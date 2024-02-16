В свое время Советской России очень повезло, что в партийной борьбе Сталин победил Троцкого. Концепция Сталина состояла в том, чтобы построить социализм в одной отдельно взятой стране. Это и помогло нам выжить, одержать победу в Великой Отечественной и сохранить территориальную целостность после Гражданской.

Иван Шилов ИА Регнум

Троцкий страстно хотел перекинуть пламя мировой революции на весь мир, подпалив им всю Азию и Европу. Если бы его адский план удался, то русские как нация, скорее всего, просто сгорели бы в огне этой революции в качестве дров.

Троцкий умер от удара ледоруба, но дело его живет.

После начала спецоперации многие медийные российские коммунисты начинают продвигать опасную идею возрождения СССР 2.0. Ладно бы они ограничивались желанием восстановить людоедскую власть большевиков в нашей стране, но их планы идут намного дальше. Они хотят затащить нас в Третью мировую одним из главных акторов. По их мнению, мы должны возглавить войну глобального Юга с глобальным Западом на стороне первого. Более того, стать его основной ударной силой. Умирать за идею господства коммунизма во всем мире.

Спецоперация на Украине видится им не собиранием русских земель, а возможностью разжечь огонь революции в России и мире.

Например, Прилепин сначала выписал русских из европейских народов, назвав белыми неграми, а потом не раз повторял тезис о том, что Россия должна «полеветь», ведь нас, мол, в основном поддерживают левые страны, и мы теперь должны возглавить левый интернационал третьего мира против Европы и США.

«Русские на самом деле чернокожие, краснокожие, желтокожие. Русские — цветные. Мы белыми случайно родились, по недоразумению», — вычеркивает Захар русских из Европы, хотя всем нормальным людям очевидно, что русские, несмотря на все наши конфликты с западными европейцами, являются большим белым европейским христианским народом. По сути, в Европе есть сегодня три великие цивилизации: романо-католическая, германо-протестантская и русско-православная.

Да, сегодня мы воюем на Украине с Западом, но в свое время с персами и турками воевали. Напор радикального исламизма и разнузданное криминальное поведение диаспор с юга — не меньшая угроза России, чем Запад. Выписав русских из европейцев, Прилепин утверждает, что союзники современной России исключительно марксисты и левые страны. Это не так.

Вписывая туда Индию, где у власти находятся правые националисты, национал-капиталистический Китай, занимающий второе место по миллиардерам в мире, где от коммунизма один красный флаг остался, и забывая о наших правых союзниках от евроскептиков вроде Герта Вилдерса, Марин Ле Пен и Виктора Орбана до иранских фундаменталистов или американских трампистов вроде Такера Карлсона.

Вторит Прилепину и Герман Садулаев, говорящий о том, что мы будем воевать с Западом до талого под красным знаменем коммунизма. Мол, нас не взяли в клуб «только для белых». Не приняли в скауты. Нам указали наше место — в резервации для папуасов. Ну нет так нет. Эксперименты закончились. Россия поворачивается лицом к своим естественным союзникам — Ирану, Китаю, Индии, Северной Корее, Африке, Латинской Америке. Россия возвращается к своей исторической миссии. Переговоров не будет. А будет другая, большая война.

Эти идеи неотроцкизма не новы. Покойный Гейдар Джемаль провозглашал красно-зеленую революцию, в которой исламисты должны объединиться с коммунистами против Европы. Только вот русским христианам нет места в этой конфигурации. В фантазиях Джемаля красно-зеленые революционеры нас должны будут положить на алтарь, вместе с другими европейским народами, а по улицам русских городов вдоль храмов со сбитыми крестами пойдут колонны в никабах и под красными флагами. Эта неотроцкистская утопия не менее опасна, чем западный левый либерализм.

Россия — не юг, не восток, не запад. Мы — цивилизация Севера. Сегодня Русский Север и есть настоящая консервативная Европа, Третий Рим, хранящий истинное христианство.

Во-первых, Россия не должна воевать ни за какую идеологию, мы должны защищать свои национальные интересы. Жить своим умом.

Во-вторых, в мире у нас есть союзники самых разных взглядов, в том числе правые популисты из Европы и альт-райты в Америке. А в рядах ВСУ против нас воюют не только нацисты, но и анархо-коммунисты из России и других стран мира, которые считают СВО империалистической войной России.

Мы не должны леветь, центреть или праветь, мы должны везде преследовать свою выгоду и дружить в мире со всеми, кто готов уважать интересы России: от КНДР до трампистов, от правого Орбана до фундаменталистов из Ирана. Геополитические конфигурации и союзы в мире часто меняются, надо уметь преследовать свою выгоду путем дипломатии, мягкой и грубой силы, а не быть слепыми догматиками какой-либо идеологии. Процветание и преумножение русского народа, защиты нашей Веры — вот Русская идея XXI века.

В-третьих, наши леволиберальные враги из США и Европы, натравившие на русских Украину, также являются идеологическими наследниками Троцкого и Маркса. Левый либерализм — это Фрейд + Маркс, скрещенные в пробирке Франкфуртской школы.

В-четвертых, до победного конца надо довести спецоперацию на Украине, а вот в возможную третью мировую войну между Глобальным Югом и Глобальным Западом нам лучше не лезть.

Надо жить ради России и будущего наших детей, а не умирать ради идеологии Троцкого, Ленина и Маркса. Сражаться надо лишь за свои национальные интересы. Нам нужно сплочение народа, а не классовая рознь и новая гражданская. Нам нужна Великая Россия, а не потрясения ради большевистских фантазий о мировом господстве своих диких идей.

* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.