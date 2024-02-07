22 января нынешнего года бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу «Вышка» сказал, что Украина не должна стесняться уничтожать мирное население России. По его мнению, половину населения России, ту, что наибольшим образом сопротивляется западным ценностям, вполне можно уничтожить, а оставшуюся «перевоспитать», сделав мирной и послушной.

Иван Шилов ИА Регнум

На прошлой неделе почти аналогичным образом высказалась правнучка Чкалова Дарья Богданова живущая в бельгийском Лёвене. Есть основание полагать, что поток таких речитативов будет нарастать. Какова природа и посыл всего этого людоедства в наш адрес?

Это апогей, квинтэссенция того нигилизма, который зародился на Западе ещё в XIX веке. Он приобретал разные формы, и вот, наконец, достиг своей высшей точки. Это крайняя форма позиции: что бы мы ни делали, мы хорошие, будь то половые извращения в публичной форме, убийство руководителей государств или истребление целых народов.

Как известно, нигилизм — это философия, которая ставит под сомнение (в своей крайней форме — абсолютно отрицает) общепринятые ценности, идеалы, нормы нравственности, культуры, фундаментальные понятия и смыслы жизни. Для этой философии нет вековых табу и ничего не свято.

Пускать мальчиков в девичьи туалеты только на том основании, что они якобы внутри чувствуют себя девочками, разве не нигилизм? Разрешать мужчинам наряжаться в купальники и соревноваться с женщинами в большом спорте ровно на том же основании, что они внутренне чувствуют себя женщинами, разве не отрицание всех общепринятых вековых фундаментальных норм, понятий и смыслов? А позволять открывать в бывших храмах, где люди молились веками, увеселительные заведения и гей-клубы разве не ярчайший признак нигилизма? В нигилистической бесноватости поддерживаются всякие церковные раскольники и сектанты, разрушающие традиционные религии и оскорбляющие чувства верующих по всему миру. Эта же бесноватость была в диком восторге Хиллари Клинтон, когда она смотрела кадры зверского убийства законного лидера Ливии Муаммара Каддафи.

Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, после которого погибли 28 человек, включая беременную женщину и пятилетнего ребенка, откровенно террористические бомбардировки, вызвавшие массовые жертвы среди гражданских лиц в центре Белгорода и на рынке в Донецке, а до этого теракты на Крымском мосту, жестокие убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского не вызвали в стане нигилистов никакого осуждения.

Мало того, как заявил 5 февраля посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, по гражданским объектам на территории России еженедельно фиксируется около двух тысяч прилетов. Ранения получают от 50 до 70 человек, каждый четвертый погибает. Стреляют в подавляющем большинстве случаев западным оружием, с использованием разведданных и целеуказания западной спутниковой группировки и авиационных разведывательных комплексов. Кроме того, есть большие основания полагать, что сами удары согласовываются с главным штабом, финансирующим «анти-Россию», для которого украинцы всего лишь «горючее войны».

Поэтому нет ничего удивительного в том, что с этой нигилистической ойкумены звучат призывы бомбить ядерным оружием Москву и уничтожить половину населения России. Это логическая эволюция нигилизма, его высшая стадия, его «белая горячка».

И мы в России, и остальной мир вокруг «цветущего садика» должны осознать, что если победит эта парадигма, эта «белая горячка», то все гласные и негласные правила и нормы человеческого общежития будут трансформированы в сторону абсолютной, непререкаемой власти западного извращенного сознания и права. Он сочтёт, что ему позволено ВСЁ, вообще всё! «Если Бога нет, то всё позволено!». А для них Бога нет. Они сами возомнили себя богами, как некогда основоположники нигилизма, извратившие до крайности учение Маркса и даже догматы анархизма.

Самое циничное и ужасное заключается в том, что этот тотальный нигилизм пакуется в яркие цветные фетиши неких универсальных, наднациональных «сверхценностей», которые помогают взламывать и разрушать как государства, так и самого человека, лишая его привычного внешнего и внутреннего мира. А ведь это и есть высшая форма насилия и диктата. Современный нигилизм одновременно несет государству, обществу и личности стресс отрицания и сужение возможностей совладания с ним. Те, на кого он воздействует, искусственно погружаются как бы в антимир, расположенный в плоскости ниже нуля придуманной нигилистами системы координат. Пространство, где всё плохо, неправильно и имеет отрицательное значение.

Если, согласно теории так называемых «культурных кругов» и концепции диффузионизма, ещё 200 лет назад с Запада распространялись в целом прогрессивные и здоровые тенденции в области научно-технического прогресса, образования, культуры и искусства, то начиная со второй половины XIX века просвещенный нигилизм стал подминать под себя всё здоровое и позитивное. Две мировые войны стали результатом постепенного замещения поступательного развития традиционного гуманизма просвещенным нигилизмом. В последнюю четверть века этот процесс принял формы тотального отрицания и разрушения.

Самый простой и яркий пример — Россия. Западные просвещенные нигилисты нас отрицают, то есть отказывают нам в праве не только существовать в будущем, но и вымарывают из прошлого. А разрушение России вместе с истреблением части её населения открыто провозглашено в качестве цели войны. При этом просвещенные нигилисты Запада пытаются жонглировать трактовками происходящего. В частности, обвиняют Россию в том, что это она — угроза стабильности и разрушитель некоего миропорядка, основанного на правилах, пытаясь таким образом продолжать удерживать за собой статус ничем не ограничиваемого уничтожителя всего неугодного. А остальных участников международного процесса держать в условиях неопределенности будущего.

Если сохранять эту динамику, то можно ещё очень долго затягивать процесс начала построения многополярного мира и переговоров по его обустройству на новых, справедливых и равноправных принципах. Они сделают всё возможное и невозможное, чтобы сохранить эту динамику. А это значит, что горячее противостояние на территории бывшей Украинской ССР нигилисты будут продолжать, не считаясь ни с чем. И какие-то захваты Харькова, Одессы, других территорий, переговоры, перемирия ничего не решат. Киеву в этом случае дадут более дальнобойное и разрушительное оружие, которым будет негласно управлять сам Запад, и они будут бить вглубь России. Под видом «добровольцев» увеличат контингент своих солдат и так далее.

Сейчас, по словам советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, проводится аудит действий ВСУ за два года, по результатам которого будут приняты решения, как вести войну дальше. Ясно, кто проводит этот аудит. И он уже даёт свои плоды. 5 февраля главком ВМСУ Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост можно считать потенциальным «покойником» и он вряд ли доживёт до конца текущего года. Откуда такая бравада и даже нахальство в выражениях? До этого ведь флотоводец без кораблей таких заявлений не делал. Всё оттуда же, от просвещенных нигилистов, пешкой которых стала нынешняя Украина. Поэтому пойдут они до конца. И глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 4 февраля прямо об этом сказал: «Необходимо прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне Путина».

Нам в этой ситуации нужно не только быть успешными на поле боя и изо всех сил держаться экономически (а это будет сделать ой как не просто, 13-й пакет санкций одобрят на днях, и направлен он будет в первую очередь против тех, кто помогает нам обходить западные рестрикции), но и активно работать с миром. Не стесняться называть вещи своими именами и объединяться против сеятелей нигилизма. В том числе и в самих странах Запада. Там не все его абсолютные апологеты. Удалось же после нашей победы в ВОВ привести к власти в Европе левые силы.

Кроме этого, мы должны вместе с Китаем, БРИКС, ШОС, с кем угодно всячески ускорять и стимулировать такие изменения в мире, к которым нигилисты просто не будут успевать адаптироваться. Ответом на это будет приход к власти в западных обществах политиков-популистов, предлагающих простые решения сложных вопросов. Это будет разрушать уже самих нигилистов как в плане внешнего единства, так и их государственные образования изнутри.

Мы должны создать им образ негативной идентичности. Причем действовать в этом направлении, не защищаясь и оправдываясь, а нападая и атакуя. Не отвечая на вопросы, а задавая их. Созывать свои глобальные конференции, на которых сообща генерировать позитивные цели и открывать окна возможностей будущего мирового порядка без нигилистской повестки. Пока что, и это надо признать, технологии стратегического диалога с миром — наше не самое сильное место.

Мы всё ещё не научились эффективно и в полной мере использовать цели других государств себе на благо, поэтому открыто боремся с нигилистами почти в одиночку. Запад использует в своём арсенате подкупающую простоту страхов, а мы не можем ослепить другие народы яркими и позитивными картинами будущего, как сумели это сделать во второй половине сороковых — первой половине пятидесятых годов. Мы должны предложить всем, кого не пускают в «цветущий садик» и кому потенциально грозит участь Югославии или Ливии, инфраструктуру альтернативного выбора. Пока же с нашей стороны всё ограничивается общими словами, а со стороны нигилистов звучит конкретика, пугающая своей циничной жестокостью. Поэтому пора просыпаться и запускать на полную мощность не только ВПК, но и креатив на международном уровне.