Независимый журналист и политолог (Росток, Германия). Основатель Телеграм-канала «Мекленбургский Петербуржец». Постоянный автор рубрики «Специально для RT» и приглашённый эксперт программ «Соловьёв Live», «60 минут» и «Время покажет» федеральных каналов российского телевидения.

Некоторые несознательные и политически незрелые товарищи утверждают, что канцлер Шольц уже не тот…

Иван Шилов ИА REGNUM

Куда, мол, делись былая хватка и харизма вожака немецкого социал-демократического «Комсомола» JuSo (JuSo — Die Jungsozialisten — «Молодые социалисты»), поднимавшего молодежь на митинги против размещения в Германии американских ракет средней дальности? Где смелость и риск гамбургского бургомистра, решавшего на высоком уровне вопросы любой сложности? Куда, наконец, испарился трезвый и холодный расчет министра финансов Федеральной Республики, некогда обеспечивавшего немецкой казне стабильный профицит?

Когда-то, мол, Олаф Шольц, по мнению злобных критиков, и правда был достоин высшего поста в государстве, однако с началом украинского кризиса и порожденной им рецессии в немецкой экономике сильный политик превратился в «вялую печеночную колбаску», позволяющую помыкать собой всем, кому не лень: украинскому послу, американскому президенту, партнерам по «светофорной коалиции»…

Апофеозом злоключений канцлера стало загадочное падение на спортивной пробежке, стоившее канцлеру «потери лица», а также породившее массу кривотолков в медиа и мемов в социальных сетях.

Знающие люди говорят, что Олаф Шольц в личном общении — добрейшей души человек с хорошим чувством юмора, всегда способный найти правильные слова для любого собеседника. Эти качества плюс недюжинный интеллект и профессиональное чутье в свое время помогли ему сделать партийную карьеру.

К тому же на заре юности Шольц, с его густой шевелюрой длинных кудрявых волос, был настоящим красавчиком, пользовавшимся у женщин заслуженной популярностью и наверняка разбившим не одно дамское сердце.

И хотя кудри давно сменились лысиной, но подобный бэкграунд некоторым критикам канцлера дал повод предположить, что ссадины и кровоподтеки на лице Шольца — результат семейного насилия со стороны супруги Бритты Эрнст, заподозрившей 65-летнего мужа в супружеской неверности.

GladstoneHH Олаф Шольц в 1984 году

Впрочем, другие теории заговора, объясняющие следы насилия на лице канцлера, еще более безумны.

Здесь и месть российских спецслужб за подрыв «Северного потока», и вышедшие из-под контроля переговоры с партнерами по Североатлантическому альянсу, недовольными чересчур амбивалентной позицией Германии в вопросах поддержки Украины, и даже покушение со стороны разочарованных избирателей, которых «проспала» служба безопасности.

На этом фоне теория, что Шольц придумал себе травму, не захотев выходить к публике на запланированной встрече, посвященной 25-летнему юбилею депутатской деятельности члена бундестага от СДПГ Михаэля Рота, выглядит верхом адекватности.

Однако не будем поддаваться искушению и смаковать предположения в стиле репортеров разноцветных таблоидов.

Kay Nietfeld/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц с повязкой после неудачного занятия спортом

Как говаривал Зигмунд Францевич Фрейд, «иногда банан — это просто банан». А удар лицом об асфальт беговой дорожки не что иное, как досадная случайность, порожденная цепью трагических обстоятельств.

Отметим лишь, что немецкий канцлер действительно умеет держать удар и никогда не утрачивает чувства юмора. Ничем иным нельзя объяснить черную повязку на глазу в стиле капитана пиратского брига, прогнозируемо ставшую источником для многочисленных сетевых мемов.

Так что те, кто утверждает, что канцлер Шольц уже не тот, мягко говоря, не совсем правы. Старина Олаф тот еще!