Сегодня, благодаря социальным сетям, практически любой человек может стать знаменитым и влиять на умы людей. Больше не нужно долго и упорно идти наверх, следуя избранной стезе, получать трибуну для своего авторского высказывания в СМИ, кино, театре, со страниц книг.

Соцсети Хасбика

Одно завирусившееся видео может прославить вас на весь мир и сделать популярным блогером, за постами которого следят миллионы.

Обратная сторона такой доступности славы в том, что в популярные блогеры часто выбиваются люди не очень умные и плохо образованные. Они легко становятся поклонниками радикальных идей и транслируют их своим подписчикам.

Инфоцыгане зарабатывают сотни миллионов рублей на доверчивых и недалеких людях, которые хотят быстро добиться успеха без образования и минуя карьерную лестницу. Гламурная дива Виктория Боня рекламирует прелести мексиканского психоделического наркотика.

Но, что еще опаснее, некоторые блогеры могут по собственной глупости или чьему-либо наущению толкнуть массы людей к насилию.

Спокойных и хладнокровных белорусов на митинги протестов вытаскивал фактически один Телеграм-канал NEXTA, находившийся под контролем польских спецслужб.

Антисемитские погромы в Махачкале и Хасавюрте тоже были спровоцированы экстремистским ТГ-каналом «Утро Дагестан», который находится под контролем украинских спецслужб, а его основные админы, хоть и являются этническими чеченцами и дагестанцами, но давно живут в Киеве и Европе под колпаком тамошних особистов.

Но стоит признать, что фейкам «Утра Дагестан» подыграли многие дагестанские ММА-блогеры, которые также подзуживали своих соплеменников идти разбираться с еврейскими беженцами.

И это не был единичный случай: львиная доля кавказских поп-ММА бойцов-блогеров исповедуют гремучую смесь из радикального исламизма, русофобии и уголовных понятий. Этот адский коктейль они регулярно выливают на головы своих подписчиков. Одним из таких блогеров является карлик Хасбик из дагестанского села Новый Хушет.

Как милый маленький человечек проделал путь от забавного умилительного блогера и бренд-амбассадора UFC до ретранслятора радикального исламизма?

Хасбула Магомедов родился 21 год назад недалеко от Махачкалы с редким генетическим заболеванием. В районе 5 лет он перестал расти и физически развиваться, сегодня его рост составляет менее 100 сантиметров, а вес — около 19 кг. Однако аномальная внешность и сделала его известным.

Хасбик проснулся знаменитым после того, как завирусилось видео, где он ест клубнику, приговаривая: «Клубника просто бомба!»

Ролик собрал миллионы просмотров, а Хасбика взяли в оборот кавказские ММА-бойцы и блогеры.

Известные бойцы UFC из Дагестана, Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев стали брать его на свои поединки. А скандальный чеченский блогер Асхаб Тамаев начал делать с Хасбиком треш-контент. В частности, пытался стравить его с таджикским певцом и карликом Абдурозиком и спродюсировать их бой.

Тут Хасбика приметил всесильный хозяин UFC Дана Уайт и пути Хасбулы с Тамаевым разошлись. Хасбик стал бренд-амбассадором UFC (Ultimate Fighting Championship — крупнейшая лига смешанных единоборств со штаб-квартирой в Лас-Вегасе. — Прим. ред.) и набрал 8 миллионов подписчиков в Инстаграме.

Соцсети Хасбика

По версии Forbes, Хасбик заработал более двух миллионов долларов.

Впрочем, карьера Хасбика в Америке сегодня находится под угрозой. Он неоднократно демонстрировал живодерские наклонности: отбивался ножом от собаки, пинал клетку с обезьяной, мучал свою кошку. В помешанных на зоозащите Штатах такие вещи знаменитостям не прощают. Даже милым лилипутам.

Нам же интересно другое. Став популярным блогером, не имеющий даже нормального школьного образования Хасбик начал высказываться на общественные и политические темы с позиции довольно радикального исламизма.

Думается, не без помощи старших товарищей. В статье про Хасбика на Спортс. ру некие источники упоминали, что решения по бизнесу и общественным делам Хасбика принимают некие «старшие» и это не только его родственники.

Когда боец Максим Дивнич выступил против строительства мечети в Москве рядом со Святым озером, Хасбик ответил ему: «Кто бы что ни говорил, мечетей будет больше и больше. Какой-то чайка высказался, и мало их не станет». И обратился к Дивничу: «Турист, больше не езжай к нам сюда. Больше не приедешь на сборы».

Также Хасбик чуть не затравил врача, которая опубликовала видео его сестры, страдающей той же болезнью, что и он.

Высказался наш герой и о проблеме домашнего насилия в отношении женщин, которая особенно остро стоит именно на Северном Кавказе: «Женщины, что за опасные, оказывается, непонятные люди. Их побьешь — заявление пишут, а они свое место держать не умеют». Хасбик наотрез отказывается фотографироваться с девушками: харам, понимаешь.

Когда начался палестино-израильский конфликт, Хасбик тут же занял строго пропалестинскую позицию, но затем удалил несколько своих антисемитских постов, которые бы плохо восприняли в Америке.

Во время погромов в Дагестане, инспирированных слухами о еврейских беженцах, Хасбик в довольно жестких выражениях просил своих подписчиков не сдавать евреям квартиры и призывал их искать приезжих израильтян в Махачкале и Хасавюрте.

Потом правда тоже потер наиболее радикальные свои посты, прямо нарушающие законы России. Судьба Хасбика, на самом деле, трагична.

Когда он проснулся знаменитым после ролика с клубникой, его взяли в оборот темные дельцы. Американцы используют Хасбулу, как средневекового карлика-шута, выставляя на потеху толпе фанатов UFC. Но это еще полбеды. Некие силы на российском Кавказе, а возможно, и вне его, используют маленького малограмотного человечка, как транслятор идей радикального исламизма на многомиллионную аудиторию Хасбика.

«Брелок шайтана» — так назвал Хасбулу пародийный ТГ-канал «ТV-Д///ихад», высмеивающий радикальный исламский экстремизм. И, по сути, он прав. Хасбик стал брелоком, игрушкой в руках шайтанов, которые хотят разрушить межконфессиональное согласие в России и возродить террористический проект «Имарат Кавказ».