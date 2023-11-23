Автор более 1000 публикаций и печатных работ исторической, военно-политической и политэкономической тематики в таких изданиях, как «Однако», журнал МИД России «Международная жизнь», «Огонёк», «Профиль», «Компания», «Люди», газета «Культура», интернет-портал «Колокол России» и др. Участник, докладчик и член оргкомитета ряда международных форумов, семинаров и круглых столов.

Кембриджский словарь английского языка признал словом уходящего, 2023 года глагол hallucinate («галлюцинировать»). Слово действительно очень символичное. И хотя команда Кембриджского словаря связывает его в своём комментарии с искусственным интеллектом, технология которого, по их словам, «далека от совершенства, поскольку способна генерировать ложную информацию — галлюцинации — и преподносить эту информацию как факт», ложная информация о происходящем вокруг и её трансляция в массы, причём повсеместно, действительно всё больше погружает реальную действительность в мир галлюцинаций и фантасмагорий.

Иван Шилов ИА Регнум

Начнём с информации. Употребляя термин «информация», важно помнить о его этимологии. В житейском смысле он означает некую сумму сведений, которую получает человек или группа людей об окружающем мире, о самом себе, о других людях, объектах или явлениях, с помощью которых он может точнее прогнозировать результаты своих действий и решений для обеспечения собственных интересов и для достижения своих целей. В этой трактовке информации центральной фигурой оказывается личность, человек, который использует полученные сведения по своему усмотрению.

А как сделать так, чтобы человек использовал полученную информацию не по собственному усмотрению, а по чужому? А как к этому подвигнуть много людей, ведь они сами по себе очень разные? Очень просто. Чтобы заставить разных людей думать и действовать одинаково, нужно погрузить их в какой-то выгодный тебе мир, которого на самом деле не существует. Его надо придумать и сделать так, чтобы разные люди в него одинаково поверили. А как это сделать?

При помощи определённого рода специально отбираемой и системно структурируемой под определённую задачу информации у человека, который её регулярно получает, формируется способ её анализа — так называемая информационная позиция. Через эту позицию у него создаётся смысловая галлюцинация, стирается грань реального и моделируемого, и человек начинает воспринимать нереальные или выдуманные объекты, события или ощущения как объективную реальность, причём не подлежащую сомнению.

Например, инсценировка убийств граждан Украины в городе Буче, якобы совершенных российскими военными. Ведь благодаря сложным технологиям формирования этой информационно-смысловой галлюцинации в неё поверило и безапелляционно продолжает верить огромное количество людей как на Украине, так и за её пределами. Хотя в реальности этого события никогда не существовало.

Через сформированную галлюциногенную информационную позицию большим массам людей транслируется не только информация, но и конечный вывод, уже не требующий анализа. «Си Цзиньпин — диктатор», «Путин похитил детей», «США — исключительная страна», «Украина — цэ Европа», «Асад должен уйти» и так далее: такие информационные аксиомы — это завершающая стадия формирования коллективной галлюциногенной картины мира, и эта картина транслируется на всю планету.

Но мало сформировать определённую информационную позицию и протащить через неё искаженную галлюцинациями картину мира. Необходимо создать жестко запрограммированный образ практических действий, являющихся логическим продолжением эмоциональной и мыслительной активности, вызванной получаемой информацией.

Пример таких действий мы видим на всё той же Украине, где русские люди, с русскими фамилиями, русскими корнями, думающие и говорящие по-русски, отдают свои жизни, веря, что они некий древний, почти исключительный (если не американцы, то где-то близко), самостийный европейский народ, который воюет с «ордой варваров с востока».

Как такое могло получиться? Очень просто. Открываем, к примеру, украинский учебник географии для 8-го класса под редакцией П. О. Масляк и С. Л. Капiрулiна (орфография первоисточника сохранена) и читаем удивительные вещи. Например, что древний язык индийцев, санскрит, является близким с украинским. Или что Галичина стала прародиной для Франции (Галлии), Испании (Галисия), Португалии (Порту-Галия), а также евреев и турок, которые обрели свою землю, уйдя из Галичины. Таким образом формируется информационная позиция, через которую затем транслируется искажённая картина мира.

Со временем она полностью подменяет собой объективную реальность, и реальность начинает восприниматься как злонамеренная пропаганда врагов, а любые аргументы в качестве её обоснования — как попытка навязать нечто деструктивное и враждебное. Это разрушает любой потенциально возможный формат диалога и заметно сокращает шансы на интеллектуальное и духовное исцеление.

Украина отнюдь не уникальный пример. Достаточно спросить современных молодых японцев, кто сбросил на них атомные бомбы, и практически никто из них вам не скажет, что это сделали американцы. Спросите у немцев, являются ли они оккупированной страной, и они за редчайшим исключением скажут «нет». Хотя немецкий министр финансов Вольфганг Шойбле во время европейского банковского конгресса 18 ноября 2011 года прямо заявлял: «в Германии со времен 8 мая 1945 года мы ни разу не были полностью суверенны». Об этом же говорил немецкий режиссёр-документалист и лидер оппозиционной группы Ральф Нимайер, но эти голоса не меняют общей картины. Напротив, они делают её более рельефной.

В этом умело создаваемом унифицированном мире галлюцинаций и фантасмагорий, куда человека заботливо телепортируют, он приобретает не только искусственное, не существующее (или почти не существующее) в реальности «я», но и способность видеть и оценивать намеренно искажаемые «я» других людей. Причем такая методика работы с личностью ведётся на всех возрастных и гендерных этажах.

Сейчас эта волна смысловых галлюцинаций, в частности по отношению к России, превратилась в настоящее цунами. Некоторые политологи ошибочно полагают, что, поскольку в данный момент Россия ведёт военные действия на Украине, союзники последней пытаются ей всячески помочь, поэтому и демонизируют нашу страну и её граждан, а как только будет установлен мир, всё постепенно вернётся на круги своя. Дескать если мы посмотрим на историческую ретроспективу, то увидим, что на протяжении веков в Европе практически все в то или иное время воевали друг с другом. Например, те же Франция с Германией. Так что как только ситуация выйдет из стадии взвинченной конфронтации, все снова полюбят друг друга.

Это заблуждение, поскольку европейские войны прошлого не носили ментального характера. А методик искажения действительности и формирования настолько далёких от реальности обществ просто не существовало.

Кембриджский словарь, назвав словом 2023 года hallucinate, прав. Повальное «галлюцинирование» — именно так можно характеризовать происходящее.