Автор более 1000 публикаций и печатных работ исторической, военно-политической и политэкономической тематики в таких изданиях, как «Однако», журнал МИД России «Международная жизнь», «Огонёк», «Профиль», «Компания», «Люди», газета «Культура», интернет-портал «Колокол России» и др. Участник, докладчик и член оргкомитета ряда международных форумов, семинаров и круглых столов.

Весь октябрь и начало ноября прошли под знаком ядерных демонстраций и проверок готовности ядерных сил со стороны России, НАТО и США как отдельного субъекта. Что означают эти «шевеления в ядерном строю»?

Иван Шилов ИА REGNUM

Всё началось 5 октября, когда президент России на заседании дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что, поскольку США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, то и нам можно подумать об отзыве данной ратификации. Американцы забеспокоились, и 9 октября исполнительный секретарь Организации договора Роберт Флойд запросил встречу с властями России в связи с этой инициативой, но уже 13 октября в Госдуме был подготовлен законопроект об отзыве ратификации, а 17–18-го числа он экспрессом прошел сразу три чтения в нижней палате российского парламента. 25 октября его одобрил Совет Федерации, а 2 ноября подписал президент.

Видя, что повлиять уговорами и давлением на Москву не получается, американцы 18 октября провели подземный радиоизотопно-химический взрыв на ядерном полигоне в штате Невада с целью проверки своего национального элемента Международной системы мониторинга ядерных испытаний, продемонстрировав России, что если она попытается перейти от слов к делу и проведет что-то подобное реальным натурным ядерным испытаниям, то они всё зафиксируют и это будет очередным весомым фактором в копилку её демонизации.

Эти шаги пока что чисто политические, не имеющие военного значения. Дело в том, что современные технологии ушли далеко вперед от тех времен, когда был заключен этот договор. Растущие вычислительные мощности, цифровизация математического аппарата и систем моделирования ядерного взрыва в сочетании с проводимыми субкритическими испытаниями ядерных зарядов, в ходе которых используется количество расщепляющихся материалов, недостаточное для натурного ядерного взрыва, но достаточное для выводов о новых возможностях тех или иных схем, позволяют совершенствовать боеприпасы даже в условиях отказа от натурных испытаний.

Так что с военной точки зрения они сегодня попросту не нужны, но после дератификации у нас, что называется, развязаны руки, и, если потенциальный противник пойдёт на какую-то серьезную эскалацию, наши политики и военные вполне могут организовать что-то напоминающее взрыв Хрущевым термоядерной «Кузькиной матери» и провести показательные натурные испытания. Хотя российское руководство и заявляет, что не станет делать это первым.

Идём дальше. Практически весь октябрь по Европе летали американские стратегические бомбардировщики — носители ядерного оружия В-1В, отрабатывая посадки и подскоки с различных аэродромов от британской авиабазы Фэрфорд до турецкого Инджирлика, куда долетели 31 октября впервые с 90-х годов. Во время тренировок отрабатывался как самостоятельный полет этих машин, так и в сопровождении истребителей различных стран НАТО. 24 октября ими был осуществлен вылет к границе Калининградской области и проведен сброс бомб на полигоне в Польше.

В свою очередь, 25 октября Россия провела учения по нанесению ответного массированного ядерного удара с задействованием всей триады. Отстрелялись наземным «Ярсом», морской «Синевой» со старенького подводного крейсера «Тула», и чем-то пульнул тоже далеко не первой свежести ракетоносец «Ту-95МС» (тип ракеты не раскрывается). Почему не задействовали в этой тренировке обновленный «Белый лебедь» и новые крейсера с «Булавой», а также всякие другие новинки типа «Авангарда», неизвестно. Может, не хотели давать лишний повод для эскалации и разговоров о гиперагрессивности Москвы, которых мы, судя по всему, почему-то опасаемся, а может, боялись аварии или сбоя чего-то из «свежака» и, как результат, конфуза и насмешек со стороны недоброжелателей. В общем, отработали старым добрым штатным оружием.

U. S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmo В-1В

2 ноября американцы попытались частично повторить наш опыт и запустили для испытаний старенькую межконтинентальную баллистическую ракету LGM-30G Minuteman III, но во время полета у изделия выявилась аномалия, и оно было ликвидировано «безопасным способом» над Тихим океаном. Как оказалось, проверенное временем не у всех летает на ура. Справедливости ради надо сказать, что американские военные давно зудят по этому поводу и настаивают на ускорении работ по новой ракете LGM-35A Sentinel, которая должна прийти на замену «Минитменам». Предварительно в планах начало замены отнесено к 2028–2029 годам, поэтому пока тестируют на предмет боеготовности то, что есть. Это был четвертый в текущем году пуск. Три предыдущих прошли удачно. Чисто статистически для ракеты семидесятых годов показатели вполне ожидаемые.

А вот то, что американцы собираются до конца года перебросить и развернуть на британской авиабазе «Лейкенхит» 54 самолета F-35A, способных нести ядерное оружие, уже серьезно. В середине октября британское правительство заявило о завершении строительства инфраструктуры для этих машин. Россия учтет это в своем оперативном военном планировании, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Чем для нас опасна эта передислокация? F-35A — малозаметный истребитель пятого поколения, способный, как считают американцы, обеспечить им превосходство в воздухе на годы вперед, так как он может проникать в зоны, прикрытые ПВО, применять высокоточное оружие в том числе по земле и получать информацию из различных источников. Эта машина способна применять не только ракеты, но и управляемые авиабомбы, в том числе модернизированную атомную В61-12. Новая версия этой бомбы обладает усовершенствованными полётными характеристиками, повышенной точностью и регулируемой разрушительной силой, так как на ней может быть установлен заряд мощностью от 0,3 до 50 килотонн. Для примера, считается, что взрыв мощностью 20 килотонн способен создать зону полных разрушений всего около одного километра.

В общем, данная бомба — универсальное и почти «гуманное» оружие, что значительно повышает соблазн его применения. Отсюда и немедленная реакция Грушко.

О каких тенденциях свидетельствуют эти шевеления и то, что им сопутствует, но остаётся, что называется, за кадром?

Тенденция первая — реально глобальной термоядерной войны не хочет никто. Поэтому все якобы грозные демонстрации и шаги октября — начала ноября в «тяжелой» термоядерной сфере не более чем политические упражнения и демарши.

Тенденция вторая, более опасная — идёт тихая модернизация и продвижение к границам друг друга ядерного оружия малой и средней мощности, разумеется, вместе со средствами их доставки в виде самолетов (американские F-35 и наши Миг-31, которые с «Кинжалом» теперь будут патрулировать Чёрное море на постоянной основе) и оперативно-тактических наземных ракетных комплексов (о чём свидетельствует прежде всего переброска наших «Искандеров» в Белоруссию).

Наконец, третья, самая опасная тенденция — совершенствование оружейных ядерных технологий ведет к тому, что они всё больше приближаются по стоимости и доступности к неядерным. В чём здесь главная опасность? Дело в том, что ведущие державы в стартовавшей уже по факту новой гонке вооружений погнались за очень дорогостоящими технологическими новинками. Прежде всего это гиперзвук в ракетостроении, это самолёты — носители гиперзвука, способные преодолевать системы ПВО-ПРО (истребители 5-го поколения и даже 5+, а также стратегические бомбардировщики, разрабатываемые под новые задачи), это новейшие средства ПВО-ПРО, способные работать по гиперзвуковым целям в условиях активных помех, ложных целей и применения новейших средств подавления сигнала определения цели и наведения на неё, и это искусственный интеллект.

Кроме того, это боевые лазерные системы, электромагнитные пушки и корабли — носители ударных беспилотников (в Турции уже спустили на воду такой авианосец TCG Anadolu, у нас под эти нужды, очевидно, будут адаптировать строящиеся универсальные десантные корабли-вертолетоносцы).

Это дорогие игрушки. Поэтому таким странам, как Иран или Северная Корея, далеко не всё это по карману, а вот ядерные боеприпасы, способные остановить широкомасштабную агрессию против них, вполне. Потрошение Израилем Газы всем всё показало с исчерпывающей наглядностью. Не будет чем напугать высокотехнологичную сторону нападения, никакие жертвы мирного населения с противоположной стороны её не остановят. Опять же, как показывают текущие события, резолюции СБ ООН, отзывы послов и прочие политические жесты, и демонстрации никого уже не пугают. Сторону нападения остановит только страх получения неприемлемого ущерба. Что может нанести такой ущерб в условиях абсолютного технологического превосходства нападающей стороны? Только ядерное оружие. Смею предположить, что ряд стран в разной степени успешности и тайности над этим уже работает. Скажем, тот же Иран заявил, что подготовит ответ на действия Израиля в Газе. Может он в рамках этого ответа в среднесрочной перспективе создать термоядерный боезаряд (носители у него есть)? Очевидно, ИРИ уже на пути к этому. Иначе зачем израильтяне в 2020 году убили ведущего иранского физика-атомщика Мохсена Фахризаде?

Следующая на очереди — Турция. Учитывая пантюркистские амбиции Эрдогана, а также в условиях, когда у громящего Газу Израиля уже есть атомная бомба, а у Ирана она почти наверняка скоро появится, Анкара будет стремиться к обладанию таким оружием. Ходят упорные слухи, что страна эффективно прикрывает военную программу активностью в сфере мирного атома.

Возможности создать ядерный боеприпас есть также у Бразилии, где до 1990 года осуществлялась ядерная программа, и ключевые технологии наряду с научным потенциалом для производства атомной бомбы там тоже имеются. И этими странами дело, по всей видимости, не ограничится.

В целом все перечисленные события и явления, несмотря на свою закономерность, достаточно тревожные. У стран растёт недоверие и опасение в отношении друг друга, а следовательно, и вероятность применения последнего аргумента воздействия на противника в случае конфронтации. С другой стороны, в условиях эрозии старой модели мирового порядка всё больше государств хотят увеличить свой вес на будущих переговорах по новому мироустройству, тайно или явно обзаведясь ядерным аргументом.