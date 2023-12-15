Общественный деятель, организатор гуманитарных миссий на новые территории России, номинант 2021 года в рейтинге «30 до 30» по версии Forbes в категории «Социальные практики», в научной сфере специализируется на взаимоотношениях между Россией и Казахстаном

На юге Москвы в районе Чертаново Южное в одном из новых жилых комплексов вспыхнул конфликт между жителями и собственником нежилого помещения. Борьба продолжается уже несколько месяцев, и никто из участников не собирается отступать.

Иван Шилов ИА Регнум

Дело в том, что в проекте ЖК «Лесопарковый» был запланирован детский сад. Казалось бы, застройщик всё предусмотрел — нежилое помещение на первом этаже дома, рассчитанное на примерное количество детей в новом микрорайоне. Идеальные условия в проекте жилого комплекса! Детский сад в доме — удобно, безопасно и близко.

Но как-то так вышло, что Инград продал это нежилое помещение. И теперь вместо детского сада на первом этаже дома, возможно, появится «Пятёрочка». Но это ещё полбеды. Во время ремонта новый собственник прорубил в несущей стене дополнительный вход на месте окна. А пожарный выход из этого помещения сейчас хотят использовать в качестве зоны разгрузки товара. И чтобы подход к «зоне разгрузки» стал удобным, необходимо вытоптать газон и уничтожить благоустроенный кусочек двора. И всё это новый собственник хочет сделать без какой-либо документации и без учёта мнения жителей.

После попыток хозяев помещения сделать дорожку из плитки или бетона, жители возвращали всё в исходный вид. Так продолжалось несколько раз — сначала появляется дорожка, потом возвращается газон, кусты, заборчик. А в последний раз жильцы собрали 160 тысяч рублей и закупили декоративные камни, чтобы преобразить ландшафт у будущего супермаркета. Камни даже специально подобрали в цвет тех же, что уже есть в элементах благоустройства, чтобы всё смотрелось красиво и органично.

После этого у жильцов и собственника помещения началась целая борьба за камни! Первые пытаются их сохранить, вторые наоборот убрать. Дошло даже до вызова сотрудников полиции, но доблестные охранники правопорядка предпочли занять сторону хозяина помещения. Но дело, наверное, в том, что на вызовы приезжают полицейские из соседних участков или районов, а вот прикреплённый к ЖК участковый выехать на место почему-то никак не может.

Хозяин нежилого помещения попытался легализовать изменения и провести общее собрание собственников в доме. Его объявили, но по факту оно не состоялось. Многие собственники даже не получили уведомление о его проведении. Управляющая компания в ситуацию старается не вмешиваться, лишь выдаёт предписания об устранении «нарушений». Что это за нарушения, управляющая компания не уточняет.

Один из жильцов всё-таки подал в суд по собственной инициативе. Дата заседания пока не назначена, но мы будем следить за тем, как развиваются события.

Ритейлер Х5 отмалчивается. Никакой позиции от «Пятерочки» жители тоже не видели.

Инициативная группа жителей написала уже десятки обращений в различные государственные органы от управы до МЧС. Но каких-то внятных ответов люди пока не получили ни на один вопрос. А ведь вопросов много! Где теперь будет детский сад? Кто разрешил разбирать несущую стену? Повлияет ли это как-то на конструкцию дома? Удастся ли жителям отвоевать своё спокойствие?

Обращу внимание, что возмутительны в данной истории сразу несколько вещей.

Во-первых, целый микрорайон вновь остаётся без социальной инфраструктуры. Люди, покупая квартиры, рассчитывали на детский сад у дома, но уже несколько лет вынуждены водить своих детей в соседние районы.

Во-вторых, жильцов возмущает самоуправство и игнорирования мнений двух тысяч собственников при попытках «хозяйничать» на придомовой территории.

А в-третьих, как и всегда, абсолютное бездействие и безразличие со стороны органов власти.

В очередной раз мы убеждаемся, что решение проблем жильцов ложится только на их плечи. И это приводит к большому системному кризису между жителями и органами власти.

Махинации с протоколами собраний собственников, бездействие полиции, невозможность добиться внятных ответов от местных органов власти подрывают доверие москвичей к чиновникам. А ведь последним необходимо стать более открытыми и вести нормальный диалог с жителями. Взаимодействие и помощь в решение бытовых вопросов — то, чем должны заниматься местные депутаты. Мы же пока что наблюдаем, как власти в Москве стараются спрятаться и игнорировать насущные проблемы, только усугубляя их.