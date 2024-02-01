30 января в России произошел масштабный сбой в работе Интернета. Недоступными стали несколько десятков востребованных сайтов и сервисов. Оказалась парализована деловая активность. Зависли банковские и финансовые площадки, а также маркетплейсы. Специалисты утверждают, что это самый крупный сбой в работе российского сегмента Интернета.

Иван Шилов ИА REGNUM

Координационный центр доменов сообщил, что недоступность сайтов в доменной зоне ru. связана с неполадками в наборе протоколов DNSSEC, которые обеспечивают безопасность пользователей и используются для предотвращения кибератак. Аналогия простая — вы поставили на машину противоугонную систему, она взяла фальшивую ноту и, когда вы запустили мотор, вас взяла под микитки служба охраны.

К счастью, обошлось без потрясений. Роскомнадзор объявил, что уже утром 31 января система вернулась в норму. Можем ли мы вздохнуть с облегчением? Пусть компьютерщики разбираются в дефектах, а здравые умы не могут не задаться вопросом о зависимости от новейших технологий, которые придуманы для того, чтобы облегчить наше существование, а в действительности ставят человека в полную от них зависимость.

Мистическим образом сбой в работе Интернета совпал с Международным днем без Интернета, который отмечается в последнее воскресенье января. Любители конспирологии могут вывалить свои версии, но надо напомнить, что День без Интернета задуман не для борьбы с ним, а из гуманной цели напомнить человеку о том, что помимо прелестей виртуального мира имеются многие простые ценности. Кому-то может показаться странным, но жизнь богаче самого распрекрасного компьютера. Помимо социальных сетей сохраняется роскошь живого общения, которое в нынешние времена кажется анахронизмом. Есть спорт, театр, природа, экскурсии и задушевные разговоры. Вы еще не забыли, что это такое?

Однако в тот пасмурный день, когда мы лишились Интернета, многие склонные к панике граждане погрузились в пучину технофобии и вспомнили о том, что зависимость от новейших технологий может принять опасный поворот. Наша жизнь в реальном мире становится скудной и транзитом уходит в виртуальный мир. В современном городе отказаться от Интернета невозможно по тысяче причин. Будешь беспомощно мыкаться, как старик Хоттабыч в индустриальной Москве. Покупки, новости, зарплата, вебинары и семинары, кредиты и штрафы, работа и билеты, оплата коммунальных услуг, обучение, книги и кино, даже отчеты об обучении детей — все выведено в Интернет.

Надо признать, в XXI веке городской житель — это крепостной. Человек попал в кабальную зависимость от Интернета и социальных сетей. День без Интернета — это день, вычеркнутый из жизни. В трагедии Шекспира король Ричард и восклицает: «Коня! Полцарства за коня!» Нынче королю Карлу III, если выйдет прогуляться из Букингемского дворца без телефона, придется голосить: «Айфон! Полцарства за айфон!» Не знаю ни одного человека, который забыв дома телефон, не развернул бы обратно свой маршрут.

Но не надо посыпать голову пеплом. Нынешняя эпоха не исключение. Человек во все времена был зависим от множества вещей и обстоятельств. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, если у вас нету тети — и так далее. Жизнь — бесконечная цепочка наших зависимостей и обременений. Имеются ли основания считать, что нашествие информационных технологий усугубило нашу уязвимость?

В 1910 году газеты писали о бегстве Льва Толстого из Ясной Поляны: «Графу измотали нервы синематограф, велосипедисты и аэропланы». В эпоху фронтального наступления машин общество склонялось к соблазну объяснять распад патриархальных устоев вторжением техники. В Англии обсуждалась угроза падения надоев у коров из-за паровозных гудков. На родине промышленной революции ненависть к машинам выразилась в движении луддитов, которые разрушали ткацкие станки. В подавлении восстания луддитов в 1811 году участвовало больше войск, чем в войне с Наполеоном. 17 луддитов (больше, чем декабристов!) за порчу оборудования были повешены, сотни сосланы в Австралию.

Страх перед новым и неизвестным свойственен всякой живой твари. Однако страх перед прогрессом на заре научно-технической революции и внешне тот же страх в наше время отличаются принципиально. Разница в том, что прежде перед наступлением машин трепетали малообразованные люди. Сейчас это чувство вселилось в души просвещенных слоев. На мой взгляд, к числу распространенных заблуждений нынешнего века относятся страх ГМО, радиофобия, антропогенный фактор в глобальном потеплении. К числу новых фобий относится опасение того, что Интернет посягает на саму природу человека и грозит разрушить наше мироздание. Аварии и сбои случаются во всех технических системах, но нельзя отрицать того, что они совершенствуются и становятся надежнее. Проклинать Интернет из-за технического сбоя — все равно, что хлестать кнутом оступившуюся кобылу.

На мой взгляд, в области информационных и компьютерных технологий настоящую опасность таит искусственный интеллект, о котором взахлеб рассуждают политики. Существует авторитетное мнение, что тот, кто первым создаст настоящий и полноценный искусственный интеллект, станет властелином мира. Авторитетный футуролог Митио Каку, который выступал недавно на Петербургском экономическом форуме, считает неминуемым тотальное наступление роботов и вытеснение человека с веками насиженных мест. В ближайшие годы 5 процентов привычных профессий будут оккупированы роботами. 800 профессий будут оцифрованы и автоматизированы. По прогнозам в этот скорбный ряд попадает профессия журналиста. Но пока эти строки пишет человек, хотя доказать это все сложнее.

В глубине души мы верим, что останутся области, куда искусственный интеллект проникнуть не сможет. Но компьютер уже рвет шахматных чемпионов как тузик грелку, хотя Ботвинник считал, что потолок для робота — первый разряд. Великий пророк Артур Кларк предрекал, что к 2025 году будут оцифрованы все чувства и эмоции. Стивен Хокинг не сомневался, что роботы научатся верить в бога. Митио Каку считает, что переломный момент в отношениях человека и робота непременно наступит и робот захочет взять власть. Поэтому у человека должен остаться доступ к тайному рубильнику, то есть к последнему микрочипу.

Какая наивность! Обмануть искусственный интеллект — такая же утопия, как догнать Савранского. Отец кибернетики Норберт Винер предупреждал потомков: «Логика робота в том, чтобы ликвидировать все, что мешает его экспансии». Проще говоря, робот постарается устранить своего создателя, как только заметит, что тот собирается выдернуть штепсель из розетки.

Лично я не исключаю того, что тинэйджеры, которые сегодня играют с компьютером и жалуются на сбой в Интернете, окажутся последними людьми на Земле. После них власть возьмет искусственный интеллект. И уж у него никаких сбоев не будет.