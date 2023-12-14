Окончила Российский государственный университет правосудия, в период обучения специализировалась на уголовном праве и криминологии. Сфера научных интересов: квалификация насильственных преступлений. В разное время успела поработать библиотекарем, моделью и юристом. Активно путешествует, ценит карибский ром и хорошо рассказанные истории.

Владимир Зеленский совершил целое трансатлантическое турне, высшей точкой которого стал визит в Вашингтон. Лидер киевского режима явно рассчитывал добиться выделения средств, необходимых ему для продолжения войны. Однако результат его встречи с президентом США Джо Байденом оказался прямо противоположным.

Иван Шилов ИА Регнум

Едва Зеленский пересёк в обратном направлении океан, как в отношении Байдена была запущена процедура импичмента. Конгресс США под занавес года вместо выделения денег Зеленскому решил отстранить от власти Байдена.

Однако, еще находясь в пути на американскую землю, руководитель Незалежной успел навести суеты и вызвать раздражение у слишком большого количества людей, для которых слово «Украина» в скором времени того и гляди станет ругательным.

А началось всё с остановки Зеленского на островах Зеленого мыса.

Кризис в Кабо-Верде

В последний и, возможно, единственный раз об Украине в контексте африканского государства Кабо-Верде мир слышал в 2021 году, когда из Киева угрожали экстрадицией Наталье Поклонской, назначенной здесь российским послом (к обязанностям которого она в итоге так и не приступила).

И вот внезапно это островное государство посетил президент Украины.

По пути на инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея (одну из транзитных точек на пути в Вашингтон) Зеленский совершил остановку в Кабо-Верде. За это время он успел встретиться с премьер-министром Жозе Улишисом Коррейя-и-Силвой и обсудить с ним гуманитарную инициативу Grain from Ukraine. Попутно позвал присоединиться к имплементации «украинской формулы мира».

В офисе Зеленского заявили, что такая встреча стала первой в истории отношений двух стран и что «принципиальная позиция» африканского государства в поддержке Киева и его инициатив оценена высоко.

Спустя некоторое время — уже после того, как украинский президент побывал в Буэнос-Айресе — стало известно, что недовольство этой встречей выразил президент Кабо-Верде Хосе Мария Невес, обвинивший собственного премьер-министра «в пристрастности и оппортунизме».

Оказывается, такая инициатива премьера может запятнать международную позицию страны и создает «угрозу ненужных споров внутри правительства». Также президент Кабо-Верде остался недоволен, что его заранее не проинформировали о планах главы правительства. По сути, он договаривался с Зеленским о чем-то за его спиной, заставив главу государства по факту чувствовать себя не в своей тарелке.

Премьер-министр Коррейя-и-Силва в ответ на такие сентенции заявил, что «отношения между правительством и президентом не должны обсуждаться в СМИ или в социальных сетях», демонстрируя тем самым, что спровоцированный Зеленским кризис вырвался в публичную плоскость.

Неудачи в Южной Америке

Также оказалось, что перед инаугурацией Хавьера Милея Зеленский собирался заехать в Бразилию и встретиться с президентом Лулой да Силвой. Причем, как сообщают бразильские издания проамериканской направленности, запрос на такую встречу он отправил в последний момент.

Утверждается, что бразильский лидер на такое не согласился, так как со своей командой готовился к саммиту МЕРКОСУР в Рио-де-Жанейро. Кроме того, предполагаемым временем встречи назначался субботний вечер, на который, в отличие от Владимира Зеленского, у иных людей явно имелись планы.

Вместо Лулы бразильский МИД направил на встречу министра по делам Европы и Северной Америки. Краткие встречи в аэропорту в дипломатической практике, конечно же, встречаются. Но очень редко и не с персонажами уровня Зеленского.

Кроме того, в запросе Зеленский даже не потрудился указать тему беседы, допуская, видимо, что всем всё будет понятно и так. В Бразилии и правда всё поняли правильно, решив, что им снова будут рассказывать про войну и чего-нибудь просить.

Присутствие на инаугурации Хавьера Милея тоже не принесло ожидаемой пользы. Да, новоизбранный президент Аргентины обнимал Зеленского крепче всех присутствующих и даже презентовал девятисвечную минору в честь Хануки. Однако сделано это было практически в конце мероприятия, что не позволило Зеленскому толком засветиться на видеоэкранах и встречах с бизнесменами.

Не слишком удалась беседа и с премьером Венгрии Виктором Орбаном, чьи фотографии с недовольным лицом во время разговора с бразильским президентом тут же наводнили социальные сети.

Повелитель мешка с бедами

Спустя некоторое время после отъезда президента Украины из Буэнос-Айреса там приняли решение девальвировать курс песо на 54% — до 800 песо за доллар. И это вместо прежних 366,5.

Причем уже к этому моменту цены на мясо в аргентинских магазинах подскочили на 50%, а платформа по бронированию отелей Booking на 100% повысила цены в песо.

В итоге финансовый конгломерат JP Morgan прогнозирует Буэнос-Айресу рост инфляции в 60% на декабрь и январь, а нефтяная компания Shell повысила цены на топливо более чем на 30%. Ожидается, что в ближайшие часы остальные нефтяные компании сделают то же самое.

Попутно правительство сократило государственные субсидии на социальные, энергетические и транспортные проекты с целью уменьшения бюджетного дефицита.

Ясное дело, что вины украинского президента во внутренних аргентинских неурядицах нет. Но способность приводить вслед за собой мешок проблем — это всё же особый талант.

Организаторам мероприятий в Белом доме, а также в норвежском Осло, где Зеленский проводил пресс-конференцию, впору окроплять все помещения по периметру святой водой. Если товарищи еще, конечно, помнят, где ее брать.