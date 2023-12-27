Писатель, историк, журналист. По специальности историк-музеевед. Еще в студенческие годы выступил в качестве составителя сборников трудов философов-евразийцев. Бывал в самых разных местах нашей страны: от ямальской тундры до калмыцких степей, от берегов Балтики до Байкала. Сценарист исторического ток-шоу Аркадия Мамонтова «Следы империи». Первые книги были опубликованы в середине 2000-х.

«Это дурь. Это человек дурной просто. Он к политике не имеет никакого отношения. Если бы он умный был, он бы подумал так, по-хозяйски: нам с Россией дай Бог с этими проблемами разобраться. Мы что, на эти проблемы наслаивать будем новые? Любой человек так бы подумал», — так отреагировал Александр Лукашенко, беседуя с журналистами на саммите ЕАЭС, на утверждения верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Россия собирается, после победы над Украиной напасть на НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM

Впрочем, несмотря на присущую лидеру Беларуси прямоту и грубоватость, то же самое можно сказать в целом об историософских размышлениях Борреля. Правда, можно и развернуть эту емкую, но краткую характеристику: то, что изрекает Боррель — это явный симптом катастрофического состояния западной экспертизы в отношении России. После того, как недавно мир сей покинул столетний ветеран геополитических игр Генри Киссинджер, там похоже, не осталось людей, которые бы адекватно понимали сущность России. И именно это опасно. Чем хуже люди друг друга понимают, тем больше вероятность силовых решений.

Итак, Боррель, человек отвечающий в ЕС за внешнюю политику заявил на днях следующее: «Россия никогда не могла стать нацией. Это всегда была империя с царем, с Советами, а теперь и с Путиным. Это константа России и ее политическая идентичность и, как следствие, угроза для ее соседей — и особенно для нас».

Что Россия всегда была империей, с этим не поспоришь. Знаете ли, даже государство Владимира Святого и Ярослава Мудрого вполне под это определение подходят. Московское царство уже при Иване III империей была готова признать другая структура с соответствующим статусом — Священная Римская.

И тут адекватность в характеристике Борреля заканчивается. Потому что, конечно, никакой угрозой «кесарь» этого государства тогдашнюю Русь не считал. Более того, и сама Священная Римская империя, несмотря на свое название никогда не была агрессивной. И на момент, когда началось становление Русской державы, было озабочено исключительно защитой Запада от натиска османов. Ну, и чисто внутриевропейскими конфликтами.

Когда Петр Великий официально провозглашает империю, он, конечно, чтобы смочь это сделать, для начала разгромил великую тогда европейскую державу Швецию. Но Боррель, похоже не в курсе, что изначально вступить в противостояние с Карлом XII Петра убедил Август Сильный, курфюрст Саксонии и избранный король Польши. То есть, для русского царя вся эта долгая и тяжкая война не была агрессией против Европы, но возможностью вписаться на достойное России место в «концерт» великих европейских держав.

Для этого нужен был и выход к Балтике. Для этого, как зримый символ империи и был возведен Санкт-Петербург, один из самых европейских городов, какие только можно представить. И элиты самых разных народов, входивших в Российскую империю, вливаясь в петербургский высший свет, таким образом приобщались к европейской цивилизации.

Но может, проблема в том, что Боррель левый (Партия европейских социалистов)? Ведь да, Российская империя помогала королевским домам Европы бороться с «гидрой революции». И Александр I, победив Наполеона, и войдя с русской армией в Париж, на площади, где революционеры рубили «врагам народа» головы, провел пасхальную службу, чтобы изгнать тьму из сердца французской столицы. Это он так угрожал Европе?

Впрочем, и у нас есть немало людей, которые возмутятся: но мы же не Европа, у нас большая часть страны в Азии! Так-то оно так. Но, знаете ли, США вообще целиком на другом континенте. Но никому в голову не придет отрицать, что генезис их государства европейский. И в этом смысле, есть очень показательная симметрия — Америка реализовала самые радикальные демократические практики, рожденные в Европе. А Россия — монархически абсолютистские. Но тоже европейские даже по изначальному своему происхождению, а никакие не ордынские, как о том тоже фантазируют разнообразные «эксперты».

Император Фридрих Барбаросса посылал своих мастеров строителей Андрею Боголюбскому. И если было такое прямое восприятие архитектурных идей, то почему эти «эксперты» не догадываются, что и политических тоже. Уже тогда на заре созидания государственности в Северо-Восточной Руси…

Кстати, фатальной ошибкой Гитлера в символическом плане (которому он придавал огромное значение) было то, что он назвал план вторжения именем Барбароссы, который был если и не другом (хотя, не исключено), то точно партнером Владимиро-Суздальского князя.

Впрочем, в глубины истории погружаться не обязательно. Для понимания России очень полезно обращаться к наследию Бисмарка. Известна его глубоко пророческая фраза: «Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть».

Известно также, что он никому не советовал воевать с Россией. Но гораздо меньше известно, что Бисмарк носил железное кольцо, на котором было выгравировано русское слово, постижение которого и дало ему ключ к пониманию характера тех, кого ни в коем случае не стоит недооценивать. Это слово: «НИЧЕГО».

Узнал, точнее познал его Бисмарк, в бытность свою прусским послом в Санкт-Петербурге. И однажды с ним там приключилась удивительная история. Оказавшись зимой в некой деревушке, он нанял местного мужика, который взялся домчать его до необходимой локации на санях, в которые запряжены были две весьма неказистые лошадки. Когда будущий железный канцлер выразил сомнения в их скоростных качествах, мужик ответил: «Ничего!». Ровно то же Бисмарк услышал, когда они помчались по ухабистой дороге и он закричал, что того и гляди сани улетят в канаву. И разумеется, улетели. И опять немец услышал «Ничего», когда полез на мужика с кулаками. А тот в ответ, приговаривая «Ничего» оттер снегом кровь с рассеченного каким-то пнем лба прусского посланника.

Это слово настолько потрясло Бисмарка своей неисчерпаемой глубиной и многозначность, что он буквально сделал его своим девизом. И позднее говорил своим соратникам в непростых ситуациях: «Представьте, в Германии только я говорю перед лицом трудностей: «Ничего». А в России таких десятки миллионов».

В этом слове — и глубинный фатализм. И восприятие своей способности терпеть и вытерпеть самое тяжкое, как доблесть. И готовность к любой угрозе. Бисмарк прекрасно осознал, что эти качества уникальны в плане боевого потенциала и вообще противостояния любому давлению.

Надо Боррелю и другим западным лидерам дарить какие-нибудь артефакты с этим удивительным словом. Пусть медитируют. И тогда, возможно, тот же господин Жозеп понял бы, что, если тебе даже очень хочется разрушить эту империю, санкции для ее обитателей — это «ничего». Впрочем, может, и не понял бы. Может, Лукашенко прав в своем диагнозе?

И самое удивительное, что, буквально пока писалась колонка, к мнению Александра Григорьевича присоединилось влиятельное европейское издание. В юмористическом антирейтинге года по версии журнала Politico, Боррелю присуждена премия «Борат от дипломатии». Если, кто подзабыл, Борат — это образ законченного придурка, созданный британским комиком Сашей Бароном Коэном.