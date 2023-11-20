Общественный деятель, организатор гуманитарных миссий на новые территории России, номинант 2021 года в рейтинге «30 до 30» по версии Forbes в категории «Социальные практики», в научной сфере специализируется на взаимоотношениях между Россией и Казахстаном

Благоустройство Битцевского леса постепенно превращает особо охраняемую природную территорию в городской парк. И это плохо. Парков в столице много, а лесов всего два: Лосиный остров и Битцевский.

РИА Новости/Александр Уткин

С 2020 года активисты на юге Москвы пытаются бороться с Департаментом капитального ремонта, в планах которого заложить весь лес плиткой. Когда-то всё началось с изменения положения «ООПТ Битцевский лес», и именно это привело к тем последствиям, которые мы сейчас наблюдаем.

Спустя три года уже как-то не обращаешь внимания на то, что в лесу увеличилось количество асфальтовых дорог, отовсюду торчат провода для фонарей, а в заповедных зонах появились широченные мосты, чтобы на них было удобно кататься на самокатах. Благоустройство сильно увеличило нагрузку на лес. Если раньше в Битцу ходили в основном собачники и пенсионеры, то сейчас в особо погожие деньки там бывает плотнее, чем в метро.

Но дорожки и фонари не единственная беда, которая пришла в Битцевский лес. О проекте спортивного комплекса стало известно ещё летом 2021 года, во время избирательной кампании в Государственную думу. Тогда большинство кандидатов на пост депутата собрались на встречу с жителями на детской площадке по адресу улица Академика Янгеля, 14к5. Выступал там и я. Хоть я и не стал депутатом, но про эту проблему не забыл. С той самой встречи началась долгая борьба против строительства чего угодно на территории Битцевского леса.

Тем летом мы нашли все госзакупки и выяснили, что тендер выиграла некая ИП Горяйнова Е. О. Именно она получила в аренду на 49 лет участок в Битцевском лесу. И именно она будет строить там спортивный комплекс. Активисты писали в ФАС, трубили о нарушениях природоохранного законодательства, устраивали акции. Но если мэрия Москвы решила что-то строить, противостоять этому очень сложно.

Однако обо всём по порядку.

Правительство Москвы выделило Департаменту спорта участок на лугу с адресным ориентиром Академика Янгеля, 14к5. И всё было бы хорошо, если бы этот участок не относился к Битцевскому лесу. То есть на особо охраняемой природной территории, строить на которой вообще нельзя, решили возвести спортивный объект. Но и это только полбеды. Место выбрано действительно неудачное, потому что проехать к строительной площадке (а в дальнейшем и к спортивному комплексу) можно только через двор дома Академика Янгеля, 14к5. И этот факт, конечно же, местных возмутил. Мало кому хочется внутри своего двора получить проезжую часть с бетономешалками и КамАЗами.

Академика Янгеля, 14к5

Жители дома объединились и приняли решение установить шлагбаум на въезде. Провели общее собрание собственников, обсудили повестку, приняли решение и отнесли документы в совет муниципальных депутатов. Поставили шлагбаум и наивно думали, что свой двор обезопасили.

Ипэшница подала в суд на муниципальных депутатов из-за установки шлагбаума. Якобы он был установлен противозаконно. Однако тут суд встал на сторону жителей и муниципалитета.

Telegram-канал «Защита Битцевского леса»

Шлагбаум остался цел. Только вот к этому моменту на лугу уже начали закладывать фундамент. Бетон, опалубка — всё, как принято при капитальном строительстве. Которое, напоминаю, на территории Битцевского леса всё ещё запрещено. И хоть суды и затормозили работы ИП Горяйновой, победы активистов на горизонте пока не видно. Несмотря на то, что работы приостановлены уже более полугода, очевидно, что ипэшница сдаваться не планирует. Она даже пыталась судиться с местными жителями, но первый суд опять проиграла.

Сейчас надо бы как-то восстановить луг и убрать плоды всех работ, которые уже успели провести.

А еще хотелось бы добиться от столичных властей объяснений, как и почему спортивный комплекс решили строить в лесу. Пока на этот вопрос ни один из департаментов внятно ответить не может, закидывая отписками и отфутболивая обращение в другие инстанции. Департамент природопользования и охраны окружающей среды никак на жалобы и запросы не реагирует. А после последней реформы, в которой у департамента отобрали почти все полномочия, и вовсе стал похож на ширму с красивым названием.

В целом весь проект благоустройства Битцевского леса — это один большой план по превращению уникального кусочка природы в Москве в скучный и бездушный парк. Вокруг леса выстраивают стеной новые ЖК, внутри леса народные тропы закладывают асфальтом. Все действия Департамента капитального ремонта направлены на уничтожение экосистемы, которая складывалась в лесу долгие годы.

Пока битва за Битцевский лес ещё не окончена. Задача активистов не только не допустить строительство ФОКа в Битцевском лесу, но и не дать возможности продолжить благоустройство. И за три года у них набралось уже достаточно опыта, чтобы противостоять ДКР. Посмотрим, чья возьмёт.