Немецкий министр обороны Борис Писториус в последнее время дал несколько развернутых интервью, в которых рассказал о своем непреодолимом желании реформировать бундесвер таким образом, чтобы он представлял реальную угрозу для кого-нибудь, кроме бюджета ФРГ.

Иван Шилов ИА Регнум

Проваленное украинское контрнаступление, которому не помогло немецкое «вундерваффе», война на Ближнем Востоке, где Израиль, подвергшийся террористической атаке ХАМАС, в своем безумном желании отомстить за испытанное унижение закусил удила и включил режим Дейенерис Таргариен, обострение ситуации между Косово и Сербией на Балканах — все это проблемные точки, откуда исходит вызов Германии, взвалившей на себя бремя лидера объединенной Европы.

«Мы должны стать пригодными для ведения войны», — сказал Борис Писториус.

Но что сие завуалированное выражение означает на самом деле?

И если Германия реально собирается принять участие в боевых действиях, для начала не худо было бы узнать, когда же наконец в бундесвере, до сих пор испытывающем дефицит термобелья для личного состава и пользующемся аналоговыми радиостанциями, наступит обещанная «смена эпох»?

И более того: насколько адекватной, отвечающей национальным интересам и соразмерной возможностям страны в целом является политика Германии в области безопасности?

Писториус, по его собственным словам, говоря о подготовке к войне, не хотел бы прослыть алармистом, но вынужден говорить о двух реальностях.

Первая из них, согласно министру обороны ФРГ, заключается в том, что в Восточной Европе уже более полутора лет идет самая настоящая война.

А вторая — то, что Германия, размякшая за 30 лет мира и отсутствия «советской угрозы», никак не может «ментально настроиться» на то, что мир вокруг сильно изменился. Поэтому федеративная республика должна быть психологически готова к тому, чтобы защитить себя и быть способной вести оборонительную войну. Если, конечно, до этого дойдет.

С «ментальным настроем» на войну Германия действительно испытывает серьезные проблемы.

Поток рапортов на увольнение по соображениям совести от солдат, отправившихся в бундесвер за хорошим социальным пакетом и стабильной (хотя и относительно небольшой) зарплатой, однако не готовых к тому, что армии, возможно, придется воевать, существенно превышает поток заявлений от потенциальных рекрутов.

Увы, преломить негативную для обороноспособности Германии тенденцию оказались не способны даже трансгендеры, гомосексуалисты и прочие небинарные персоны, двери для которых в нынешнем году по приказу министра гостеприимно распахнул бундесвер.

Хотя немецкий министр обороны и (согласно опросам) самый популярный политик ФРГ признает, что в настоящий момент отсутствуют какие-либо признаки подготовки нападения России на одну из стран НАТО, глобальная ситуация такова, что бундесвер просто обязан отряхнуться от нафталина и вспомнить, что армия существует не только для того, чтобы в мирное время объедать собственный народ.

Конечно, сделать это после 12 лет под руководством трех некомпетентных женщин — Урсулы фон дер Ляйен, Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Кристины Ламбрехт, разваливших все, что только можно было развалить, — будет непросто, однако теперь, с руководителем, когда-то (сорок лет назад) даже отслужившим срочную службу в армии, дело несомненно пойдет на лад.

В конце концов, теперь у бундесвера есть специальный фонд в €100 млрд, две трети которого к концу 2023 года уже должно быть обращено в контракты.

Правда, и министр также честно это признает, между заключением контрактов и их исполнением может пройти несколько лет, но, как говорили древние китайские мудрецы, «путь в тысячу ли начинается с первого шага». На выполнение задач по перевооружению армии Писториус отводит от 2 до 5 лет и призывает не проявлять чрезмерных ожиданий по отношению к его персоне, возглавляющей военное ведомство всего каких-то 9 месяцев.

Время для того, чтобы осуществить модернизацию, у Германии, по мнению министра, еще есть. Ведь если Россия всё-таки соберется развязать третью мировую войну, ей тоже нужно будет подготовиться соответствующим образом. За это время Германия успеет не только осуществить технологический переход, но и укрепить восточный фланг НАТО, органично интегрировав в структуру обороны альянса в регионе силы таких ценных союзников, как Польша и страны Балтии.

Вот, например, сводная панцергренадерская бригада бундесвера в Литве численностью до 4 тысяч солдат (в обозримой перспективе, на сегодняшний день почти вдвое меньше), сформированная из солдат различных подразделений и обладающая неясной на сегодняшний день боеспособностью, станет краеугольным камнем этой системы обороны.

Пока что для нормального квартирования и функционирования подразделения в Литве строится необходимая инфраструктура: казармы, жилье, учебные корпуса, склады, гражданская инфраструктура для семей военнослужащих. Когда же все необходимое строительство будет завершено, 4 тысяч не нюхавших пороху немецких солдат несомненно станут решающей силой в регионе и смогут легко противостоять закаленным в боях и многократно превосходящим их по численности войскам потенциального противника.

В вопросах поставки на Украину дальнобойных ракет «Таурус» Борис Писториус склонен к солидаризации с канцлером Олафом Шольцем. Ведь ни одна из до сих пор поставляемых Киеву ракет не была так совершенна и дальнобойна, как немецкий «Таурус». А потому на канцлере, недавно пережившем несколько неприятных минут на аэродроме в Тель-Авиве под обстрелом палестинских боевиков и, несомненно, не желающем испытывать аналогичные ощущения в Берлине, лежит особая ответственность.

Американский ATACMS имеет дальность стрельбы всего 165 км, а немецкий «Таурус» — целых 500 км. Поэтому у России, и так затаившей обиду на Германию за поставки киевскому режиму тяжелой бронетехники, могут возникнуть нехорошие вопросы в случае удара немецкими ракетами по целям в глубине российской территории. А после того как нехорошие вопросы будут заданы, для Берлина вполне могут наступить еще менее приятные последствия, к которым немецкие политики совсем не готовы.

Министр считает, что Германия и так уже делает для Украины максимум возможного, поэтому требовать от нее чего-то большего по меньшей мере некрасиво.

В настоящее время ФРГ — второй по величине после США сторонник киевского режима в мире, лишь на позапрошлой неделе отправивший на Украину продукции военного назначения на сумму более €1 млрд.

Сколько средств из далеко не безразмерного национального бюджета придется потратить Германии на поддержку Украины в условиях неослабевающей рецессии — неизвестно. Хотя канцлер Шольц вслед за американским президентом Джо Байденом уже пообещал, что Германия будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Хотя, судя по рейтингам обоих, не факт, что «столько, сколько потребуется», продержатся у власти они сами.

В вопросах поддержки Израиля Борис Писториус занимает по-иезуитски сдержанную дипломатичную позицию, говоря, что «он не говорит, что красных линий в вопросе военной помощи Израилю не существует, однако он их не проводит».

Хочется верить в то, что момент, когда гипотетическая красная линия будет пересечена, для Германии никогда не наступит. А тысяча солдат немецкого спецназа, переброшенных на Кипр, никогда не примут участия в конфликте далеко за пределами родной страны. В конфликте, в котором за 70 лет непрерывной кровной вражды уже не осталось правых и виноватых.