Автор более 1000 публикаций и печатных работ исторической, военно-политической и политэкономической тематики в таких изданиях, как «Однако», журнал МИД России «Международная жизнь», «Огонёк», «Профиль», «Компания», «Люди», газета «Культура», интернет-портал «Колокол России» и др. Участник, докладчик и член оргкомитета ряда международных форумов, семинаров и круглых столов.

Параллельно с прорывающимися периодически опасениями, что на планете Земля людей становится якобы слишком много, начинается повсеместная борьба за человека как важнейшую составную часть цивилизационного строительного материала.

Иван Шилов ИА Регнум

Глобализация потерпела крах, и теперь снова остро стоит вопрос субъектности и цивилизационного выживания. В развитых и даже в некоторых развивающихся обществах происходят серьёзные демографические перемены регрессивного свойства. С одной стороны, продолжительность жизни коренного населения увеличивается, а с другой, молодежи, способной кормить стариков, становится всё меньше.

На эти процессы накладывается обострившаяся после неудачи глобального проекта по западному образцу межцивилизационная конкуренция. Это очень хорошо видно на примере противостояния России и так называемого коллективного Запада, США и Китая, а также Европы — как «цветущего садика за высоким забором» и всех остальных «джунглей».

Завязывается тугой узел противоречий. Всем нужны новые, молодые и здоровые кадры как для национальных хозяйств, так и для продолжения рода, для омоложения, сохранения и развития стареющих цивилизаций. Нужен строительный материал для их обновления и движения в будущее. А где и как его взять? Извне?

Но как произвести селекцию между теми, кто всей душой готов воспринять и сделать своим чужой культурный код, стать его носителем, и теми, кто идет в чужой монастырь со своим уставом и втайне желает переформатировать эту стареющую цивилизацию в своих интересах? Не стать удобным орудием для неё, а сделать её удобной для себя, чтобы не он ей, а она служила ему и его детям?

Вот это сейчас важнейший вопрос селекции миграционных потоков, которые в силу разных причин ищут новую родину. Варвары ведь тоже пришли в Римскую империю практически легально, поступая там на службу, а потом просто захватили её изнутри подобно тому, как борщевик захватывает культурный огород. Дилемма, как помочь себе и не быть поглощенным вновь образующимся миром в собственной стране, стоит сейчас на повестке дня у многих государств. Но специфика везде разная.

Запустив череду цветных революций на Ближнем Востоке и в Северной Африке и не поменяв свою сверхлиберальную политику в отношении миграции, Запад совершил роковую для себя ошибку. Прежде всего, это касается Европы. Относительно своего коренного населения практически все европейские страны в демографическом плане зашли в тупик. Среди потомственно белого коренного населения европейских стран крайне мало молодежи, зато много пожилых и людей преклонного возраста. Среди азиатов и африканцев, которые после революционных перемен, а по сути погромов их национальных государств в результате протестов и цветных смен власти, устремились в Европу, напротив, почти сплошь молодежь и средняя возрастная категория.

Это преимущественно здоровые, активные во всех отношениях мужчины — носители совершенно чуждого европейскому генно-культурного кода. Уже сейчас очевидно, что Европа не сможет «переварить» такое количество этой чужеродной массы и растворить её в своём традиционном обществе. В итоге тон перемен в традиционном европейском обществе постепенно начнут задавать новые движущие силы. Преимущественно это будет гибрид лайтового арабо-мусульманского Востока и дегенерирующего Запада.

Этот процесс уже необратим. Через 20 лет, когда подрастёт поколение детей мигрантов эпохи Ангелы Меркель, а также её коллег в других странах континента, Европа будет совершенно другой. Те из европейцев, кто это понимает и не хочет быть частью этих перемен, уже активно ищует себе и своим детям запасной аэродром.

Этим пытаются воспользоваться США, которые всеми силами стараются сманить в Америку белых европейцев, а если повезёт, то вместе с фирмами, семьями, собственностью и всеми потрохами. Это не только важнейший кадровый и интеллектуально-профессиональный вопрос в конкурентной борьбе с Китаем, но и вопрос цивилизационной выживаемости.

Китай концентрирует вокруг себя Азию и «Глобальный юЮг», а Европа подвергается нашествию чуждых цивилизаций в лице арабо-мусульман, африканцев и отчасти тех же азиатов. США в этой ситуации пытаются примерять на себя роль некоего ковчега для белого человека западной цивилизационной модели.

Получится ли это? Сейчас сказать трудно, поскольку активная борьба только начинается.

Похожие проблемы в плане демографии испытывают и локомотивы Азии. В Китае, Японии, Южной Корее население традиционно живет долго, а молодежи по разным причинам становится всё меньше. Но они надеются содержать растущую армию стариков не за счёт увеличения числа рабочих рук, которых без угрозы традиционным обществам взять просто негде, а за счет прорывов в высоких технологиях, квантовой сфере, робототехнике, искусственном интеллекте, цифровизации. То есть за счёт высвобождения человека. Именно поэтому данные страны вкладывают в образование, науку, стартапы и всевозможные ноу-хау колоссальные деньги. Процесс внедрения всего нового и передового там тоже идёт опережающими темпами.

«Азиатские тигры» отдают себе отчёт и в демографических проблемах, но эти страны очень скрупулёзно и крайне выборочно относятся к приглашению иностранцев. Мигрантов там приглашают только тех, кто конкретно и зачем-то необходим. Кто может помочь двинуть страну вперед, а не принести прибыль конкретным бизнесменам. Это прежде всего учёные и узкие специалисты-профессионалы. Например, наши командиры воздушных судов гражданской авиации и высококлассные пилоты, которых китайцы активно переманивают высокими зарплатами, страховками и отличной инфраструктурой для жизни.

Таким образом, демографические и этносоциальные перемены идут везде. Не является исключением и Россия. Но наши руководители разных уровней и разных ведомств посылают, что называется, разнонаправленные сигналы.

Так, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляет, что экономике катастрофически не хватает рабочих рук. По её словам, особенно остро проблема с кадрами стоит в отраслях, которые перешагнули докризисный уровень — машиностроение и химическая промышленность. МВД тоже бьёт тревогу, что им не хватает 100 тысяч сотрудников. О том, что там ситуация критическая, говорили и министр Колокольцев, и глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Кем удовлетворять кадровый голод? Традиционными мигрантами из бывших советских республик Средней Азии и Закавказья? Но вряд ли они способны массово заместить квалифицированные кадры в машиностроении, химической промышленности, других высокотехнологичных отраслях или в МВД. У них нет для этого ни соответствующей квалификации, ни необходимого опыта. Особенно у молодёжи. Что делать?

Нужен прежде всего скоординированный межведомственный подход к решению важнейшей сейчас для нас кадровой проблемы. Мигрантов необходимо рассматривать именно в рамках этого подхода и встраивать в выработанный общий концептуальный взгляд на движение человеческого капитала в стране. Никто не говорит, что надо формировать трудовые армии по методу Троцкого, но вот озаботились привлечением кадров на контрактную службу, поставили дело на реальную основу, и оно дало ощутимые результаты. Но при этом необходимо учитывать и другие направления жизни страны, где с кадрами откровенно плохо и оголяются целые жизненно важные участки работы. Кем их закрыть?

Ну, скажем, теми же северными корейцами. А почему нет? Я беседовал на эту тему с заведующим отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александром Валентиновичем Воронцовым, так вот он говорит, что до пандемии у нас работало до 40 тысяч северокорейских рабочих, зарекомендовавших себя с самой лучшей стороны. Работали они по всей стране, в разных регионах России, и все работодатели были ими очень довольны и очень сожалеют сейчас об их отсутствии. Они реально очень профессиональные люди. То есть могут не просто носить носилки и катать тачку, а на высоком уровне владеют соответствующими специальностями. «Как люди они дисциплинированные, трудолюбивые, организованные и не склонные к криминалу», — говорит Александр Валентинович. Именно такие приглашённые кадры нам нужны в тех местах, где в них есть насущная необходимость. Именно так действует Китай.

Некоторые наши высокопоставленные чиновники отчего-то полагают, что если они упростят получение российского гражданства и будут раздавать российские паспорта направо и налево, то этим решат и кадровую, и демографическую проблему. Однако сводки МВД говорят о том, что стать частью российской цивилизации хотят далеко не все получатели российских паспортов, а поведенческие эксцессы с их стороны временами выливаются в открытые попытки миропереустройства, пусть пока и в отдельно взятых районах.

Но всё изменится, когда количественный фактор этой критической массы выйдет на новый, кардинально более высокий уровень. Защищать свою новую родину многие из них принципиально не желают, говоря, что они не русские, а представители зарубежных этносов, с которыми продолжают себя ассоциировать. Тогда зачем весь этот массовый процесс с раздачей гражданства? Демографические показатели если это как-то и улучшает, то лишь количественно, но далеко не качественно.

Российскую цивилизацию эти показатели в массе своей не укрепляют, не насыщают её необходимыми жизненными силами и перспективами на будущее. Ошибочно думать, что наши бывшие соотечественники по СССР поголовно являются носителями некоего кода единой общности «советский народ» и всей душой мечтают стать частью российской цивилизации, любя её и служа ей верой и правдой, поскольку Россия является правопреемницей Советского Союза. Это далеко не так. Поэтому с человеческим капиталом и для национального хозяйства, и для цивилизационного строительства надо быть разборчивым и аккуратным. Здесь, как во врачебном деле, надо руководствоваться принципом: «Не навреди». Иначе незавидного будущего Европы нам не избежать.