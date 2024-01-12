Все либерал-релокантские СМИ работают по двум неписаным правилам. Первое: «О России или плохо, или никак». Второе: «О Западе и Украине или хорошо, или никак».

Сергей Корсун ИА Регнум

Рейды украинских диверсантов и РДК на территорию России с варварскими обстрелами мирных кварталов Белгорода и Донецка — это «Украина имеет право на самооборону», а ультраправые проукраинские коллаборанты — борцы за свободу России.

Рейд ХАМАСа на израильские поселения — это атака террористов и варваров.

Народная поддержка армии России — это рашисты, рабы и быдло.

Поддержка ЦАХАЛа израильтянами — «Какая сплоченная нация, аж до слез!».

Одной из священных коров нашей оппозиционной прессы является Демпартия США и все, кто с ней связан. Это немудрено, именно леволиберальное крыло американских демократов является демиургом конфликта на Украине, а также спонсором всех деструктивных движений в нашей стране, направленных на расчленение и уничтожение России. Кто ж будет кусать кормящую руку, тем более иных способов заработать в Риге или Тбилиси, кроме как ругать свою Родину, у либеральных релокантов нет. В массе своей они совмещают претензию называться «творческой интеллигенцией» с исключительно плохим образованием и бездарностью. Кандидатская по гендерной теории их не прокормит.

Очередным свидетельством избирательного свободолюбия и хромой на одну ногу тяги к справедливости стал скандал с «островом Эпштейна», который обсуждает весь мир, а российская либеральная оппозиционная пресса встретила звенящим молчанием.

Напомню, в чем суть. Таинственно померший в американской тюрьме толстосум Джеффри Эпштейн и его подруга, британская светская львица Гислейн Максвелл, занимались секс-торговлей людьми и устраивали сексуальные встречи влиятельных людей с несовершеннолетними девочками. В открытый доступ попало более двух тысяч страниц по уголовным делам. В этих документах есть и фамилии некоторых знаменитостей, которые контактировали с Эпштейном и, возможно, бывали на острове, где организовывались оргии. Их уже назвали «Списком Эпштейна». И фигурирует в нем более 150 имен.

Практически все эти люди — известные либеральные деятели США, Британии и Израиля.

Причем все американские фигуранты связаны с Демпартией этой страны.

TASS/New York State Sex Offender Registry via AP, File Джеффри Эпштейн

Самого Эпштейна осудили за изнасилование 14-летней девочки. А в его сейфе обнаружили видео с маленькими девочками эротического содержания. В судебных документах указывалось, что как минимум 40 девочек привезли в особняк Эпштейна для растления и секса.

Буквально через месяц после ареста, 10 августа 2019 года, Эпштейна нашли мертвым в своей тюремной камере.

В списке тех, кто развлекался с несовершеннолетними на острове Эпштейна, такие персонажи, как британский принц Эндрю, продюсер Харви Вайнштейн, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывшие президенты США Билл Клинтон и Барак Обама, звезды Леонардо Ди Каприо, Кевин Спейси, Кэмерон Диас, Наоми Кэмпбелл, Майкл Джексон, Кейт Бланшетт, иллюзионист Дэвид Копперфильд, ученый Стивен Хокинг, бывший израильский премьер Эхуд Барак.

Туда же попал адвокат Алан Дершовиц, которому Нетаньяху поручил представлять Израиль в Международном суде в деле о геноциде против палестинцев, поданном ЮАР. Дершовиц в интервью Fox News заявил, что его имя попало в список педофилов, потому что он еврей. При этом он забыл, что Эпштейн и Гислейн Максвелл — тоже евреи.

Так как не писать о таком вообще — означает терять аудиторию (и деньги), релокантские СМИ написали. Но как? Обнаружив упоминание Трампа в одном из документов, они вынесли именно эту фамилию в заголовки новостей о том, кто там упоминается. Комизм ситуации в том, что это — единственное! — упоминание заключалось как раз в том, что связи с Трампом не обнаружено.

В целом же леволиберальное лобби старается дестигматизировать педофилию как свое любимое развлечение. Но пока, к счастью, во всем мире сексуальные преступления против детей считаются позором и варварством. Даже среди преступников педофилы занимают нижнюю ступень иерархии.

Выражаясь тюремным сленгом, «кейс Эпштейна» показал нам, что англо-американская леволиберальная элита в буквальном смысле — «петухи».

Конечно, их российским миньонам такое тяжело признать.

Вот мы и наблюдаем с их стороны «молчание свинят» — на этом скотном дворе они целиком зависят от «петухов».