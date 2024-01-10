Писатель, историк, журналист. По специальности историк-музеевед. Еще в студенческие годы выступил в качестве составителя сборников трудов философов-евразийцев. Бывал в самых разных местах нашей страны: от ямальской тундры до калмыцких степей, от берегов Балтики до Байкала. Сценарист исторического ток-шоу Аркадия Мамонтова «Следы империи». Первые книги были опубликованы в середине 2000-х.

Дональд Трамп пригрозил Джо Байдену уголовным делом, когда сам станет президентом, если у бывших глав государства не будет реального иммунитета на судебные преследования.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если у меня не будет неприкосновенности, тогда у продажного Джо ее тоже не будет, а с вторжением через границу, сданным Афганистаном, не говоря уже о миллионах долларов иностранных денег, которые осели в его карманах, Джо созреет для уголовного обвинения. Используя минюст в качестве оружия против политического оппонента, меня, Джо открывает огромный ящик Пандоры», — написал Трамп в своей соцсети Truth.

Бывший — и весьма вероятно будущий — президент заявляет, что обвинения, связанные со штурмом Капитолия его сторонниками и его, как утверждают демократы, попыткой заблокировать законодательное утверждение победы Байдена на выборах, абсолютно беспочвенны.

Впрочем, этим проблемы Трампа не исчерпываются. Ему предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. В совокупности они тянут на 700 лет тюрьмы.

Обсуждая президентские перспективы Трампа с одним информированным западным консерватором, я услышал: «Они скорее убьют его».

Откуда же этот ужас у «них» перед возвращением Трампа в Белый Дом? Да, он обещал еще в первый срок «осушить болото», то есть подорвать могущество американской политической элиты, но ведь ему это уже однажды не удалось. По-видимому, «болото» в курсе, что он сделал выводы. И теперь готовится к серьезному удару.

Но угроза нависает не только над «болотом», но и над «Собором». А если он только пошатнется, это может стать началом крушения всей леволиберальной гегемонии в мировом масштабе. Нет, речь, конечно, идет не каких-то антицерковных планах Трампа и его сторонников. Термин «Собор» обозначает «жрецов» леволиберальной «религии», хранителей и яростных защитников ее догматов, беспощадно преследующих всех инакомыслящих, маркируя их маргиналами, а их идеи огульно относя к античеловеческим.

Изобрел это понятия где-то полтора десятилетия назад айтишник и популярный блогер Кёртис Ярвин, писавший под псевдонимом Менциус Молдбаг. «Собор» — это пронизывающая все Западное общество сеть журналистов, профессуры, экспертов и политиков, которые отстаивают свою «веру», как единственное допустимое мировоззрение.

Что же заставило того же Ярвина объявить ему войну? Вопиющая неэффективность той системы, которая создана на основе догм «Собора», явная деградация правящих элит под влиянием его идей, да и просто его ползучий тоталитаризм. Эти идеи были поддержаны философом-нонконформистом Ником Лэндом, ставшим второй культовой фигурой нового движения, которое вскоре окрестили Неореакцией (или для краткости NRx).

Но, если бы дело ограничивалось несколькими сетевыми интеллектуалами, этим явлением можно было бы пренебречь. Однако сам импульс исходил из более серьезных кругов.

Сам Ник Лэнд, говоря о вехах формирования движения, отмечает: «Одним из этапов стала дискуссия в апреле 2009 года, организованная в Cato Unbound среди либертарианских мыслителей (в их числе Патрик Фридман и Питер Тиль), в которых разочарование в направлении и возможностях демократической политики было выражено с необычной прямотой. Тиль кратко изложил эту тенденцию: «Я больше не верю, что свобода и демократия совместимы».

Весьма характерно, что Тиль, мало того, что один из самых успешных инвесторов в США, так еще и человек близкий к Трампу.

Между тем, Лэнд дает новому умонастроению еще одно определение: «Подземный ток, который продвигает такую антиполитику, является узнаваемым гоббсовским последовательным «тёмным просвещением», изначально лишенным любого руссоистского энтузиазма для популярного выражения».

О чем здесь речь? А ни много ни мало о том, что неореакционеры (впрочем, как и их предшественники XVIII века) видят корень зла в философах-просветителях, типа Вольтера, Дидро, проповеднике природной невинности человека Жан-Жаке Руссо и, конечно, их совместном детище — Французской революции с ее лозунгом «свобода, равенство и братство». То есть, ни много ни мало, их деятельность направлена на подрыв всего, что для «Собора» является не подлежащими сомнению аксиомами.

Но почему же они неореакционеры, а не реакционеры без всяких модернизирующих приставок? Потому что Кёртис Ярвин вот так описывает свою логику: «Абсолютный наследственный монарх не заинтересован в использовании неэффективной бюрократии. Поскольку он хочет, чтобы его нация процветала, он, скорее всего, примет экономическую и социальную систему, которая, по-видимому, способствует процветанию наций: либертарианский капитализм. Итак, мы проходим полный круг, своего рода слоеный пирог — либертарианство, затем абсолютная монархия, затем еще больше либертарианства».

Это кажется полным безумием — американские монархисты! Это в стране, которая родилась как раз из абсолютного отрицания британской монархии. Но здесь противоречие только на первый взгляд. Недаром, Ярвин начинает либертарианством, и им же заканчивает. Недаром, Питер Тиль говорит, что демократия больше не может обеспечить свободы. Просто они обнаружили, что под вывеской «народовластия» «Собор» установил свою абсолютную диктатуру.

За полтора десятка лет движение NRx стремительно эволюционировало. И сегодня распадается на ряд направлений, которые очень по-разному видят свои цели. Сам Ник Лэнд описывает ситуацию так: «Раз уж все согласны, что правые никогда не смогут согласиться друг с другом хоть в чем-то, то появляется возможность насладиться изысканностью этого разнообразия. От крипто-фашистов, теономистов и романтических роялистов до измученных классических либералов и махровых конституционалистов, реакция содержит целую идеологическую вселенную внутри себя. Неприятие принудительного эгалитаризма и чувство, что Западная цивилизация катится ко всем чертям, — вероятно, этого достаточно, чтобы попасть в клуб. Согласие в чем-либо кроме этого? Забудьте».

Но именно эта разнородность NRx (от радикальных католиков теономистов до тотальных нигилистов, типа самого Лэнда) является не слабостью, а силой движения. Оно существует, как сетевое сообщество, которое ведет борьбу за умы интеллектуалов с сетевой же системой «Собора». И весьма небезуспешно. Ведь еще недавно быть интеллектуалом на Западе, почти автоматически значило быть левым.

Что же ждет Америку? Неореакционеры коронуют Трампа как императора? На самом деле, о них вовсе нельзя говорить, как о его сторонниках. Уже хотя бы в силу упомянутого разнообразия их платформ. Дело в другом. И угроза для «Собора» в другом.

Трамп, «осушая вашингтонское болото», неизбежно будет подрывать могущество и этой сетевой структуры. Иначе ему самому просто не устоять. Ведь именно члены «Собора» его без устали атакуют.

А это значит, что его победа сулит Штатам увлекательное и совершенно непредсказуемое будущее. Вплоть до преобразования в перспективе в «Соединенные королевства Америки». Это ровно то, что по вкусу странному блогеру Менциусу Молдбагу.