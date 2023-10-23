Общественный деятель, организатор гуманитарных миссий на новые территории России, номинант 2021 года в рейтинге «30 до 30» по версии Forbes в категории «Социальные практики», в научной сфере специализируется на взаимоотношениях между Россией и Казахстаном

На минувшей неделе в России разгорелся скандал из-за соседства двух символов Казани на тысячной купюре с новым дизайном.

Иван Шилов ИА Регнум

Для тех, кто не в курсе, напомним, что на новой купюре изображены башня Сююмбике и здание исторического музея Татарстана, в котором раньше располагалась Дворцовая церковь. На вершине башни — мусульманский полумесяц, а вот на бывшем здании церкви православного креста нет. Интересно, что символ ислама вместо двуглавого орла был установлен на башню в 1918 году, как раз когда Введенская церковь Казанского кремля была разграблена.

Дискуссия закончилась тем, что Центральный Банк России признал: купюра требует доработки.

Однако главная проблема с новым дизайном российских денег проходит мимо внимания общественности, так как вряд ли ее можно считать скандальной. А проблема эта в том, что на банкнотах пропали поля по бокам. Эти белые поля — историческая метка наших банкнот, черта, которая передавалась со времён Российской Империи, сохранилась во время Советского Союза и была на купюрах 1997 года выпуска.

Проблема кажется мелкой? Это не так.

Во странах «с историей» в дизайне банкнот практически всегда прослеживается уникальная историческая канва: используются определённые шрифты, цвета и их сочетания. Да, постепенно они совершенствуются и осовремениваются, это нормально. Но изменения в дизайне банкнот должны носить эволюционный характер, сохранять свою идентичность и отражать национальную историю и ценности народа. В идеале принадлежность купюры должна считываться и без надписей — по одному её внешнему виду.

Здесь уместно будет сравнить дизайн валюты с дизайном старого крупного бренда.

Обычно, когда такая компания занимается изменением дизайна устоявшегося бренда, изучаются его история, логотипы, слоганы и ценности, которые должны быть отражены в нём. На основании такой аналитической работы выделяются ключевые элементы, которые сохраняются на протяжении всего времени существования бренда, и создаётся новый концепт, вмещающий в себя их, а также и какие-то актуальные черты.

То же самое должно было быть проделано и с рублёвыми купюрами.

Однако, судя по тому, что белые поля на купюрах пропали, никто и не ставил пред собой такую задачу. Решили поступить проще — создать дизайн «современных» денег. А внутреннее понимание «современности» для денег у авторов оказалось простым. Современные деньги, в их представлении — это евро. А это крупные цифры, яркие цвета, фотореалистичное изображение каких-то архитектурных объектов, следование общим мировым трендам.

Что это, если не ярчайший пример колониального мышления? Получается, что для нас метрополия — это Европа, а мы — провинция, и во главу угла становятся ценности, образы и веяния, которые характерны для «белых людей».

Конечно, работники ЦБ за последние два года сделали всё возможное и невозможное для поддержания российской экономики на плаву. Но ведь проблема в виде дизайна (а на самом деле — стоящей за ним системы ценностей) остаётся.

В ЦБ должны исходить из того, что у нас есть наши ценности, наша история и традиции, которые в том числе и должны быть отображены в вещественной части нашей культуры. И дизайн банкнот, с которым должны будут сталкиваться наши люди буквально каждый день, обязан быть частью русской истории и идентичности.

Эта традиция тянется своими корнями ещё к девятнадцатому веку и даже к более ранним временам, когда в ходу появились ассигнации. И эта черта красной нитью проходит сквозь века.

Причем дело не в каком-то вселенском заговоре (вот-де злой коллективный Запад хочет лишить нас идентичности и сделать всё по образцу Европы/штатов/ect). Нет. Свою идентичность мы теряем сами в желании соответствовать «современной, хорошей» метрополии, забывая свои собственные корни.

В голове у авторов нового дизайна купюр, скорее всего, так и не появилась мысль: «А давайте проанализируем, может, у нашего рубля есть длинная история, традиции, нужно это сохранить, осовременив». Такую задачу просто не ставили, не видели в этом ценности. Зато они интуитивно пришли к мысли, что сделать красиво и современно — означает скопировать тренды Запада, игнорируя смысловую составляющую.

Сначала похожие на евро банкноты появились в 2013–2014 годах и были посвящены олимпиаде и присоединению Крыма. Но тогда это была ограниченная серия с вертикальным изображением. Это было красиво и необычно.

Но затем появилась и общеупотребимая банкнота подобного внешнего вида: в 2017 году стали печатать купюры номиналом в две тысячи рублей, а в 2022 году вышла и сторублёвка в таком же стиле.

Это красивые купюры, но они перестали быть похожими на рубли.

Посмотрите на дизайн того же доллара, характерные элементы, которые наследуются через века — портрет в центре и серо-зелёный цвет.

Хочется верить, что в следующем редизайне авторы к этому вопросу вернутся и как-то смогут совместить наш исторический код с современным дизайном.