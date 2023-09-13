Независимый журналист и политолог (Росток, Германия). Основатель Телеграм-канала «Мекленбургский Петербуржец». Постоянный автор рубрики «Специально для RT» и приглашённый эксперт программ «Соловьёв Live», «60 минут» и «Время покажет» федеральных каналов российского телевидения.

Слушать выступления и интервью Анналены Бербок — ни с чем не сравнимое удовольствие от постоянного ожидания сюрпризов. Что выкинет госпожа министр на этот раз?

Иван Шилов ИА Регнум

Удивит своими энциклопедическими знаниями в области истории? Откроет и докажет новую теорему в геометрии? Даст мастер-класс по дипломатическому этикету? Или же просто в очередной раз покажет всему миру, на что способна сильная и независимая женщина на ответственном государственном посту?

И Бербок не подвела!

Четвертый визит дипломатической солидарности в столицу Украины с начала СВО открыл новые глубины альтернативной одарённости главы германского МИД, в очередной раз раскрывшейся перед журналистами в ходе интервью и совместных брифингов с украинскими коллегами.

Так, Бербок весьма оригинально оценила промежуточные итоги летнего украинского контрнаступления, заявив, что это не украинцы безнадежно увязли в российских оборонительных линиях, а это «Путин застрял в окопах на востоке Украины со своей кампанией террора».

Печально, что Анналена Бербок даже не поняла, какую глупость она сморозила в прошлый раз, заявив, что минные поля Херсонщины и Запорожья по площади сопоставимы с территорией Западной Германии, поскольку повторила ее вновь уже перед журналистами F. A. Z.

Вопрос о том, должна ли Германия поставить Киеву крылатые ракеты большой дальности, Бербок парировала в своем фирменном стиле. Уйдя от прямого ответа, она заявила, что Украине нужны не только крылатые ракеты, но и мощная противовоздушная оборона, и вообще, над всей критической инфраструктурой страны необходимо раскрыть «зимний зонтик из ПВО».

В упомянутый зонтик, вероятно, войдут новые поставки немецких установок Iris-T, а также боеприпасы к зенитным танкам Gepard, производство которых, по слухам, наконец удалось наладить на предприятиях немецкого ВПК.

Впрочем, замыслы одного из лидеров немецких «Зеленых» простираются куда дальше, чем краткосрочные поставки вооружений на Украину.

Не менее важны для Анналены Бербок вопросы послевоенного мироустройства и наказания виновных в «преступлениях против человечности». Так, в частности, по мнению Бербок, ответственность должны понести все, кто «похищал украинских детей» и участвовал в развязывании «агрессивной войны». Судить «международных преступников», согласно точке зрения главы немецких дипломатов, должен «интернациональный трибунал, основанный на украинском праве и пользующийся международной поддержкой».

Хотя не дело министра иностранных дел давать странам гарантии оказания Германией экономической помощи, Анналена Бербок в Киеве их все-таки дала, смутно пообещав «прямые поставки оружия для самообороны и среднесрочную экономическую поддержку вплоть до восстановления».

Впрочем, конкретика тоже была.

Так, немецкий министр подписала в столице Украины документ, регламентирующий первые шаги по строительству станции ветрогенераторов в Чернобыльской зоне отчуждения (!). Насколько экономически оправданным будет проект строительства ветряков в непосредственной близости от источника самого дешевого вида энергии — атомной — Анналена, похоже, не задумывалась.

Однако подобный подход вполне укладывается в парадигму поведения коллег Бербок по партии. «Зеленые» планируют усеять ветрогенераторами все немецкое побережье вдоль Северного и Балтийского морей, дабы к 2035-му они суммарно производили порядка 20 ГВт электроэнергии (для того, чтобы оценить полет мысли и монументальность замысла, достаточно знать, что в настоящее время суммарная мощность ветроэнергетики Германии, где ветряками усеян, казалось бы, каждый незанятый клочок земли, составляет 25,7 ГВт).

Журналисты F. A. Z. затронули в беседе с министром и другие актуальные вопросы, в частности германские миротворческие инициативы в Сахеле — Центральной Африке, где военный контингент ФРГ, по правде говоря, местные власти видеть не очень-то и жаждут. В частности, Германии в нынешнем году пришлось вывести своих последних миротворцев из Мали, где после смены правительства они оказались нежеланными гостями.

Тем не менее глава немецкого МИД настроена очень решительно: «Мы поддерживаем ЭКОВАС как региональную организацию Западной Африки, чтобы не допустить уничтожения демократий. Мы помогаем сделать так, чтобы миграция и террор не дестабилизировали другие государства».

Конечно, называть политические системы стран ЭКОВАС демократическими, например в той же Нигерии, со стороны Бербок было большим преувеличением, однако философский вопрос, что же действительно представляет из себя демократия африканского образца, где в результате кровавого военного переворота ко власти может прийти вполне вменяемый персонаж, низложив настоящего людоеда, выбранного в полном соответствии с евроатлантическими парламентскими традициями, во многом остается дискуссионным.

Вернемся, однако, к долгожданному сюрпризу от Анналены Бербок, которого все так долго ждали.

И министр не подвела замершую в предвкушении публику, заявив о том, что за прошедший год она целых 560 дней трудилась в поте лица! 560 дней, Карл! Пятьсот шестьдесят! Воистину тут комментировать — только портить.

Какое счастье, что Отто фон Бисмарк — первый министр иностранных дел германского рейха, уже не увидит, до чего довели немецкий МИД новомодные тенденции на инклюзивность и гендерную эмансипацию.