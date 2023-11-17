В Киеве снесли очередной памятник Пушкину, для пущей убедительности еще и облив его краской. Некий субтильный депутат Рады из Севастополя со смешным именем Дмитро Белоцерковец сообщил, что Пушкин «не является частью украинской культуры», и демонстративно написал фамилию поэта с маленькой буквы в Фейсбуке (принадлежит признанной экстремистской организацией корпорации Meta). Kulturkampf, понимаешь.

Иван Шилов ИА Регнум

В самом сносе памятника Пушкину ничего удивительного, конечно, нет — не первый и не последний. Это даже по-своему трагикомично: для наивных украинцев в списке на снос Пушкин идет через запятую где-то между памятником Щорсу и Ленину. Кстати, вот эту парочку, может быть, и есть за что демонтировать, но уж точно не пошло сносить всем табуном под улюлюканье, как это любят делать украинские пассионарии. У них вообще это принято — выйти всем хутором и зашумел камыш.

Объясняется данное явление довольно просто. Что, в сущности, отличает украинца от русского? Если отбросить за последние годы наращенную на стероидах украинскую идентичность, то ответ лежит на поверхности — место жительства. Чем дальше от города, тем больше настоящего украинца. Украинец, добравшийся до города, превращается в русского, словно гадкий утенок в лебедя. Если так ставить вопрос, то Пушкин, который наше русское все, для украинства представляет экзистенциальную угрозу, хотя ума понять сей факт у хлопцев немае. Для них-то он просто еще одна галочка. Это если по вершкам.

Как же так вышло? Дело в том, что Украина всегда была для нас донором своих элит. Светлые умы выбивались оттуда в люди до московских гостиных и петербургских дворцов. Вплоть до бесславной смерти Союза и даже после. Представьте себе Петра Великого в окружении малороссийского казачества — напоминает английского лорда в окружении туземцев.

кадр из видео

Без России у Украины нет raison d’être. Если она не поставляет светлейшие умы, то они чахнут в глубокой украинской провинциальности, нарциссически зацикленной на себе и оттого подгнивающей. Украинская провинциальность глубже мифической украинской культуры. Мифическая украинская культура — предмет изучения краеведов. Триумф мифической украинской культуры для краеведов — окружение города деревней. Это культурная революция Мао, это репрессии Пол Пота против людей в очках.

Какую альтернативу такая культура может предложить Пушкину? Может ли она вообще предложить что-нибудь универсально ценное для европейской (и мировой) культуры, как это может русская литература, базирующаяся на Пушкине? Жители Украины любят бить себя в грудь по поводу Гоголя, мол, наш парень. Даже не вступая с ними в этот набивший оскомину спор а-ля «Калашников украл у Шмайссера», просто вспомним, что Гоголь не был бы Гоголем, если бы не общался с Пушкиным. Жители Украины, дурно воспитанные совдепом, любят называть каждую вторую будку именем Шевченко. Но где Пушкин, а где Шевченко? Пушкин опережал сам себя и эстетически выверил русский язык. Шевченко в пику эстетически выверенному русскому языку решил писать заунывные поэмы про погромы еврейских лавочников на местечковом говорке, которого в приличном обществе вообще-то стесняются. Шевченко, таким образом, по гамбургскому счету может соперничать разве что с исчадием совдепской литературы по имени Джамбул Джабаев, но никак не с Пушкиным.

Черные в Лондоне завандалили памятник Черчиллю из-за невинно убиенного уголовника Джорджа Флойда — украинцы в Киеве снесли памятник Пушкину из-за ими же развязанной гражданской войны. Острый ресентимент Украины, пытающейся как бы доказать России свою самостоятельность и превосходство, похож на бунт разбалованного подростка. Ему не занимать решительности, но не хватает ума осознать глупость своего мятежа. Антиколониальный дискурс прекрасно помог Украине освободиться от даров метрополии, но что он дал ей взамен? Нравственный упадок.

Сегодняшний Киев — это грубо изнасилованный турками Константинополь, толстыми пальцами с грязными ногтями переделанный в Стамбул, на который плюнули и протерли, чтобы в отражении увидеть улыбку полную гнилых зубов. «Петлю-ю-юра, хай живе-е-е, га-а-аньба!» Булгаков мог бы сделать сиквел «Дней Турбиных» на основе этого удручающего материала.

Если честно, то их совершенно не жалко. Они работали на это долго и сознательно. Едва ли Запад поил их горилкой, чтобы снести Пушкина. Это в них было всегда. Такие свои качества, как сметливость, напористость и ироничность украинцы без России раскрывают в виде вероломства, жестокости и похабства. Естественно, такой набор качеств доведет их в нужном для нас направлении, а Пушкин… Пушкин еще вернется.

Главная вещь, которую мы должны понимать сейчас, — русская культура и ее носители, русские люди, сейчас находятся в заложниках у охочих до русской крови террористов. Когда им не удается прижать русского к стенке для жестокой расправы, они вымещают злобу на Пушкине. Но ни ему, ни нам от этого ни холодно, ни жарко. А вот русских людей надо спасти.