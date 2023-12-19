Политический обозреватель, автор тг канала Русский инженер. Выпускник Днепропетровского физтеха, инженер ракетостроитель. Предприниматель, спортсмен, участник СВО - занимался организацией гуманитарной помощи жителям Васильевки, Бердянска, участвовал в создании органов власти, был советником главы города Бердянска. Экспертная специализация, по современным вооружениям, аэрокосмическим технологиям, энергетика, логистика, политические и административные процессы в регионе Новороссии (Поднепровье, Таврия).

В понедельник, 18 декабря, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости заявил о том, что Каховскую плотину, разрушенную планомерными ударами ВСУ, можно восстановить относительно быстро на основе сохранившейся проектной документации. И это действительно так. Вопрос в другом: а нужно ли её восстанавливать?

Иван Шилов ИА Регнум Каховская ГЭС

По словам главы региона «Часть плотины, которая земляная, она сохранилась, разрушена только та часть, которая железобетонная, которую целенаправленно в течение нескольких месяцев по указанию киевской клики обстреливали из американских «Хаймарсов», из ствольной артиллерии били в одну точку. И эта одна точка в конце концов не выдержала, и плотина разрушилась».

Вопрос о восстановлении Каховской ГЭС возникает периодически с того момента, как организованный киевским режимом искусственный рукотворный паводок размыл поврежденную обстрелами дамбу.

Не так давно глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял о том, что власти республики в перспективе планируют восстановить подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

По его словам, принято принципиальное решение по реконструкции дамбы Каховского водохранилища. При этом политик подчеркнул, что реализовано оно уже будет по итогам спецоперации.

«В период, когда дамбы не будет, мы могли бы днепровскую воду в канал перекачивать. Для этого тоже нужно восстановить водозабор, насосные станции, провести необходимые гидротехнические работы. В перспективе мы и это планируем делать», — сообщил Константинов.

Чтобы ответить на вопрос о целесообразности восстановления Каховской ГЭС, нужно напомнить, что возводилась она в первой половине 1950-х гг. прежде всего для получения дешёвой электроэнергии, в которой нуждалась стремительно растущая советская экономика.

В те годы в СССР ещё не было полноценных энергосистем с возможностью перетоков из Сибири в европейскую часть, и поэтому ради быстрой постройки ГЭС в духе «хрущёвского волюнтаризма» просто проигнорировали экологические последствия стройки: затопление огромных площадей пахотных земель.

В дальнейшем, например, при строительстве днепродзержинской ГЭС, это учитывали, построили большие насыпные дамбы для уменьшения площади затопления водохранилища.

Во времена постройки Каховской ГЭС все водозаборы (в Крым, и для снабжения городов, и для оросительных систем) запитывались прямотоком. Но в нынешних условиях ту же задачу можно решить, не поднимая уровня воды, просто построить на уровне нынешнего русла Днепра гидротехнические водозаборы с насосами, и ими поднимать воду до уровня старых каналов, в среднем на 10–17 метров.

Такие объекты вполне можно построить за несколько месяцев, и этот объём работ несопоставим со строительством новой дамбы.

Разумеется, сделать это можно будет при условии, что русло реки будет полностью под нашим контролем, без каких-либо обстрелов с украинской стороны. Поэтому до окончания боевых действий в этом районе что-то строить возле русла реки нереально.

Ведь Каховская ГЭС была единственной из каскада ГЭС на реке Днепр с насыпной дамбой, а не железобетонной плотиной. Тогда это потребовало перемещения огромного объема грунта для формирования тела дамбы, что сейчас, до окончания боевых действий, повторить точно невозможно. А создание ее в железобетонном варианте означает, что старую проектную документацию, о которой говорит губернатор Сальдо, использовать для этих целей уже нельзя. Значит, потребуется полное перепроектирование ГЭС и увеличение сроков строительства.

Алексей Коновалов/ТАСС Вид на Каховскую ГЭС после ракетного удара ВСУ

Но, более того, идея восстановления самой Каховской ГЭС как минимум дискуссионна. Есть немало аргументов в пользу того, что она в прежнем виде в принципе не нужна.

Строить её ровно в том же формате, как она была, сейчас будет преступлением с точки зрения экологии реки и рационального использования земель.

Напомню, что именно в зоне подтопления были самые благодатные земли Причерноморской степи, недаром там было открыто множество археологических памятников. После их затопления образовались участки водохранилища большой площади с малой глубиной, что регулярно приводило летом к локальному перегреву, цветению воды и массовой гибели рыбы от недостатка кислорода, а зимой формировались ловушки для рыбы после промерзания льда на мелководье.

При этом необходимости в плотине с точки зрения обхода каких-либо препятствий, порогов на этом участке русла нет. Русло Днепра вполне судоходно до ДнепроГЭС. И возвращение ещё одного этапа шлюзования лишь усложнит навигацию.

Важная функция по регулировке уровня воды при паводках сейчас решается каскадом ГЭС и водохранилищами выше по течению. Поэтому после ДнепроГЭС серьезные паводки в низовьях Днепра, которые имело бы смысл парировать плотиной, просто невозможны.

И главное, энергетического дефицита уже нет, роль Каховской ГЭС в генерации в последние годы была очень незначительной.

Ещё одним фактором, который следует учитывать при обсуждении будущего низовий Днепра, является речной ил, множество которого накопилось на осушенных ныне землях. Он очень положительно влияет на плодородие почвы, и уже сейчас там пошел бурный рост растительности.

Исторически эти земли были густо покрыты деревьями и кустарником посреди огромной, поросшей лишь травами степи. Учитывая это сейчас, из этих земель можно сделать великолепный природный заповедник, восстановить разнообразие флоры и фауны поймы Днепра. А отсутствующий юридический статус земель, отсутствие в собственности у какого-либо частного владельца облегчают создание такой заповедной территории. Такое пространство крайне необходимо для очень урбанизированной территории бассейна реки Днепр.

Таким образом, целесообразность восстановления Каховской ГЭС, нуждается в экспертной дискуссии, без политического популизма. И если уж её строить, то не в прежнем виде, а с учётом экологических требований, с дополнительными дамбами и ограничениями по площади затопления.