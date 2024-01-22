Несколько месяцев продолжается военная операция Израиля в секторе Газа. Погибли десятки тысяч мирных жителей. Гражданская инфраструктура сектора Газа подверглась тотальному разрушению. Многие страны считают, что действия Израиля несопоставимы с ущербом от атаки террористов, которая сама по себе заслуживает решительного осуждения. Но, как говорят юристы, возмездие не должно превышать тяжести вины, иначе оно превращается в месть.

Сергей Корсун ИА Регнум

По всему миру проходят демонстрации с осуждением действий Израиля. Конфликт разрастается и дошёл до военных столкновений в других регионах. Хуситы в Красном море атакуют суда, которые связаны с США, Великобританией и Израилем. Англосаксы подвергают Йемен ракетным ударам. Конца краю кровопролитию не видно. Экономический ущерб, по оценкам, уже сейчас сопоставим с последствиями COVID.

Война на Ближнем Востоке вторглась и в мир спорта, где политики в выгодный момент расчехляют олимпийский догмат о несовместимости военных действий и мирных состязаний. По примеру Древней Греции полагается останавливать войны, когда выходишь на арену. Одно из двух: либо меч в руках, либо спортивный снаряд. Под этим предлогом после начала специальной военной операции санкциям были подвергнуты спортсмены из России. Подвешенным остается наше участие в Олимпиаде 2024 года в Париже. Российские клубы отстранены от международных соревнований по игровым видам спорта, в том числе по футболу, хоккею, баскетболу.

Спорт привлекает нас объективностью — выше, быстрее, сильнее. Обман, в отличие от других сфер, сведён до минимума. Однако реальность такова, что с каждым годом политика в области спорта становится все более лицемерной и двуличной. Недавно баскетбольный клуб «Маккаби» (Тель-Авив) перед матчем Евролиги опубликовав фото болельщика из 55-й парашютной бригады армии Израиля, который желал победы любимой команде на фоне руин мирных зданий Газы. Странно, что тела убитых преступных палестинцев в кадр не попали.

Никаких санкций в отношении клуба «Маккаби» не последовало. Почему? Перед российскими клубами, входившими в баскетбольную элиту, двери захлопнулись. Вроде бы правила в спорте должны быть равными для всех. Если бы! В рождественские дни уместно вспомнить, что Иисус на Святой земле изгонял из храма фарисеев. Но двуличие библейских фарисеев — цветочки по сравнению с лицемерием спортивных функционеров XXI века.

Несколько дней назад Международная федерация хоккея приняла решение об отстранении молодёжной сборной Израиля от чемпионата мира в 3-м дивизионе. Неужели чиновники пошли на принцип? Сборная России пропустила уже три турнира в дивизионе сильнейших. Быстро опомнились. Запрет продержался недолго, и сборная Израиля помилована, может точить мечи. Извините, коньки.

Бог с ними, со спортсменами Израиля. И даже пожелаем им удачи. Но в отвратительной лжи спортивных бюрократов кроется большая проблема, которую России необходимо решить в эпоху новых стратегических вызовов и смыслов. Большой спорт — это ведь не просто спорт, это большая политика. Если бы были живы высокие принципы барона де Кубертена, чиновникам не пришло бы в голову преследовать Россию под предлогами, которые высосаны из пальца, но выгодны в политическом противостоянии. Америка чуть не десять лет выжигала Вьетнам, потом оттопталась по всей Вселенной — от Югославии и Ирака до Афганистана, но у чиновников, как у слепой лошади, на глазах были удобные шоры.

Современное олимпийское движение — порождение романтического XIX века с безграничной верой в человека, который преобразует природу и достигает физического и нравственного совершенства. Прекрасная икебана социальных революций — гуманизм, демократия, равенство народов, феминизм, коммунизм. Не последний довесок — спорт как проявление силы и благородства. Как в Древней Греции атлетами были рабовладельцы, занимавшие свой досуг, так и в Англии благодаря промышленной революции у всяческих эсквайров появилась масса свободного времени. Пролетариату и пахарю было не до спорта.

Кризис спортивного движения зародился во время летней и зимней олимпиад 1936 года в Германии. Уже было известно об этнических чистках и преследовании евреев, раздавались голоса об отмене Игр. Президент Олимпийского комитета США Эйвери Брендедж, будущий президент МОК, не увидел в Германии никакой враждебности к евреям и выступил против бойкота. Всего-то потребовалось убрать с улиц таблички «евреям вход воспрещен». Для отвода глаз в сборную Германии взяли фехтовальщицу еврейского происхождения Хелену Майер, которая уже выигрывала олимпийское золото. В Берлине ей пришлось вскидывать руку в нацистском приветствии. После Олимпиады Майер, получившая от Геббельса звание «почетной арийки», ретировалась в США, поскольку имела американское гражданство. Зачем американской элите конфликт с фашистской Германией, если лучшие семьи, включая Бушей, имели с ней хороший бизнес, замешанный на дешёвой рабочей силе из концлагерей?

Вырождение демократии в её западном изводе не могло не привести к вырождению олимпийского движения. Президент Международного комитета Томас Бах носится с идеей обязательного включения в каждую команду спортсменов нетрадиционной ориентации. С немецкой педантичностью названа цифра — 10 процентов.

Международный олимпийский комитет — это царство лицемерия и двуличия. МОК рассматривает вопрос о допуске российских спортсменов, если они откажутся от национальной символики. То есть от флага и гимна. Неужели ушли времена, когда поэт считал свой паспорт бесценным грузом и восклицал: «У советских собственная гордость. Читайте, завидуйте я гражданин Советского Союза!» Если другие страны имеют национальную символику, то наша прекрасная страна без неё не может обойтись. Нельзя унижаться перед теми, кто пресмыкается в духовной нищете.

Джордж Оруэлл, который умел предвосхищать социальные тенденции, считал, что большой спорт не объединяет, а разъединяет людей. Добавлю, большой спорт, который превратился в инструмент нечистоплотных политиков, не только разъединяет людей, но разъедает совесть. В число обанкротившихся и устаревших институтов ХХI века наравне с НАТО, МВФ и ЕС можно включить Международный олимпийский комитет. Девиз «О спорт, ты — мир!» — это уже не про МОК.