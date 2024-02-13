Писатель, историк, журналист. По специальности историк-музеевед. Еще в студенческие годы выступил в качестве составителя сборников трудов философов-евразийцев. Бывал в самых разных местах нашей страны: от ямальской тундры до калмыцких степей, от берегов Балтики до Байкала. Сценарист исторического ток-шоу Аркадия Мамонтова «Следы империи». Первые книги были опубликованы в середине 2000-х.

В июле прошлого года некая Алена Агафонова выложила в одной из соцсетей видео, на котором ее палец на фоне монумента «Родина-мать зовет!» производил движения, «щекочущие» грудь памятника. Это вызвало гневную реакцию в сети. И на нее было заведено уголовное дело.

Иван Шилов ИА Регнум

Девушка записала ролик с извинениями и сбежала на Шри-Ланку. Однако через полгода, решив видимо, что ее уже «поняли-простили», вернулась, и тут же была задержана. Теперь дело переквалифицировано со статьи «Осквернение мест захоронения» на боле тяжелую — «Реабилитация нацизма».

Девушка, понятно, в шоке. Записала после судебного заседания, определившего ей меру пресечения, новое извинение, в котором признается: «По своей глупости я даже не подумала, что могу задеть чьи-то чувства».

То есть, умеет ли в принципе, девушка думать — большой вопрос. Правда, не понятно и то, как безмозглость может уголовно квалифицироваться…

Потому что проблема, на самом деле, весьма глубока, и точно не лечится изоляцией от общества одного отдельно взятого представителя подобного рода блогеров. Вопрос ведь в том, что существует целая индустрия торговли идиотизмом.

«Человек создан для счастья, как птица для полета», — в советские годы школьники регулярно писали сочинения на такую тему. И раскрывали ее, чаще всего в стилистике «Эх, хорошо в стране советской жить». Потом страна Советов развалилась, а оптимистическая формула трансформировалась в популярную песенку 90-х «Жить нужно в кайф». То есть, человек рождается для кайфа?

На самом деле, именно эту мысль (если это, конечно, можно так назвать) несут в массы популярные блогеры. То есть, человек рождается для максимально бессмысленного существования, информационно наполненного созерцанием чего-нибудь «прикольного».

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Бывает интересно проследить путь трансформации смысла популярных цитат. Это может о многом рассказать. Фраза, про счастье и полет из текста классика Владимира Короленко. Характерно, что даже образованные люди часто искренне полагают, что ее автор Максим Горький. Ну, в самом деле — «человек — это звучит гордо» — это ж, точно он. Почему бы и про птицу ему не сказать? Про «Буревестника» ведь точно — он. Ну вот, все сходится! Но нет, не сходится. «Буревестник» тут ни при чем.

Рассказ Короленко «Парадокс» точно не провоцирует бездумной позитивности и оптимизма. Дело в том, что эту фразу изрекает в нем человек, именуемый «феноменом» за то, что он родился без рук, но потрясающе ловко научился орудовать ногами. И вот эту фразу, как полупророчество, полунапутствие он пишет как раз посредством ноги мальчику, от лица которого и ведется повествование. И эта формула от обреченного на страдания человека, потрясает парнишку своей парадоксальностью на всю жизнь.

Но если с ней разобраться, то окажется, что имеется и «второе дно». «Но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх», — сказано в библейской Книге Иова. Таков православный, синодальный перевод. Но в рассказе человек-«феномен», изрекающий парадокс, поляк. А в латинском католическом переводе эта библейская фраза передана так: «Человек рождается для страдания (вариант: «тяжкого труда»), а птица для полета». Таким образом, «феномен», словно библейский Иов, вступает в спор с самим Господом.

Понимаете, какое выхолащивание с этой мыслью произошло, по мере превращения в тему советских школьных сочинений?

Очень показательно и то, как сам мудрец-инвалид объясняет свою формулу в общении с персонажем, который возит его на тележке по городу и собирает подаяние по итогам демонстрирования им «ловкости ног» и изречения парадоксов.

«Ты видишь, и приятные афоризмы иногда делают сбор. У тебя две руки, но твоя голова ничего не стоит, бедный Матвей!.. Человек создан для счастья, только счастье не всегда создано для него. Понял? У людей бывают и головы, и руки. Только мне забыли приклеить руки, а тебе по ошибке поставили на плечи пустую тыкву… Ха! Это неприятно для нас, однако не изменяет общего правила…»

В том то и дело, что у блогеров, которые ищут счастья в форме вечного кайфа, вместо головы «пустая тыква».

Ничто не демонстрирует с такой наглядностью проблемы демократии и свободного рынка, как Интернет. Свобода слова. Свобода мнений. Свобода самовыражения. А как единственный критерий — востребованность публикой…

Нет, речь не о том, разумеется, чтобы создать отсеченную от мира, «зачищенную» сеть. Тоталитарные решения дают эффект только на коротком промежутке времени. А потом происходит такой откат, что приходится горько пожалеть о прямолинейных подходах. Так, собственно, после крушения Советского Союза и случилось.

Человек имеет право быть кем угодно в диапазоне от ангела до демона, может и «тыквенноголовым», но вопрос в том, есть ли у общества нормативный образ человека, того, каким он не «должен», а призван быть?

Понятие «призвания» тоже было примитивизировано большевиками и сведено к профессиональной деятельности. Но изначально оно опять же из Библии. И означает задание, поручение, предназначение, которое дается Богом каждому. В разной мере и разного свойства, но каждому. Осознать его и постараться исполнить, и есть смысл жизни человеческой. И без этого подлинное счастье абсолютно невозможно.

Самый известный пример — евангельская притча о талантах, где тот, кто данные ему дарования не приумножил, а «закопал», обрекается на страшную посмертную участь. А прожил то, наверное, вполне «в кайф» и «по приколу».

Проблема с либерализмом именно в этом — в мире, построенном на его принципах, невозможно всерьез говорить о призвании и ответственности. В нем есть только навязанный агрессивным маркетингом стандарт бездумного потребителя разнообразных «кайфов». И проводниками его сплошь и рядом являются популярные блогеры. А их популярность, их хайп, в свою очередь, зиждется на харизматическом идиотизме.