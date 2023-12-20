Писатель, историк, журналист. По специальности историк-музеевед. Еще в студенческие годы выступил в качестве составителя сборников трудов философов-евразийцев. Бывал в самых разных местах нашей страны: от ямальской тундры до калмыцких степей, от берегов Балтики до Байкала. Сценарист исторического ток-шоу Аркадия Мамонтова «Следы империи». Первые книги были опубликованы в середине 2000-х.

Зеленский дал во вторник пресс-конференцию по итогам года. Отвечал нервно. Ничего принципиально нового не сказал. Впрочем, главных вопросов ему никто и не задал. И тут ему повезло, конечно, потому что главных ответов он и не знает. И не похоже, чтоб над ними задумывался.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Но он никак не мог и главных итогов озвучить. Ведь каков основной урок уходящего года? Он в том, что Россия оказалась сильнее и устойчивее, чем многие ожидали, а Запад, напротив, явил неготовность к жесткому и принципиальному противостоянию. И во многом потому, что у него серьезные, базисные проблемы именно с принципами.

А ведь многие оценки год назад базировались на мнении, что РФ в её актуальном состоянии не вытянет противостояния с консолидированным Западом. Многие прогнозисты были уверены, что санкции обрушат российскую экономику, что фронт не выдержит «контрнаступа», что внутри страны могут в результате всего этого активизироваться сепаратистские поползновения. И эти угрозы представлялись вполне реальными. И ничего из этого не сбылось.

Россия «вывозит». А вот США-то как раз нет. И главное, это уже очень хорошо поняли и в Китае, и элиты Глобального Юга. Приём, оказанный недавно Путину на Аравийском полуострове, — очень яркая тому иллюстрация. Это выглядело как откровенный вызов Штатам — мол, ну и что вы нам сделаете? А ничего.

Для перспективы глобального лидерства, от которого США пока никак не могут отказаться, это более чем тревожно. Первые серьезные подозрения, что Штаты уже не те, возникли у многих наблюдателей после их позорного ухода из Афганистана. Сейчас эти предположения превращаются в уверенность.

Но страшнее всего осознать эту ситуацию во всей её глубине российской политэмиграции. Потому что она может оказаться в итоге вообще никому ненужной. Ведь никаких смыслов она не продуцирует. И это тоже один из итогов года. Никаких реалистичных контрсценариев, никаких прорывных идей, которые хоть кого-то могут зажечь и мобилизовать. Она ментально в своём большинстве из того мира, где Америка «вывозила». И можно было просто, не задумываясь, ориентироваться на факел статуи Свободы. А этот мир кончается…

Ведь Америка «не вывозит», конечно, не по ресурсам, а идеологически. Факел того и гляди задуют «вихри враждебные». Противостояние демократов и республиканцев нарастает. И понимание свободы у двух сторон конфликта слишком разное.

Помните, Иисус говорил: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Американские респы-фундаменталисты, кстати, точно помнят. Наизусть знают. Оттого и мечтают решить вопрос со своими оппонентами окончательным образом.

Алексей Арестович, который ныне в Штатах скрывается от уголовных дел, заведенных на него на родине, в своих последних постах, фактически полностью подтверждает тезисы моей статьи «На той единственной гражданской…» Главный вопрос современного мира», опубликованной еще в сентябре на ИА Регнум. Она была посвящена именно тому ожесточенному идейному противостоянию, которое нарастает на Западе и которое неизбежно скажется на судьбе Украины.

Бывший всеукраинский главноуспокаивающий, а ныне, после того как республиканцы, фактически заблокировали очередной пакет помощи Киеву, основной алармист, пишет: «Республиканцы ведут свою священную войну против распространения ЛГБТ, гендерной политики с бесконечным количеством полов, возможности детям выбирать пол, менять пол по своему усмотрению и так далее. Нас же часть республиканцев считает молотом леваков в Восточной Европе, забрасывая нам преследование церкви и поддержку той же ультралевой политики («сатанинской»), что и их оппоненты в Конгрессе и Белом доме».

А и как же им Украину иначе воспринимать, если тот же спикер признает: «Сегодня — мы государство, которое включает в школьные программы ЛГБТ-пропаганду, чтобы нам дали денег заплатить выплаты собственным пенсионерам»?

Республиканцам подобная продажа души за мелкий или даже крупный прайс, мягко говоря, не симпатична. А когда с них самих требуют денег, фактически, на финансирование внедрения ненавистной им повестки, у них происходит когнитивный диссонанс.

Путин недавно сказал про Украину: «Нет собственной базы. А когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть».

Но ведь у России тоже нет высочайше утвержденной, единой идеологии. И многим кажется, что она нужна. Но опять-таки итоги года говорят, что нет. На самом деле замысел Петра I — великое государство, как общий проект — работает и по сей день. И «вывозит».

А вот Украине идея необходима. Одного стремления к независимости мало. Да еще в немудреном формате «анти-России». Это не идея. Для утверждения независимости необходим внятный ответ на вопрос: «Зачем?». И именно этот вопрос никто не задал Зеленскому. И вариант ответа «Украина цэ Европа» тоже никуда не годится. Лет тридцать ещё назад годился. Сейчас нет.

Какая Европа? Европа правых и Европа леволибералов — это два разных континента. Вы на какой хотите? Вы уже напоролись именно на неспособность сформулировать ответ в случае с Америкой. В ЕС грядет то же самое. Это пока там преобладает промигрантская и ЛГБТ-ориентированная повестка. Но это же очевидно, что все силы, которые в Европе выступают против нее и которые обретают все большую поддержку изнасилованных толерантностью масс, одновременно крайне скептически относятся к Украине.

На пороге нового года можно быть уверенным только в одном — возврат к прежнему миропорядку невозможен. Все, кто делает ставку на то, что как-то все «утрясется» и вернется на круги своя, проиграют. Проиграют те, кто не готов давать четкие ответы на вызовы истории. Так уж случилось, кстати, что «Слово пацана» вышло очень вовремя. В новой реальности спрос за тот выбор, который ты делаешь, будет очень жестким. Может, именно поэтому фильм Украина и запретила?