Экс-президент Украины Леонид Кучма широко отметил юбилей своего антинаучного труда «Украина не Россия». И в книге, вышедшей в 2003 году, и особенно сейчас он педалирует тему коренных отличий украинцев и русских, ссылаясь на татаро-монгольское нашествие, которое якобы создало в итоге неких московитов — как производное Орды, и украинцев — сохранивших в себе славянский стержень Киевской Руси. Отсюда, дескать, фундаментальные различия менталитета, языка (русский — это якобы испорченный татарский), имперские и одновременно рабские замашки «россиянцев», ну и так далее. Народ в украинских пабликах этими дешевыми лживыми конфетти себя обильно посыпает. Но так ли это всё обстоит на самом деле?

Zuma/TASS Леонид Кучма

Начнём с того, что так называемое татаро-монгольское нашествие и последовавшее за ним трехсотлетнее иго во многом легендированы, причём первоисточниками этих околоисторических сочинительств и терминов являются иностранцы. Например, системообразующий термин «монголо-татарское иго» придумали польские авторы. Первым его ввел в оборот хронист и дипломат Ян Длугош в 1479 году, отчего-то назвав так время существования Золотой Орды и, самое главное, её взаимоотношения с русскими княжествами.

Далее этот вброс повторил работавший в Краковском университете историк Матвей Меховский, и пошло-поехало. Европа начинает вовсю оперировать этим термином, совершенно не обращая внимания на то, что жители Руси XIII–XV веков такого определения зависимости русских княжеств от Орды не давали, как нет в русских летописях и упоминания о монголоидном облике мифических «татаро-монголов».

На базе этого полёта творческой мысли и начала складываться высосанная из пальца теория о том, что некие пришедшие из далёких азиатских степей дикие и кровожадные «татаро-монголы» захватили русские земли, поработили население, уничтожили всё, что было здесь до них, насадив варварский и рабский трёхсотлетний порядок под названием иго. Это, разумеется, в конец «исковеркало» местное население и сделало его абсолютно непригодным для восприятия в качестве цивилизованных людей на веки вечные. Данную теорию художественно и со вкусом оформили приглашенные Петром I иностранные учёные (преимущественно немцы), которым он безмерно верил.

«Любовь к просвещению была его страстью. В нем одном видел он спасение для России, а источник его видел в одной Европе», — пишет о Петре известный религиозный философ XIХ века Иван Васильевич Киреевский.

Ещё больше эту линию развил и придал ей красок никогда не бывавший в России (но тем не менее люто ненавидевший её) Карл Маркс. В своей работе «Разоблачения дипломатической истории XVIII века» он пишет: «Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира».

Это всё сочинительство и положил в основу своих исторических изысканий квалифицированный инженер-механик Леонид Данилович Кучма.

Задача книги понятна — на новом историческом этапе с ещё большей остротой поставить вопрос теперь уже не о противопоставлении европейцев и русских, а о противостоянии «цивилизованных людей Запада» с примкнувшими к ним «хранителями менталитета и культуры Киевской Руси» украинцами, окончательно погрязшим в варварстве и рабстве гражданам Российской Федерации.

На самом деле это, конечно, всё ложь. Такого государства как Киевская Русь с четкими постоянными границами, единым централизованным управлением, единой армией, и прочими непременными атрибутами государственности, никогда не существовало, как никогда не существовало государства под названием Европа.

До образования в конце XV — начале XVI века единого централизованного русского многонационального государства, сложившегося вокруг Великого княжества Московского, говорить о чём-то подобном по меньшей мере не корректно и не научно. В какой-то период действительно был союз княжеств с центром в Киеве, нечто отдаленно-подобное нынешнему Евросоюзу. Но ЕС — это не государство. Та же Британия, как вошла туда, так и вышла. А Каталонию Испания так просто из своего состава не отпустила. В этом вся разница. Так что, если нынешняя Украина и является хранителем чего-то, то это «что-то» очень придуманное. Ничего особенного киевское княжество из себя не представляло. Известный историк С. М. Соловьев, например, в своих работах наряду с термином «Киевская Русь» употребляет и «Русь Черниговская» (кстати родина Леонида Даниловича Кучмы), «Русь Ростовская», «Русь Суздальская» и так далее. Так что никакого Святого Грааля славянства там никогда не было.

Очень недолгий период относительного доминирования киевских князей бесславно завершился в начале XII века, так как они оказались неспособны предложить другим княжествам ни общенационально-идейных объединяющих начал, ни мудрого, грамотного управления и социально-экономической политики. А потребность, или как сейчас бы сказали социальный запрос, на всё это у населения княжеств был. И работа в этом направлении шла. Причем шла, несмотря на все истории про страшное дикое иго, довольно успешно.

Уже во второй половине XII века начинают образовываться новые политические центры. Одним из них становится Великое княжество Владимирское, которому в последующем (в особенности после объявления в 1363 году сего княжества «отчиной московских князей»), будет суждено сыграть ведущую роль в образовании Русского централизованного государства. Киев же навсегда утратил свое былое значение. Из кровавых княжеских междоусобиц выросла Великороссия, представлявшая собой конфедерацию из 11 княжеств.

Следует особо подчеркнуть, что процесс выкристаллизовывания Русского централизованного государства шел логично и поступательно, несмотря ни на какое «иго». Как ни странным это покажется сочинителям-полякам и господину Кучме, но иго никак не затронуло ни образ правления, ни образ жизни, ни обычаи, ни религию Руси. Ну вот хотя-бы несколько примеров. В Орде существовали своя уникальная письменность, деньги, первые в мире прообразы удостоверений личности — «тамга», действовала написанная Чингисханом конституция — Ясса и его наставления, изложенные в сборнике «Тунджин» («Книга запретов»).

Ничего этого на Руси того времени мы не находим. Русские князья не правили по законам чингисхановой конституции и не молились чужим богам. Напротив, российский историк XVIII Татищев упоминает о том, что большинство современных ему христианских монастырей и храмов построены в период ига. Дошло до того, что в 1262 году в столице Орды, Сарае, было создано православное епископство. А Великороссия, тем временем, постепенно духовно, идеологически и организационно складывалась и формировалась изнутри, естественным путём, и никакое иго этому коренным образом не препятствовало. Напротив, когда в Орде начались усобицы и она посыпалась, местная элита побежала на службу к русским. Это ордынские знатные рода от Ростопчиных до Юсуповых, Сабуровых и Урусовых очень быстро обрусели, стали составной частью российской знати, а не наоборот. Российская знать до самой революции 1917 года была глубоко интернациональной по этническому составу, но русской по менталитету. И барон Маннергейм, и барон Врангель, и барон Толь, и тот самый «поручик Голицын» из известной песни, ведущий свое происхождение от ордынцев, в одинаковой степени были русскими и верно служили Российской империи, пока её не погубила революция под знаменем глубоко ненавидевшего всё русское Карла Маркса.

Ну и в заключении несколько слов о самом горе-историке. Не знаю, каким красным директором был Леонид Данилович Кучма, но став политиком, врал он все последние 30 лет беспардонно. На выборах 1994 года со всех трибун провозглашал себя как сторонник сближения и единения с Россией. Я в то время как раз был в Донецке, и прекрасно помню, как все радовались его победе. Но все лозунги оказались ложью.

Именно при Кучме-президенте пошли активные процессы формирования кланово-олигархических группировок и дележа между ними некогда общенародной собственности. А чтобы отвлечь стремительно нищавший народ от внимания к этому процессу, был запущен трек на вырабатывание так называемой «украинской идентичности». Отработав два президентских срока, в конце 2004 года Кучма с большим скандалом покинул пост главы государства и, несмотря на то, что Конституционный суд Украины предоставил ему право баллотироваться на пост президента в третий раз, он отказался.

Его оранжевый преемник Виктор Ющенко, также много всего обещавший жителям Незалежной, продолжил начатое Леонидом Даниловичем по части обоих процессов. Хищническое разграбление страны и погружение её в националистический угар шли ударными темпами. Итог усилиям в декабре 2013 года подвел всё тот же апологет коренных отличий украинцев от москалей, Леонид Кучма, заявив: «Страна, по большому счету, банкрот. Ходим по всему миру и просим деньги».

И вот прошло еще ровно 10 лет. Что же сегодня говорит «великий» историк и «великий» президент? Вы будете смеяться, но всё тоже. В интервью The Guardian он заявил, что США потеряют лицо перед всем миром, если оставят Киев без помощи, и что образ мышления русских людей произошел от монголов, в то время как у жителей Украины — от Киевской Руси. В общем дайте денег, а то если не дадите, сегодня умрем мы, а завтра вы, потому что злые русские с монгольскими мозгами придут и всех вас съедят живьём. Ну что тут скажешь? Жаль убогого и тех, кто воюет за таких персонажей.