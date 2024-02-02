Не очень люблю философа Галковского, многие конструкты которого представляют собой несчастную сову, сильно натянутую на глобус. Но я благодарен ему за меткий термин «новиоп». Новиоп расшифровывается как «новая историческая общность», возникшая в СССР после крушения Российской Империи.

Иван Шилов ИА Регнум

В дореволюционной России многие люди нерусского происхождения охотно принимали русскую имперскую идентичность. Быть русским было круто, модно и выгодно. Многие инородцы, принявшие православие и присягнувшие России, добивались самых высоких постов в имперской иерархии. Да что там говорить, если единственные генералы, готовые с оружием в руках защитить Николая Второго от заговорщиков, принуждавших его в отречению, были этнический немец Келлер и этнический азербайджанец Хан Нахичеванский.

Когда большевики стали с русской идентичностью всячески бороться, заклеймив ее «великорусским шовинизмом», в СССР возникли две новые идентичности: советские люди и новиопы.

Новиопами, как правило оказывались, люди нерусского или смешанного происхождения, родившиеся на территории России, но истово ненавидевшие русских и всё с ними связанное. В новиопских династиях причудливо сплетаются высокопоставленные коммунисты и статусные либералы. Практически у каждого заукраинского медийного либерал-релоканта в роду есть видные представители советской номенклатуры. Объединяет красных дедов и либеральных внуков одно — русофобия.

А еще новиопы удивительно бездарны, но благодаря своей сплоченности они в свое время захватили и долгое время удерживали высокие посты в советских и постсоветских медиа и культуре. К счастью, благодаря СВО многие из них покинули Россию, но продолжают прыскать ядом в нашу сторону.

Яркий пример новиопа — графоман Михаил Веллер. На неделе он, как и многие его сотоварищи, попался на пранк Вована и Лексуса, позвонивших ему под видом украинского политика Ермака. Веллер долго распинался о том, что Россия должна быть демонтирована. При том, что сам Веллер всем, что у него есть, обязан СССР и России.

Родился он в УССР в семье успешных советских врачей. Сам, правда, учился не очень хорошо, сбегал из дома, бродяжничал, перепробовал ряд рабочих профессий. А потом попал под крыло Стругацких и Окуджавы, которые протащили его в Союз писателей и в главреды литературных журналов в Таллине.

После крушения СССР Михаил Веллер быстро переобулся в либерала и получил гражданство Израиля, будучи при этом постоянным гостем федеральных каналов и ведущим на радио. Более того, ненавидящий Россию Веллер читал лекции по философии в МГУ и МГИМО, не имея профильных знаний. Фактически Веллер был шарлатаном. Философию он не знал, но придумал свою философскую теорию «энергоэволюционизма», гордо заявляя следующее:

«Вы меня извините, в современной России не существует философии, кроме, простите великодушно, моего энергоэволюционизма».

Философ (реальный) Давид Дубровский характеризовал энергоэволюционизм Веллера как «смесь банальностей, общих мест с теоретически неясными, некорректными утверждениями».

Нормальные писатели Веллера тоже коллегой не считали.

Слава Богу, что сегодня вся бездарность и русофобия новиопов, подобных Веллеру, вылезла наружу, и эти люди потеряли ведущие позиции в наших медиа и культуре. Пусть ненавидят нас и дальше, но уже не в России.