Родился в Крыму, жил на Камчатке, работает в Москве. Окончил Московский государственный университет. Работал в газетах «Комсомольская правда», «Российская газета», «Век», «Российские вести», а также аналитических дирекциях "Первого канала" и телеканала «Звезда». Экспертная специализация: Польша, Украина (регионалистика), Ватикан и Римско-католическая церковь, Церкви Ближнего Востока и Закавказья.

Если сравнить повестку Католической церкви конца 2013 года, когда на римскую кафедру заступил аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо, взявший имя папы Римского Франциска, и конца 2023 года, можно увидеть разворот Ватикана от глобальных социально-экономических вопросов к узким проблемам западного мира, касающихся гендера и сексуальных меньшинств.

Иван Шилов ИА REGNUM

Опубликованное 26 ноября 2013 года послание новоизбранного папы католическому сообществу обозначило магистральную линию понтификата: критику «дикого капитализма», «экономики исключения и неравенства».

Как отмечал Франциск, заявления, будто бы ускорение экономического роста и развитие свободных рынков неминуемо приводит к большей справедливости и открытости в мире, отражает «наивную веру» в доброту экономической власти и в сакральность, святость сложившейся экономической системы. Но факты говорят об обратном.

«Доходы меньшинства растут в геометрической прогрессии, и этот их отрыв мешает процветанию и счастью большинства, — писал понтифик. — Такой дисбаланс является результатом идеологии, защищающей абсолютную автономию на рынке и финансовые спекуляции».

Такой подход Франциска, с одной стороны, вызвал многочисленные обвинения его в «левачестве», что было во много натянутым. С другой стороны, позволял надеяться на то, что критика экономических аспектов «дикого капитализма» вызовет повышенное внимание Святого престола к рассмотрению политических аспектов существования этого феномена, а Католическая церковь сосредоточится на проблемах стран «третьего мира», страдающих от эксплуатации Запада.

В определенном смысле так и произошло. В сирийском конфликте Ватикан с самого начала выступал против попыток западной коалиции во главе с США уничтожить администрацию президента Сирии Башара Асада. Святой престол неоднократно осуждал наложенные Вашингтоном и его союзниками санкции против сирийских властей, которые негативно отражались на жизни простого народа. Такое видение понтификата находило отклик и понимание в России.

Акцентом своих апостольских визитов Франциск сделал «периферию», что подразумевало снижение значения «центра», которым многие века является западный католический мир, прежде всего, Европа. Внимание к «периферии» отражалось на заявлениях понтифика.

«После политического начался «экономический колониализм», не менее порабощающий, — говорил он во время посещения Демократической Республики Конго в январе 2023 года. — И эта страна, уже разоряемая, не может получать выгоду от собственных необъятных ресурсов, настолько, что плоды собственной земли делают «чужаками» ее обитателей. И экономически прогрессивный мир часто закрывает на это глаза, не слышит и не дает об этом говорить».

Критику экономического неоколониализма со стороны Запада Франциск сочетал с анализом современной западной морали, приходя к неутешительным выводам. Возвращаясь в сентябре 2022 года из Казахстана, в ходе общения с журналистами папа признал, что «Запад в целом не находится сейчас на самом высоком уровне образцовости», и назвал западное общество «декадентским».

Внимание понтифика к повестке «третьего мира» находило отклик в беднейших регионах. Для многих африканских, латиноамериканских и азиатских католиков было и остается непонятным зацикливание их западных единоверцев на вопросах гендерной идеологии, сексуальных меньшинств, однополых браков, в то время как «третий мир» сталкивается с бедностью, нехваткой еды и воды, вооруженными конфликтами.

Казалось, что Ватикан полностью сосредоточился на привлечении мирового сообщества к решению этих проблем. Кульминацией выглядело создание в 2020 году некоммерческой организации Inclusive Capitalism, в которую вошли частные лица и организации с активами в более 10,5 трлн долларов и компаниями с совокупной рыночной капитализацией более 2 трлн долларов, 200 миллионами сотрудников в 163 странах. Покровителем ее выступил Франциск как «моральный проводник инклюзивного капитализма».

Скептики, правда, обращали внимание на то, что «стражами» Inclusive Capitalism стали ведущие западные игроки, например, Фонд Форда, Johnson & Johnson, MasterCard, Bank of America, Фонд Рокфеллера, Merck, Salesforce и Visa. Это вызывало некоторые сомнения в том, что «инклюзивный капитализм» в их исполнении поможет улучшить ситуацию в развивающихся странах Азии и Африки в ходе четвертой промышленной революции и «великой перезагрузки» после пандемии коронавируса. Но надежда на то, что Ватикан возглавит крестовый поход за социально-экономическое равенство, всё же оставалась.

Она пошатнулась после того, как в конце прошлого года дикастерия доктрины веры опубликовала декларацию Fiducia Supplicans, в которой рассматривался вопрос благословения однополых пар. Сегодня декларация, ее обсуждение, критика и принятие затмили все остальные темы, волнующие Католическую церковь. От Америки до Африки, от Европы до Азии католический мир обсуждает это спорный и двусмысленно сформулированный документ. Очевидно, что Fiducia Supplicans будет определять повестку Католической церкви в нынешнем 2024 году.

Почему вдруг вопросу, до сих пор затрагивавшему лишь часть западных католиков, Ватиканом было придано такое глобальное значение? Во многом это связано с внутрицерковными проблемами. Объявленный папой Франциском в начале его понтификата курс на децентрализацию управления, вылившийся в так называемый синодальный процесс, придал силы «прогрессивным католикам», знаменем которых стала Католическая церковь в Германии и немецкие католические ассоциации.

Их деятельность пытался сдерживать еще папа Бенедикт XVI, но безуспешно. Покойный понтифик с горечью говорил о том, что многие немецкие епархии с точки зрения епископального руководства уже трудно назвать христианскими. Под конец прошлого года Ватикан, видимо, «устал» отражать напор таких «прогрессивных католиков», результатом чего стало появление декларации Fiducia Supplicans, расколовшей католический мир.

Ватикану в ближайшие годы предстоит трудная борьба за сохранение единства Католической церкви. И пока ведущими в так называемом синодальном процессе выглядят западные «прогрессивные католики», в то время как Святой престол реагирует реактивно. Можно предположить, что в этой ситуации Ватикану будет не до «третьего мира», неоколониализма и «инклюзивного капитализма».

С таким «новым» Ватиканом придется иметь дело и правительствам. Что касается Москвы, то в конце прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обнародованную Fiducia Supplicans «внутрицерковным вопросом». Вместе с тем стоит вспомнить, что по итогам встречи в феврале 2016 года в Гаване между папой Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом был выражен их общий взгляд и на социально-экономические проблемы.

«Наш взгляд обращен к людям, находящимся в тяжелом положении, живущим в условиях крайней нужды и бедности в то время, когда материальные богатства человечества растут, — отмечалось в 17-м пункте совместного заявления понтифика и патриарха. — Безудержное потребление, характерное для некоторых наиболее развитых государств, стремительно истощает ресурсы нашей планеты. Растущее неравенство в распределении земных благ увеличивает чувство несправедливости насаждаемой системы международных отношений».

Если Католическая церковь окажется погруженной в дискуссию об однополых союзах, то есть примет политическую повестку нынешних американских и европейских партийных кругов, возможно, поднять на глобальном уровне проблематику социально-экономического равенства сможет Русская православная церковь? Хотя бы для начала в Африке, где был создан ее Африканский экзархат?

Время покажет. Пока же Ватикан снова плотно увяз на Западе в целом и в Европе в частности, откуда его, как казалось, за волосы хотел хотя бы немного вытащить папа Франциск.