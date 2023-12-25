Хотя министр обороны Борис Писториус стращает соотечественников тем, что Германия должна стать «готовой к войне», поскольку существует реальный шанс вступить в нее через 5–6 лет, соотечественники, несколько размякшие за годы мирной и сытой жизни в постсоветской Европе, с любимым в народе министром категорически не согласны.

ТАСС/Daniel Karmann/dpa

Если верить результатам опроса социологической службы Forsa, проведенного для журнала Stern, немецкая нация почти поголовно страдает недостатком мужественности.

Только 17% немцев «определенно» готовы защищать Германию с оружием в руках в случае военного нападения на родную страну. 19% «вероятно» сделали бы это.

А вот подавляющее большинство наследников воинской славы Фридриха Великого и фельдмаршала Блюхера — 61% — в случае вступления сил неприятеля в пределы ФРГ со всей решимостью готовы встать на лыжи и проследовать в направлении государственной границы с максимально возможной скоростью. Из них доля тех, кто вообще не способен взять в руки оружие по принципиальным соображениям, составляет 40%, а ещё 21% сделают это с высокой долей вероятности.

После многих лет стигматизации немецкой армии путём навешивания на военнослужащих бундесвера всевозможных подозрений в ультраправых настроениях, а также мудрого многолетнего управления Вооруженными силами министрами обороны в юбках подобные результаты опроса среди потенциальных солдат вряд ли кого должны удивлять.

Примечательно, что доля убежденных пацифистов, которых ныне в Германии аж 40%, увеличилась вдвое с мая 2022 года, когда Forsa проводила предыдущий аналогичный опрос.

Что тому виной, картинки горящей немецкой бронетехники в степях Херсонщины и Запорожья вкупе с ровными рядами могил не сдюживших «захисников» киевского режима под жовто-блакитными прапорами или же опубликованные в немецких СМИ неутешительные рапорты о состоянии родного бундесвера, способного максимум на то, чтобы в мирное время объедать германский народ, осталось до конца не выясненным.

Однако одно можно сказать вполне определенно: с таким контингентом молодых половозрелых мужчин призывного возраста, который ныне является «цветом» германской нации, войны не выигрывают.

Последний штрих в убийственную картину общественных настроений в области боевого духа и потенциальной способности современных немцев проявлять чудеса героизма на поле брани внесла разбивка по партийным пристрастиям.

Если среди сторонников «правопопулистской» и «ультраправой» партии AfD взять в руки оружие и отправиться на защиту Фатерланда готовы 28% опрошенных, то среди симпатизантов партии «зеленых», которая активнее других ратует за помощь Украине всеми возможными средствами с трибуны бундестага, из эфирных студий центральных телеканалов и страниц ведущих медиа, воинственный тевтонский дух пробудился лишь у 9% респондентов.

Примечательно, что в марте 2022 года, согласно результатам аналогичного опроса INSA, проведенного через две недели после начала специальной военной операции России на Украине, настроения среди немецких «зеленых» были несколько иными: за Германию тогда были готовы сражаться аж 32% их сторонников при 30% сторонников AfD.

Проблема усугубляется тем, что среди немцев много тех, кто, даже отслужив в армии, так и не избавился от иллюзий, согласно которым защищать Родину даже в случае вторжения неприятеля должны лишь профессиональные солдаты.

«Я служил срочную службу в 90-е годы. Я хочу сказать, что быть солдатом никогда не было и не будет «нормальной» профессией. А всё потому, что убивать и быть убитым никогда не может быть частью нормальной работы. Это возможно только по принуждению или, на уровень ниже, по долгу службы.

Выбор профессии всегда связан с «зарабатыванием на жизнь» и не должен иметь ничего общего со смертью и убийством. Потому что кого еще вы получите в рядах Вооруженных сил в этом случае? Парней, увлеченных именно этим, или тех, у кого нет других планов на жизнь. Разве этого мы хотим?

В любом случае, если взглянуть на Украину, то можно заметить, что очень немногие из тех, кто находится в строю на передовой, пребывают там с первого дня. Это говорит о том, что в чрезвычайной ситуации гораздо важнее, чтобы люди по собственной воле решили защищать свою родину: профессионалы лучше, чем быстро собранная армия, которая в лучшем случае служит пушечным мясом», — говорит один из комментаторов к статье Süddeutsche Zeitung «Бундесвер: срочно нужны солдаты».

Другие граждане ФРГ не хотят служить в армии и защищать Германию во многом потому, что понимают полную недееспособность современного германского бундесвера.

Так, в комментариях к статье Frankfurter Allgemeine Zeitung «Бундесверу не хватает денег на маневры и топливо» один из читателей саркастически замечает:

«Мы могли бы сделать еще многое для повышения боеспособности нашей армии. Например, создать шаблоны того, как войска будут привлекательно смотреться в своей новой форме цвета радуги. Пересмотреть полевые уставы с целью придания им гендерной направленности.

GlobAL Look Press/Bernd von Jutrczenka/dpa

Затем инициировать разбирательства за нарушение патентов из-за различий в миллиметрах в диаметрах стволов орудий. Не стоит забывать и о фотосессиях для публики перед последней оставшейся на ходу боевой машиной».

Впрочем, другие жители Германии недостаток мужественности в реальном мире активно компенсируют столь воинственным настроем в виртуале, что ему позавидовал бы сам Фридрих Барбаросса.

«С Путиным невозможно договориться. Любой договор с ним не стоит той бумаги, на которой он написан. Он уже много раз это демонстрировал. Путин отступает только тогда, когда это необходимо.

Это означает, например, следующее: остальная часть Украины должна немедленно присоединиться к НАТО, но может самостоятельно решать, хочет ли она продолжать воевать на аннексированных территориях. И тогда за любое нападение России на Украину будет отвечать НАТО», — кичливо заявляет один из читателей на сайте немецкого интернет-издания Merkur к статье «Путинские беспилотники нашли слабую точку: танк Leopard 2 становится лёгкой добычей на поле боя».

Правда, готов ли лично он воевать с Россией в составе натовского контингента после вступления в силу пятого пункта Североатлантического договора, автор воинственного комментария не уточняет.

Ему вторит другой читатель в комментариях к статье Tagesspiegel «Путин угрожает Финляндии «проблемами»: насколько вероятно нападение России?»:

«Помимо того что другие страны НАТО должны поддержать финнов в случае нападения на Финляндию, Путин, скорее всего, получит не только кровь из носу. Финны готовы к нападению России и могут вернуть территории, которые они потеряли после Зимней войны 1939/1940 годов, например, Карелию. Однако угрозы Путина также свидетельствуют о том, что Германия должна, наконец, выжать из себя всё возможное, чтобы быть в состоянии защитить себя (быть готовой к войне) очень быстро».

Ряд других читателей немецких медиа в виртуале высказывают мысли, красноречиво свидетельствующие об их откровенной русофобии, до поры тщательно скрываемой:

«Россия напала бы на нас немедленно, если бы могла. Но на сегодняшний день на Украине убито или выведено из строя 330 тысяч российских солдат. И ещё около 700–1000 выводится из строя ежедневно. Российская армия постоянно ослабляется.

Украинцы делают это, потому что они хотят этого как добровольцы или просто вынуждены защищать свою родину как мобилизованные — ни один натовский солдат при этом не пострадал.

Только по этой причине каждый евро, вложенный в украинскую армию, — это очень, очень выгодно потраченные деньги. Россия должна (!) быть сдержана, нравится это нашим «понимающим Россию» членам СДПГ или нет. Возврата к временам до 2022 года или даже перелома в России, как во времена Горбачева, не будет — тот, кто верит в это, наивен!» — восклицает один из читателей в комментариях к статье Die Welt «Забытый генеральный план Путина». И вновь мы так и прибываем в неведении относительно намерений автора комментария подать рапорт о приеме на действительную службу в бундесвер или хотя бы в ландвер (народное ополчение).

В той же статье вышеприведенного комментатора поддерживает другой воинственный читатель: «В декабре 2021 года Россия обнародовала свой генеральный план с требованиями к США. В программе нет ничего, кроме порабощения Европы. Для меня вопрос даже не в том, нужно ли поддерживать Украину, а лишь в том, какое оружие наиболее эффективно и как его доставить. Россия опасна, агрессивна и является врагом».

В отличие от этого бодрого виртуального настроя реальная картина с мобилизационным контингентом в Германии совершенно безрадостная.

После того как бывший министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр разогнала наиболее боеспособные части сил быстрого реагирования бундесвера по подозрению в симпатиях к правым экстремистам, в настоящее время даже в действующей немецкой армии наблюдается жесточайший дефицит тех, кто способен нажать на курок, выполнив свой долг по защите Отечества в кризисной ситуации.

Чего уж тут говорить о призывниках и мобилизованных…

Ну а надежды на то, что герои сетевых баталий, готовые смело противостоять злому Путину, в году невзгод преобразятся в настоящих солдат, готовых встать на защиту Фатерланда, в лучшем случае можно охарактеризовать как микроскопические.