Колумнист ИА Регнум Петр Акопов пишет: «Москвичи во многом представляют собой особый народ в составе России». Или даже вот такое: «Если бы вся страна пошла по пути Москвы и постепенно переняла бы столичную модель ценностей, то надеяться было бы действительно не на что». Сразу ясно — не очень любит Петр столицу.

Известия/Константин Кокошкин

Слишком часто приходится слышать, будто москвичи — это какой-то отдельный субэтнос внутри русского народа. В провинции большинство уверены, что «Москва — не Россия», а москвичи — оторваны от реальности, выкачивают чужие ресурсы и на них жируют, будучи при этом весьма высокомерными и изнеженными.

Автору как коренному москвичу не раз приходилось отбиваться от подобных упреков. Доводилось общаться с весьма интеллектуальными и всесторонне развитыми людьми из других городов, в разговорах с которыми совершенно не присутствовало этого водораздела «москвич — немосквич». Для меня. А вот собеседники, какие бы хорошие отношения нас ни связывали, менялись в лице, если речь вдруг заходила о разнице между центром и регионами. Они автоматически исходили из того, что я не только не прав, но еще и не понимаю, о чем говорю — «Ты, милок, Рассеи не знаешь!».

В российском обществе сложился однозначный консенсус. Москвичи, согласно этому догмату, чрезвычайно заносчивые снобы, которым просто повезло родиться в столице и на этом основании наслаждаться кратно более высоким благосостоянием. Им с их аканьем просто не понять простого и честного человека из провинции, ведь путь последнего к успеху усеян терниями, тогда как москвич развращен привилегиями с рождения.

И я никогда не видел, чтобы человек не из Москвы стал бы с этим спорить.

Мнение москвичей, как в таких случаях водится, просто забыли спросить. А зря. У них ведь своя правда. И это далеко не ругань барина, у которого в грязи застрял замученный извозчик — «А ну, смерд, ехай!». Это на самом деле предельно конкретный взгляд на мир, который я хотел бы довести до сведения всех «москвахейтеров».

Во-первых, Москве ставить в упрек ее превосходство само по себе неправильно. Вы же не станете всерьез сопоставлять вора-карманника или, скажем, форточника с сицилийским доном. Это не московская спесь, а констатация факта. Столица в стандартном европейском (и не только) понимании априори не должна соревноваться — это лицо государства, его образцовый город. Его, так сказать, статус обязывает к превосходству, то есть к большей ответственности. По столице судят о всей стране, и требования к ней всегда завышены. Отсюда и внимание к деталям. Санкт-Петербург, конечно, с этим поспорит и на это имеет право — тоже столица. Но спор столиц между собою здесь частность, исключение из правил.

Во-вторых, столица универсальна. Давно слышали про какую-нибудь диаспору туляков или, например, смолян? То-то же. В Москве превращение в москвича происходит практически одномоментно. С метро разобрался? Округа запомнил? Садовое на карте видишь? Все, москвич! А коренные, те вообще в меньшинстве. Даже говор свой утратили. Плавильный котел аккумулирует в себе человеческий потенциал со всей России. И в этом многообразии неизбежно стирается особенность, непохожесть. Такова уж суть столицы.

В этом смысле у приезжих, кстати, есть одно преимущество: у них всегда есть малая родина, навечно застывшая в своей прекрасности, где мама с папой и новогодние каникулы, где можно скрыться и пусть весь мир подождет. А москвичам в Москве с ее пробками, гастарбайтерами на скоростных великах и плиткой деваться некуда. Про квартирный вопрос я вообще молчу — он экзистенциальный.

В-третьих, в столице профессиональные стандарты несоизмеримо выше. Здесь работодатель ожидает от соискателя намного большего уровня квалификации — это касается как навыков, так и образования. Поэтому и зарплаты выше. А кажущийся несправедливым разрыв доходов между столицей и провинцией нивелируются высокими расходами москвичей: аренда, продукты, транспортные расходы, сфера услуг и рестораны, — все это в Москве дороже в 2–3 раза. Так что многие жители столицы, дай бог, выходят хотя бы в ноль, не говоря уже о сбережениях. Для справки: аналитики подсчитали, что 73% москвичей так или иначе перерабатывают. А вот аналогичный показатель у россиян — только в 53%. Я вовсе не говорю, что москвичи более трудолюбивые. Просто в столице сама жизнь толкает людей на работу повышенной интенсивности.

Еще москвичей часто недолюбливают за финансово-распределительную функцию столицы. Якобы она отгрызает средства у регионов, которые без этого жили бы в разы лучше. Только вот что прикажете делать с регионами, которые находятся в состоянии хронического дефицита бюджета? Москва здесь ни при чем, и обижаться на нее глупо. Просто в ней сидят чиновники, которые бы сидели в любом другом городе, будь он столицей. Ругаясь на несовершенство отечественного федерализма советской закалки, люди ругаются на Москву.

Москва сегодня — передовой город Европы и сердце России. Ей завидуют и ею восхищаются люди по всему миру. Её красотой следует гордиться, а не ненавидеть ее.