Писатель, историк, журналист. По специальности историк-музеевед. Еще в студенческие годы выступил в качестве составителя сборников трудов философов-евразийцев. Бывал в самых разных местах нашей страны: от ямальской тундры до калмыцких степей, от берегов Балтики до Байкала. Сценарист исторического ток-шоу Аркадия Мамонтова «Следы империи». Первые книги были опубликованы в середине 2000-х.

Однажды, на излете «лихих девяностых» со мной случился культурный шок. Отдыхал я в Сочи, в легендарной гостинице, в которой снималась сцена «не виноватая я, он сам пришел» из «Бриллиантовой руки». Вокруг было множество разнообразных кафе-шантанов. Основной их репертуар состоял из песен для пацанов, типа «давай лавэ и будет легче твоей голове». Ну, то есть, вполне конкретный и глубоко назидательный репертуар.

Иван Шилов ИА Регнум

Но как-то среди ночи меня в номере разбудил вопль конферансье, который и вызвал упомянутую шоковую реакцию: «А сейчас для наших гостей из Сургута — песня «Голубая луна». Вот это реально потрясло до глубины души — суровые мужики из края нефтедобытчиков заказали вот такое…

Полуголая вечеринка Насти Ивлеевой заставила меня вспомнить тот давний случай. Кажется, уже все, кто мог, отвозмущались по этому поводу. Но это зрелище настолько показательное (во всех смыслах), что требует не просто выплеска эмоций, а осмысления.

Вопрос: это плохо и неприемлемо потому, что параллельно идут боевые действия и гибнут люди? Или это неприемлемо и само по себе, в любом случае? И неприемлемо что именно: то, что половозрелые люди собрались вместе потрясти дряблыми телесами? Или чем-то иным?

Есть мнение: не нравится — не смотри. Логично вроде. Но эту же логику можно распространить и на те же гей-парады: не нравится — не ходи. И в этом сопоставлении ответ на вопрос, почему это многих оскорбляет? Потому что это — манифестация. Если бы эти персонажи собрались на закрытой свинг-вечеринке, никаких вопросов к ним бы не было. Но они решили всё это явить миру. А самый нелепый из них еще начертал на себе вызов, собственно, всем тем, кому это не по нраву: «Уроды бояться красоты» (орфография сохранена).

То есть, более конкретно высказаться невозможно. Все мы, кого от этого тянет блевать, просто уроды. Смиритесь с этим! Смиримся? А Настя, Ксюша, Филя и другие «образцы» античного совершенства будут определять, что такое красиво. Вообще, что такое хорошо и что такое плохо.

И ведь они преуспели за долгие годы своего доминирования в поп-пространстве в последовательном утверждении изначальной либеральной максимы, что разрешено всё, что не вредит другим. Но эта установка отменяет любую единую, общепризнанную мораль. Каждый сам себе — критерий. И как результат мы имеем уродство, провозглашающее себя красотой.

Упразднение этики ведет и к катастрофе в эстетике. Это неизбежно. И Настя ставит во весь рост вопрос: а надо ли людям прививать вкус? Нужна ли четкая система координат «что такое хорошо и что такое плохо»?

Сама Настя — девушка из глубинки. И казалось бы, могла бы быть носительницей некоего глубинного здорового нравственного кода. Но всё строго наоборот. И тут вопрос не в её личной судьбе и не в моральных ориентирах сургутских нефтяников, чей выбор меня потряс в далекие девяностые. Проблема в том, что непростая история нашей страны сделала как раз так называемых простых людей крайне уязвимыми для в прямом смысле слова растления.

Соцсети Настя Ивлеева, Филипп Киркоров и Лолита

Очень коротко, пунктирно перечислю причины, хотя, конечно, они требуют не просто глубокого осмысления, но и соответствующих выводов. Дело в том, что крепостное право, мягко говоря, подзатянувшееся на просторах нашей родины, никак не способствовало утверждению твёрдых моральных основ. Кому интересно, читайте статью Горького «О русском крестьянстве». Потом были большевистские эксперименты 20-х в сфере отмены «буржуазной» нравственности. Они, конечно, сменились неким сталинским светски-советским, по крайней мере, декларируемым аскетизмом. Но реально это нонсеснс — утверждать строгую мораль на основе диалектического материализма.

Почему, на каком основании мы можем предписывать некие моральные нормы куску «высокоорганизованной материи»? Потому что иначе коммунизм не построить? Так его по-любому не построить. Об этом все догадались как раз к началу 90-х. И пустились во все тяжкие. Даже в Сургуте…

И я вот, прям, знаете, отчетливо сейчас слышу, как кто-нибудь (и их наверняка немало) возмущается по поводу моего текста: мол, опять это религиозное ханжество. Нет, друзья мои, всё это только и исключительно в защиту красоты. Покойный Борис Моисеев — это уродство. Вполне себе живой и бодрый голый «Васья»-рэпер — это уродство.

А что же сама Настя? Несколько лет назад у нее брала интервью её же подруга Ксюша Собчак. И выявила весьма ограниченный кругозор. И тогда многие возмущались. А я в интернет-дискуссии защитил её. Потому что уверен, что человек имеет право быть недоразвитым.

Ведь Ивлеева не глупая. Она именно недоразвитая. Именно поэтому, кстати, так долго не могла догадаться, что на этот раз подставилась всерьез. И извинения её это лишний раз подтверждают. Она реально не догоняет, в чем, собственно, проблема.

А проблема в том, что если принять либеральную установку о полном невмешательстве во внутренний мир окружающих, то большинство свободно выберет не развитие, а деградацию. Потому что это, разумеется, проще и веселее.

И в нынешней ситуации гораздо более зловеще выглядит вовсе не Ивлеева, а Собчак. Потому что последняя делает выбор в пользу деградации совершенно осознанно, с высоты соответствующего образования и культурной базы.

И вот здесь суть проблемы: да, человек может выбрать недоразвитость, может вполне свободно деградировать, но общество, в свою очередь, должно решить — а оно согласно, чтобы недоразвитость и попросту дегенеративность стали нормативным и даже активно пропагандируемым состоянием?