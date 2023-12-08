Независимый журналист и политолог (Росток, Германия). Основатель Телеграм-канала «Мекленбургский Петербуржец». Постоянный автор рубрики «Специально для RT» и приглашённый эксперт программ «Соловьёв Live», «60 минут» и «Время покажет» федеральных каналов российского телевидения.

В тучные годы государственный бюджет Германии благодаря промышленному экспорту исполнялся со стабильным профицитом. Денег хватало и на массу социальных программ, и на «зеленые хотелки». Похоже, эти времена минули безвозвратно.

Иван Шилов ИА Регнум

Теперь для того, чтобы хоть как-то свести концы с концами, федеральному канцлеру Олафу Шольцу, министру финансов Кристиану Линднеру и ответственным депутатам из бюджетного комитета бундестага приходится прибегать к чудесам политико-экономической эквилибристики. Только так можно исполнить бюджет, не прибегая к запредельным кредитным заимствованиям.

За тем, чтобы правительство ФРГ не превышало полномочий, вгоняя в кредитную кабалу будущие поколения немцев, следит конституционный суд в Карлсруэ. И к правительству Шольца у него есть немало неприятных вопросов.

Один из них — каким образом «растворились» €60 млрд из климатического фонда, сформированного для обеспечения идеи «зеленого перехода»? Только для торможения цен на энергоносители в нынешнем году было потрачено €45 миллиардов, из которых порядка €28 млрд ушли на покупку на мировом рынке всех доступных излишков природного газа. После отказа от поставок «недемократических» энергоносителей из России с расходами Германия не считалась.

Деньги фонда в теории нужно было потратить на «слезание с иглы» ископаемых ресурсов. Планировалось, что для этого будут построены парки ветрогенераторов на побережье Северного и Балтийского морей, способные генерировать десятки гигаватт электроэнергии. Они, а также прочие футуристические проекты просто исчезли, тихо уйдя в небытие.

Деньги оказались потраченными на непредвиденные расходы, возникшие из-за непродуманного отказа от поставок дешевых российских ресурсов, финансовой помощи Украине и приема многомиллионной армии украинских беженцев.

Изрядную долю отъел и кризисный менеджмент по наведению подобия порядка в немецкой армии, находящейся в состоянии полного разложения после четырнадцати лет руководства министрами с неполным служебным соответствием.

Учитывая, что рецессия в Германии только набирает обороты, промышленность активно присматривает перспективные места для релокации производственных мощностей за рубеж. При этом США, погрязшие во внутренних интригах, всячески стремятся переложить на ФРГ почетную обязанность главного донора дышащего на ладан украинского режима. И, скорее всего, без новых заимствований Шольцу и К° не удастся обойтись и в следующем году.

Но до тех пор, пока не удастся убедить в неизбежности таких мер судей конституционного суда, министр финансов Кристиан Линднер даже ввел «замораживание» расходов. Теперь ни одно министерство не может взять на себя больше обязательств по финансированию проектов в ближайшем будущем.

В последние полтора десятка лет Германия жила в условиях нулевых процентных ставок и низкой инфляции. Зарплаты росли, налоги с астрономических экспортных прибылей немецких предприятий стабильно текли в казну и тем самым обеспечивалось щедрое финансирование социальных программ. И вот наступили по-настоящему тяжелые времена, коих страна не знала на протяжении как минимум 50 лет.

Некоторые политики и журналисты пафосно призывают к изменению мышления немцев. Нужно быть готовыми к тому, что придется работать больше, получая за это меньше.

Кто-то же должен оплачивать «независимость» Германии от российских энергоносителей, раскошеливаться на «демократическую солидарность» с Украиной и искупать грехи отцов, поддерживая еврейское государство на Ближнем Востоке. Одновременно нужно продолжать соответствовать образу морально безупречной нации, готовой привечать многомиллионную армию страждущих беглецов из проблемных регионов планеты.

Правительство Германии явно не рассчитало своих сил, ввязавшись в международный конфликт с Россией на стороне США. Ни нынешняя правящая «светофорная» коалиция, ни те, кто придут ей на смену, не смогут бесконечно кормить собственное население сказками о том, что «всё будет хорошо».

Правительство не может воздерживаться от принятия тяжелых и непопулярных решений, если оно действительно хочет свести дебет с кредитом при формировании национального бюджета. Если экономика, а значит и национальное благосостояние, не продолжают расти, компании испытывают трудности, а налоговые поступления сокращаются. В таких условиях власти не могут придумывать новые и увеличивать старые социальные расходы.

Кредиты кредитами, но логика подсказывает, что при выборе курса на жесткую экономию кабмину необходимо пустить под нож всю социалку, включая выплаты безработным и детские пособия. Придется прекратить субсидировать энергосбытовые компании, дабы они не повышали цену для рядового потребителя и не провоцировали социальный взрыв. И, наконец, покончить с выплатами специальных дотаций тем, кто решится поспособствовать «зеленому переходу», купив автомобиль на электроприводе.

Однако правительству, которое сделает всё вышеперечисленное и примет действительно разумные меры по ограничению социальной части бюджета, будет крайне трудно победить на следующих выборах.

Рядовые немецкие избиратели пытаются кое-как свести концы с концами. Они живут от зарплаты до зарплаты, хватаясь за сердце каждый раз, когда почтальон приносит счет за коммунальные услуги. И, разумеется, они будут не склонны голосовать за тех, кто лишит их спокойной и размеренной жизни представителей низшей прослойки среднего класса.

Скорее всего, разочаровавшись и в правящей коалиции, и в системной оппозиции вроде ХДС/ХСС, они отправятся голосовать за партии, обещающие им простые и эффективные решения — «Альтернативу для Германии» или «Альянс Сары Вагенкнехт».

А ведь для того, чтобы германский бюджет вновь стал бы профицитным, а немецкие компании, прямо сейчас озабоченные переносом производства, вереницей потянулись бы назад в фатерланд, правящей «светофорной» коалиции достаточно было бы просто включить зелёный свет в отношениях с Россией. Вновь открыть огромный российский рынок для немецких товаров, параллельно обеспечив германскую промышленность стабильными поставками дешевых российских ресурсов.

А вот перед черной дырой в бюджете под названием «помощь Украине», которая в лучшем случае бесполезно сгорает в горниле конфликта, а в худшем — оседает на офшорных счетах чиновников киевского режима, стоило бы включить красный сигнал.

Увы, в стране, где политика определяет экономику, а национальные интересы Германии формулируются лишь после их согласования с Вашингтоном, подобные предложения — кстати, весьма разумные — кажутся абсолютно нереализуемыми.