной проверке, насколько оно целесообразно и эффективно, чем конкретно помогает качественной боевой работе, какие недостатки имеет и как их устранить.

Два года конфликта на Украине, а также боевые действия на Ближнем Востоке и в Красном море говорят о том, что вооруженная борьба выходит на качественно новый этап и требует концептуально новых подходов. Наш потенциальный противник это прекрасно понимает и уже пытается применить эти новые подходы на практике. Но это всё тактика и упражнения в области оперативного искусства.

В стратегическом же плане отрабатывать пока нечего. В этой области пока на теоретическом уровне идёт мучительный поиск определяющей формы ведения вооруженной борьбы с таким противником, как Россия.

Поляки по поводу начавшихся учений пишут, что они «не направлены против какой-либо страны, но являются демонстрацией способности противостоять любой агрессивной политике», в том числе «провокационным действиям Российской Федерации». Это обычная политическая трескотня, за которой просматривается отсутствие новой доктрины войны. Какой она должна быть, наступательной или оборонительной, с элементами ядерной, или без оных, ограниченной или всеобъемлющей? Вот этого понимания пока очевидно нет.

В течение 2009–2012 годов министерство обороны США завершило разработку оперативно-стратегической концепции Prompt Global Strike (PGS) («Быстрый глобальный удар» (БГУ)) и активизировало деятельность, направленную на практическую реализацию ключевых положений этой концепции. В частности, в ноябре 2021 года прошли крупномасштабные учения авиационных, морских и наземных компонентов стратегических наступательных сил США Global Thunder 22 с отработкой вариантов БГУ с применением ЯО против России одновременно с западного и восточного направлений.

Однако появление у России новых станций и спутников системы предупреждения о ракетном нападении, гиперзвукового оружия, новых ракет с разделяющимися боевыми блоками, способными преодолевать любую противоракетную оборону, а также других элементов глобального ответа, поставило под сомнение эффективность такого удара со стороны США и НАТО. Сейчас эта концепция «творчески переосмысливается». В том числе и для этого переосмысления висят возле Крыма, Калининграда и в других местах американские стратегические разведывательные беспилотники RQ-4 Global Hawk, запускаются всё новые рои мелких спутников радиоэлектронной разведки, проводятся другие мероприятия. Украина как внештатный член НАТО в этих мероприятиях нашим западным «партнерам» очень помогает.

Тем не менее сомнения в прежней доктрине появились, и они растут. Именно в рамках этих сомнений и рождённой ими нервозности следует рассматривать недавнюю истерику по поводу якобы замыслов России развернуть в космосе ядерное оружие. На самом деле американцы и Запад в целом боятся не самого ядерного оружия, которым можно атаковать наземные объекты из космоса. Это уже является фактом. В прошлом году британское издание Daily Express писало, что русский ракетный комплекс «Авангард» способен нанести удар по нескольким целям в различных уголках мира менее чем за полчаса, при этом ракета может быть запущена вне земной атмосферы и разогнаться до скорости 9,5 километра в секунду. Они боятся новых российских разработок в борьбе со спутниковой группировкой противника, в которых используются некие ядерные элементы. Открытых данных по этим разработкам нет, но боятся западники и переосмысливают свои стратегические концепции очевидно не зря.

Global Look Press/US Air Force/ZUMAPRESS.com RQ-4 Global Hawk

Следующий вопрос, если пытаться воевать с Россией без глобального удара, в рамках некой «отрезвляющей и посылающей сигнал» локальной операции, то какой она должна быть, наступательной или оборонительной?

И здесь тоже идёт тщательный анализ, но уже двухгодичных боевых действий на Украине. Пресловутый контрнаступ ВСУ разрабатывался и самым тщательным образом готовился при непосредственном участии западных полководцев и военных аналитиков. Запад готовил для этого кадры, обучал личный состав ударных бригад, насыщал эти части вооружением, техникой, боеприпасами, обеспечивал разведданными, в ряде случаев непосредственно дистанционно управлял высокоточными системами огневого поражения и беспилотниками.

Но успехи этой стратегически важной операции оказались незначительными и концептуально замысла не оправдали. Журнал Economist по этому поводу с сожалением пишет: «Российские оборонительные сооружения на юге и востоке Украины стали самыми протяженными оборонительными конструкциями в Европе со времен Второй мировой войны». Да, но дело далеко не только в самих конструкциях. Важное значение имеет умение эти конструкции эффективно использовать по назначению. Вот это западных стратегов тоже определённым образом обескураживает.

До этого стратегия НАТО в Европе строилась на принципе мобильной обороны с гармоничным встраиванием в неё обезоруживающего глобального удара (ударов) на всю глубину территории противника. Сейчас ситуация меняется. За глобальным ударом может немедленно последовать не менее глобальный и более разрушительный неотразимый удар возмездия, а стационарная оборона оказалась более эффективной, чем мобильная, которая сейчас сыплется на всём протяжении украинского фронта. Теперь, как пишет Economist, в НАТО задумываются, а не начать ли строить бункеры и некие многополосные фортификационные сооружения вдоль границ с Россией?

Но возвращение к линиям Мажино, Зигфрида и Маннергейма не принесёт Европе военного успеха в случае столкновения с Россией. Здесь, как и с глобальным ударом, тоже не должно быть никаких иллюзий. Запад опять ничего не понял и сделал неправильные выводы. Мы не ведём на Украине войну, мы проводим локальную спецоперацию со множеством оговорок. Если же Россия начнёт вести полноценную войну, применяя весь арсенал того, чем она располагает, и не щадя никого, то эти полосы будут разворочены за несколько дней. Не надо забывать, что у России в частности есть «отец всех бомб» (ОДАБ-9000, объёмно-детонирующая авиационная бомба с массой взрывчатого вещества около семи тонн, мощность взрыва равна 44–45 тоннам в тротиловом эквиваленте).

По оценке западных военных экспертов, Россия — единственная страна, которая обладает таким мощным оружием, по характеристикам близким к ядерному оперативно-тактическому заряду. Взрыв такой бомбы полностью уничтожает любые укрепленные конструкции в радиусе 100 метров от эпицентра и неукреплённые железобетонные конструкции в радиусе 200 метров от эпицентра взрыва. Сколько таких боеприпасов находится на вооружении России, неизвестно. В открытых источниках такой информации нет. Но по-видимому не одна сотня, поскольку это оружие не для парадов и не штучно-экспериментальный, а серийный продукт.

Есть и другие боеприпасы, предназначенные специально для «кротовых нор». Например, новейшая планирующая авиабомба «Дрель» как раз для вскрытия всяких бункеров, тоннелей и разнообразных заглублённых укреплений. Наконец, ракеты системы «Кинжал», запасы которых сейчас активно пополняются и накапливаются. Есть и другие разработки. Они совершенствуются по итогам опыта СВО. Именно поэтому Путин и сказал: «А мы всерьёз-то ещё ничего не начинали». И это пугает Запад больше всего. Что же будет, если начнут всерьёз? К чему готовиться, к какой войне? Россия ведь должна непременно проиграть. Но как этого добиться? В какую войну сыграть с Россией?

Героической войны на Западе не хотят. Ядерного обмена ударами тем более. Очень хотелось претворить в жизнь план начала сороковых годов, чтобы Гитлер «разорвал в клочья» Красную армию и сам обескровился. А англосаксы потом вошли, добили обоих и всё поделили. Но тогда номер не прошел. СССР вышел из войны с 11-миллионной опытной и мотивированной армией, огромным количеством самой передовой техники и невероятной поддержкой среди населения очень многих стран мира. В том числе в Европе. Сейчас пытаются применить тот же гитлеровский вариант, но уже с Украиной и, возможно, собственным гибридным участием, которое отрабатывают на учениях.

А вот как действовать стратегически на завершающем этапе этого плана, пока не знают.