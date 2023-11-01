Автор более 1000 публикаций и печатных работ исторической, военно-политической и политэкономической тематики в таких изданиях, как «Однако», журнал МИД России «Международная жизнь», «Огонёк», «Профиль», «Компания», «Люди», газета «Культура», интернет-портал «Колокол России» и др. Участник, докладчик и член оргкомитета ряда международных форумов, семинаров и круглых столов.

События вокруг украинского и палестино-израильского конфликтов тесно переплелись между собой и вскрыли последнюю стадию эрозии мирового порядка, основанного на правилах. В чем это выразилось?

Иван Шилов ИА Регнум

Начнем с завершившейся на днях на Мальте международной конференции по так называемой формуле мира Владимира Зеленского. По сравнению с предыдущими встречами в Копенгагене и Джидде встреча на Мальте стала самой представительной, собрав участников из 66 стран. И что же она показала? Собравшиеся, во-первых, опять не смогли прийти к какому-то единому, задокументированному мнению относительно конфликта на Украине, единодушному и безоговорочному осуждению России, ее бойкоту и формуле мира украинского президента.

Во-вторых, в дебаты конференции активно вторглась палестино-израильская повестка, и здесь разногласий обнаружилось еще больше. Причем уже даже не между странами так называемого Глобального Юга и коллективного Запада, а внутри самого «цветущего садика», как называет Европу Жозеп Боррель.

«Отклик на войну Израиля и ХАМАС расколол союзников. Лидеры Европейского союза на саммите на прошлой неделе несколько часов согласовывали формулировку совместного заявления, но так и не преодолели всех разногласий», — пишет 31 октября Bloomberg.

Еще более противоречивым — и даже скандальным — получилось голосование по резолюции о прекращении огня в Газе, прошедшее незадолго до этого в ООН. В отличие от конфликта на Украине, здесь подавляющее большинство стран потребовало немедленного введения перемирия в Газе, обеспечения поставок туда гуманитарных грузов и защиты гражданского населения. Резолюцию поддержало 120 стран, 45 государств воздержались и только 14 проголосовали против.

Причём раскол произошел даже в среде западников. Так, одни, включая Францию и Испанию, проголосовали за, другие, например Германия и Италия, воздержались, тогда как третья группа, куда вошли Хорватия и Чехия, поддержала США и проголосовала против прекращения огня. Стены «организации разъединённых наций» давно такого не помнят.

Офис президента Украины Международная конференция по так называемой формуле мира Владимира Зеленского на Мальте

Эмоции тоже били через край. Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал итоги голосования позором, заявив, что организация утратила своё значение и легитимность. А министр обороны Чехии Яна Чернохова и вовсе призвала свою страну выйти из ООН.

На другом конце полюса мнений оказался президент Турции, которому тоже не откажешь в эмоциональности. «Эй, Запад, я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Каждая страна имеет право на самозащиту, но где справедливость? В Газе происходит резня! Мы объявим Израиль военным преступником, мы уже работаем над этим», — сказал Реджеп Эрдоган, назвав резню в Газе целиком и полностью детищем Запада.

Чем интересны слова турецкого лидера? Эрдоган, как известно, очень опытный политик, и его эмоции — это далеко не только душевное состояние и популизм для арабо-мусульманской улицы. Он всегда очень тонко чувствовал, что называется, направление движения или, как у нас когда-то говорили, «колебался вместе с генеральной линией», поэтому, несмотря на нелюбовь значительной части турок, продолжает сохранять за собой власть в стране и вынуждает считаться с собой на Западе, хотя более своенравного члена НАТО, пожалуй, не найти.

Так вот, этим своим спичем Эрдоган вбросил в публичную риторику и медиапространство тему столкновения религий и цивилизаций, что стало определенным знаковым этапом на пути деградации текущей модели мироустройства. В итоге Израиль отзывает дипломатов из Турции. Ранее оттуда начался отъезде евреев по рекомендации МИД Израиля. Также Израиль разрывает отношения со «СтарЛинк» из-за заявлений Маска о поставке его системы в Газу для международных организаций.

Относительно нашей страны тоже образовалась неувязочка системообразующих масштабов — американский военный журнал U. S. News & World Report опубликовал рейтинг стран с самыми могущественными вооруженными силами на основе опроса экспертов и простых граждан в разных странах мира. Вышло, что армия России занимает первое место в мире. Как же такое возможно? Ведь еще год назад практически вся западная пресса и в особенности такие экспертные издания писали, что Россия и прежде всего её архаичные вооруженные силы — это колосс на глиняных ногах, который очень скоро будет повержен, ибо никто не смеет идти против порядка, основанного на правилах.

И этот порядок действительно ввел против нас невиданное в истории количество всевозможных санкций и экономических ограничений, арестовал активы и счета за рубежом, заставил ведущие транснациональные корпорации покинуть Россию и разорвать с ней все контракты, отправил на Украину специалистов-инструкторов со всего света, самую разнообразную технику, амуницию и снаряжение, волонтеров, деньги практически в неограниченном количестве. А что в итоге? Мы, по словам нашего старейшего академика-экономиста Абела Аганбегяна, тратим на войну от полумиллиарда до миллиарда долларов в день (!), живём, работаем и торгуем под немыслимым прессом санкций и всяких ценовых потолков, но не рушимся, а, напротив, получается, укрепляемся и эволюционируем, коль скоро обошли даже великих американцев в рейтинге вооруженных сил. Причем в их же рейтинге, не в нашем и не в китайском. О чем это говорит? Об очень важном.

Во-первых, весь этот порядок, основанный на правилах, не может раздавить взбунтовавшегося «экономического карлика и страну-бензоколонку» (так в августе этого года назвал нас главный садовник Европы, всё тот же господин Боррель). И, во-вторых, он никак не может принудить абсолютно всех участников этого миропорядка забросать нас камнями.

Всё приведенное выше говорит о том, что старый мир, основанный на правилах, стремительно рушится. Это вынужден был признать даже президент США. «Человечеству нужен новый мировой порядок, и США смогут его построить», — сказал Джо Байден 21 октября.

«Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно чертовски хорошо, но теперь нужен новый, новый мировой порядок», — констатировал он.

Трудно сказать, почему именно 50 «послевоенных» лет взял за отсчёт Байден. От какой именно войны он считал и какой порядок, построенный 50 лет назад имел в виду? Может опять что-то перепутал. ООН и прочие так называемые мировые институты, как известно, возникли не 50, а более 70 лет назад.

Именно в послевоенном 1945-м, собственно, и сложился порядок, который сегодня окончательно уходит в небытие. Появился он главным образом по двум причинам. Во-первых, всех напугал феномен подъема и доминирования какой-то одной страны — носительницы идеи «нового порядка». Как известно, 29 августа 1941 года мировые СМИ огласили германо-итальянскую декларацию об установлении своего «нового порядка» в Европе. Причем эта декларация на протяжении ряда лет подкреплялась практическими шагами, о которых много говорилось на Нюрнбергском процессе. Этот феномен возник во многом благодаря взаимному недоверию и опасениям по отношению друг к другу со стороны СССР и так называемых западных демократий. Все попытки договориться и совместными действиями остановить рост германского милитаризма и умерить его географические аппетиты, закончились неудачей. В итоге «крокодил» вырос, набрался сил и попытался загрызть обоих. Только это смогло объединить бывших антагонистов сначала в антигитлеровскую коалицию, а затем вывести их на мироустроительный диалог.

Репродукция ТАСС Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Делано Рузвельт и маршал СССР Иосиф Виссарионович Сталин перед началом одного из заседаний Ялтинской конференции

Во-вторых, из войны державы-победительницы вышли примерно в равных силах. Несмотря на ожидания западной части коалиции в лице Великобритании и США, СССР закончил боевые действия не обессиленным, а, как бы сейчас сказали, на восходящем тренде. И несмотря на наличие у США ядерного оружия, без учета позиции и интересов СССР теперь стало нельзя решить ни один стратегически важный вопрос. В итоге на Ялтинской конференции были заложены компромиссные основы послевоенного миропорядка, которые, несмотря на противоположные мировоззрения, взаимоисключающие политические институты, общественные порядки и культурно-ценностные наборы ее участников, неукоснительно соблюдались вплоть до распада СССР.

С крушением мировой системы социализма на повестке дня возник проект глобализации по западному образцу, основанному на концепции мирового центра и мировой периферии. Исходя из этой концепции должно было строиться всё, начиная от планетарного разделения труда и прибыли и кончая политической десуверенизацией. Человек становился интернациональным трудовым и потребительским ресурсом, инструментом для извлечения прибыли. Но всё это, конечно, маскировалось экономическим неолиберализмом, свободным рынком, демократическими ценностями, толерантностью и так далее. Западно-цивилизационный центр во главе с англосаксонским ядром всё контролирует и распределяет, остальные безропотно подчиняются и живут по правилам. Американский социолог японского происхождения Фрэнсис Фукуяма даже назвал новое состояние мира концом истории.

Но идиллии не поучилось. На каком-то этапе существующие экономические институты и механизмы пришли в противоречие с тотальной глобализацией. Пришлось запустить кризис 2007–2008 годов, чтобы путём перевода мировой экономики в экстремальный режим использовать чрезвычайные методы управления и ускорить достижение целей глобализации, которые невозможны в обычных (мирных) условиях. Не помогло.

С расцивилизовыванием и десуверенизацией под маркой экспорта демократических ценностей тоже не задалось. И Россия, и Китай, которые еще в нулевые годы в принципе были не против глобализации по западному образцу, очевидно, в последний момент осознали, чем это может для них закончиться, и начали заявлять о своих национальных интересах и традиционных ценностях, суверенных правах, исторических корнях и прочем, что проектом и основанным на нём мировым порядком не предусматривалось.

Центр, конечно, был дико возмущен такой неслыханной дерзостью, такими «пещерными» ревизионизмом и своеволием. В ход пошли самые разные инструменты воздействия, от ручных либеральных оппозиционеров внутри возмутителей спокойствия и запугивания приближением НАТО до шантажа национальных элит. Как итог — вместо глобализации конфронтация с растущей непримиримостью позиций.

Мировой порядок, основанный на правилах, пошел вразнос. То, что его уже не сохранить и не возродить на прежних идеологических и структурных принципах, ясно уже даже американцам. Но они, судя по всему, либо действительно считают, что смогут всё переформатировать и явить миру новый «конец истории» под своим чутким руководством, либо делают хорошую мину при плохой игре, реально не зная, что делать.

Справедливости ради надо сказать, что концепции, или хотя-бы чего-то подобного относительно нового мироустройства, не предложил пока никто. Россия декларирует некую многополярность, не формулируя, что она будет представлять собой в конечном варианте. Не говоря уже о дорожной карте, как к этому идти. Китай робко пытается что-то сгенерировать на основе своей интеграционной модели «Один пояс — один путь». Но пока это всё не боле чем общий обмен мнениями, как говорят дипломаты.

Очевидно одно: чисто с практической точки зрения все политики-практики понимают, что на каком-то этапе умирания нынешнего мирового порядка его основным акторам придется начать договариваться о каком-то новом общежитии, о новых моделях сосуществования и правилах поведения. Поэтому сейчас эти акторы пытаются по максимуму укрепить и улучшить свои переговорные позиции. Это относится и к Западу во главе с США, который поставил задачу «нанести стратегическое поражение России», и к нашей стране, которая стремится максимально ослабить противоборствующую сторону, и к Китаю, который сейчас старается укрепиться и закрепиться везде и во всём, где может. Не зря ведь КНР нарастила объем ядерного вооружения — с 290 до 500 боеголовок с 2019 года по май 2023-го.

Когда эти переговоры начнутся и что послужит толчком к ним, сказать пока сложно, поскольку усилия по наращиванию переговорного потенциала всеми сторонами еще в полном разгаре. А старый порядок тем временем вошел в завершающую стадию своей эрозии и отмирания. Зрелище не из приятных. Но, как говорится, чем ярче горят мосты в прошлое, тем лучше видна дорога в будущее. Будем надеяться, что скоро нечто приемлемое для всех проступит на горизонте.