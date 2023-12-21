Омбудсмен по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с жалобой на сериал «Слово пацана», чем открыла одну из самых громких дискуссий уходящего года. По мнению омбудсмена, фильм режиссера Жоры Крыжовникова «романтизирует бандитизм» и формирует у молодежи «ложные представления о криминальном мире».

Иван Шилов ИА Регнум

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» показывают на платформе онлайн кинотеатров. По рейтингу среди отечественных сериалов он занимает второе место после «Семнадцати мгновений весны» и четвертое в общем списке. Но все-таки онлайн платформа ограничивает количество зрителей. Зато зрителей бурной дискуссии, которая развернулась вокруг сериала, едва ли меньше, чем у самого сериала. Если блогер не хочет потерять аудиторию, он обязан высказаться на эту тему. Даже Ольга Бузова выступила (против сериала, поскольку он пропагандирует «ничтожные поступки»). Видимо, Бузова верит, что реалити-шоу «Дом-2», которое выписало ей путевку в большую жизнь, исповедовало высокие нормы морали.

Фаина Раневская по поводу вечных споров о картине Леонардо да Винчи заметила, что Мона Лиза сама может выбирать, кому нравиться, а кому нет. Замечание касается любого произведения искусства, а доверять следует тем критикам, у кого развито эстетическое чувство. Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков назвал картину «Слово пацана» «мощной». Лучшие кинокритики России высоко и фактически единодушно оценили сериал. Более чем бдительный Роскомнадзор не выявил в сериале нарушений законодательства РФ.

История кинематографа знает немало картин, где поднимается криминальная тема. И эти картины следует оценивать не по коротким рекламным роликам, а по тому финалу, к которому подводят авторы своих героев. Вряд ли даже самый недалекий зритель скажет, что наша «Бригада» с Сашей Белым — героическая сага в память о лихих 1990-х. Классический фильм «Крестный отец» — трагедия Майкла Корлеоне, который теряет любимую дочь. Лидер рейтингов «Во все тяжкие» — нравственное разрушение талантливого химика, который пытался решить жизненные проблемы криминальным путем. Обаятельный комбинатор Остап Бендер, в которого нельзя не влюбиться, тоже оказался у разбитого корыта. Что говорить, и комедия о Фантомасе вызывала негодование ревнителей морали.

Бесконечный ряд примеров, которые обязательно пришли бы на память тем, кто призывает запретить «Слово пацана». Но мысль работает в другую сторону. Потому что несть числа чиновникам и депутатам, которых хлебом не корми, но дай возможность рядиться в тогу радетеля за чистоту морали. В гениальной постановке Юрия Любимова на Таганке демагог Керенский патетично восклицал: «Я дам вам свободу! Женщины должны рожать!» Прием из арсенала дешевых популистов не забыт, напротив, с развитием средств коммуникации стал едва ли не любимым политическим блюдом.

Но, может быть, мы заблуждаемся относительно уважаемого омбудсмена? Может быть, твердые у нее принципы? Исследуем политический путь Ирины Волынец, на который она вступила 10 лет назад. Право же, трасса гигантского лыжного слалома покажется прямой линией. Итак, в 2013 году предприниматель Ирина Волынец стала соучредителем Партии духовного возрождения России. Потом сотрудничала с партией «Великое Отечество», которая ликвидирована Минюстом. Ненадолго стала функционером «Единой России». В итоге прошла в депутаты сельского поселения в Татарстане, но быстро сложила полномочия.

Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Волынец перебралась в Москву, где стала учредителем и президентом Национального фонда содействия социальному и демографическому развитию. Запросы росли, Волынец пыталась стать депутатом Госдумы, теперь уже от «Справедливой России», но провалила выборы. Прибилась к межпартийному блоку «Третья сила», от которого хотела баллотироваться аж в президенты России. Безуспешно участвовала в праймериз от Народной партии России. Стала сопредседателем еще одной партии — «Народ против коррупции», которая, что за напасть, вновь была ликвидирована Минюстом. Но надо красиво уходить со сцены. Свою кандидатуру на президентских выборах Волынец сняла в пользу Путина, который, надо полагать, именно благодаря этой щедрости сохранил свой пост.

Понятно, что племя твердокаменных большевиков вывелось. Но все-таки, если человек занимается партийным строительством, у него, хочется верить, имеются твердые политические принципы. Если же человек бегает по партиям, как коммивояжер по квартирам, то можно уверенно сказать, что он пытается повыгоднее продаться. То есть ищет выгоду для себя, а не для тех людей, которые благодушно верят в прекрасные партийные призывы. Оставим без ответа вопрос о том, много ли у нас таких депутатов.

Как говорил Юлий Цезарь, лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. Ирина Волынец вернулась в родные пенаты. В Татарстане получила престижный пост детского омбудсмена. На этом посту дел у чиновника невпроворот. Государство многое делает для защиты семьи и ребенка, финансирование на эти статьи растет с каждым годом. Но считать, что обездоленных детей не осталось, можно будет очень нескоро. Только вот зачем сотрясать воздух пустыми и звонкими речами и призывать к запрету фильма об эпохе далекой перестройки?

Или опять, как с партийной чехардой, высокие слова прикрывают хайп и личные цели? Было бы иначе, чиновница обратила бы внимание на то, что в конце каждой серии есть ссылка на сайт растимдетей.рф с телефоном горячей линии, на который надо обращаться родителям, если подросток попал в сложную ситуацию.

Из регионов поползла информация о том, что после просмотра сериала молодёжь начала совершать преступления, навеянные сериалом. МВД быстро разобралось и опровергло эти фейки. Опытные оперативники, с которыми мне довелось поговорить, отмечают, что в сериале достойно показана работа милиции, в том числе сотрудницы подразделения по делам несовершеннолетних, которая пытается вытащить запутавшегося героя из группировки. По существу, это и есть омбудсмен, только он не пиарится, а без лишнего шума занимается своей работой.

Надо признать, омбудсмен Ирина Волынец — гений запретов. Среди ее инициатив: запрет абортов по ОМС, запрет продажи алкоголя и сигарет в присутствии детей, запрет рекламы фастфуда и продажи энергетиков для детей, запрет интервью с преступниками, а также клубов тиктокеров, где подростки создают контент для соцсетей, введение возрастного ценза для соцсетей. Еще омбудсмен предлагала ввести «правильные» праздники. А недавно — отправлять на досрочную пенсию многодетных отцов. По странному стечению обстоятельств громкие идеи не получили поддержки в правительстве. Осталось поднять на штыки «Слово пацана».

Добровольным цензорам, которые играют в благородство для дешевого пиара, не мешало бы обратиться к истории русской литературы. Не будут же эти высоконравственные люди отрицать, что она несет самые высокие моральные ценности? Но сколько шедевров — от «Анна Карениной» до «Мастера и Маргариты» и «Собачьего сердца» — попадали под жернова запрета. Даже целомудренные «Записки охотника» были сочтены вредными. Или история ничему не учит?