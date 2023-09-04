Родился в Крыму, жил на Камчатке, работает в Москве. Окончил Московский государственный университет. Работал в газетах «Комсомольская правда», «Российская газета», «Век», «Российские вести», а также аналитических дирекциях "Первого канала" и телеканала «Звезда». Экспертная специализация: Польша, Украина (регионалистика), Ватикан и Римско-католическая церковь, Церкви Ближнего Востока и Закавказья.

После того как папа Римский Франциск в обращении к молодым российским католикам призвал их помнить о великой России и великих российских императорах Петре I и Екатерине II, некоторые соседи нашей страны предсказуемо возбудились. Дело даже оказалось не столько в Украине, сколько в Польше и Литве.

Иван Шилов ИА REGNUM

Акцент Варшава и Вильнюс сделали на «обличении» Франциска и Ватикана в симпатиях к российскому империализму. Как заявил президент Литвы Гитанас Науседа, «папа Римский является авторитетом веры, но это не означает автоматически, что он является авторитетом истории. Иногда, возможно, история России или история нашего региона, нашего континента из Аргентины может выглядеть немного иначе».

За этим стоял намек на то, что вдруг в Ватикане выбрали необычного папу, который не является европейцем и поэтому не так знаком с историей континента, как прежние итальянские, французские понтифики, не говоря уже о польском папе Иоанне Павле II. Хотя некоторые польские эксперты в это же время открыто заявляли о том, что архиепископ Буэнос-Айреса не слишком отклонился в своей «антизападной риторике» от своего краковского предшественника.

По словам бывшего священника-доминиканца, ныне польского философа Тадеуша Бартоща, «папы вставали на сторону России еще в XVIII веке, они поддерживали раздел Польши, так что здесь существует давняя традиция». И нынешний курс Франциска является во многом наследием польского папы Иоанна Павла II, который «поднял знамя борьбы с Западом как с «цивилизацией смерти».

Все это еще больше запутывало ситуацию, поскольку теперь уже невозможно было объяснить позицию Ватикана по России каким-то непониманием «аргентинским папой» Франциском европейских реалий. Пока точку в этой истории не поставил сам понтифик, отправившийся с визитом в Монголию.

В своем выступлении в Улан-Баторе он высоко оценил традиции религиозной свободы в азиатской стране, отметив, что такая терпимость существовала даже в период обширной экспансии Монгольской империи на большую часть мира. В период своего расцвета она простиралась на запад до Венгрии и остается самой крупной континентальной сухопутной империей в мировой истории.

«Тот факт, что Монгольская империя на протяжении веков смогла охватить столь далекие и разнообразные земли, свидетельствует об удивительной способности ваших предков признать выдающиеся качества народов, населявших ее огромную территорию, и поставить их качества на службу общему развитию, эту модель следует ценить и предлагать заново в наши дни», — сказал Франциск, обращаясь к монгольскому президенту Ухнаагийну Хурэлсуху.

Понтифик таким образом сформулировал главный геополитический принцип Святого престола — ориентацию на империи как хранителей межнациональной интеграции и религиозной терпимости. В чем папа Франциск, кстати, солидаризовался и с Русской православной церковью, которая период доминирования Монгольской империи на Руси оценивает прежде всего по тому, что захватчики проявляли уважение к православию, не трогая традиционную веру и ее институты.

Следует сказать, что для Церкви империя в принципе является материнской структурой. Христианство появилось в то время, когда многочисленные народы и племена, охваченные цивилизацией, были объединены в единый конгломерат благодаря Риму. Во время расцвета и могущества Римской империи христианские проповедники имели возможности проповедовать от Сирии до Испании, пребывая в общем культурном и языковом пространстве.

Вышедшая из имперской купели Церковь сохранила благодарность к этой форме политической организации. Тем более что многие века католические епископы и священники не сталкивались с феноменом национализма, приведшего к появлению национальных государств.

До самого начала XX века, когда распавшиеся Австро-Венгерская, Германская и Российская империи стали питательной почвой, на которой выросли многочисленные новоявленные страны Центральной и Восточной Европы и Прибалтики, Святой престол предпочитал ориентироваться на Берлин, Вену и Санкт-Петербург как центры силы и власти. Поэтому, в чем справедливо упрекают Ватикан некоторые публицисты, Римские папы были готовы скорее поддержать раздел «революционной» Речи Посполитой, чем послать свое благословение польским мятежникам.

Имперским видением сегодня руководствуется Святой престол и в отношении Украины. Он проявляет уважение и сочувствие к украинскому народу, руководствуюсь гуманитарными соображениями. Как во время испанской и португальской колонизации Нового Света католические монахи выступали за соблюдение прав местных индейцев. Но с точки зрения государственного строительства Ватикан со скепсисом относится к перспективам национального проекта того же Киева, и не только его.

Постсоветский опыт стран Центральной и Восточной Европы показал Святому престолу, что националистические тенденции, нетерпимость к чужестранцу остаются для политических элит этих государств способом удержания власти. Империи, даже бывшие, проявляют иной подход, руководствуясь задачей удержания в едином пространстве различных культур, этносов и конфессий.

Россия в этом контексте повторяет паттерны, свойственные ей во времена упомянутых папой Франциском императоров Петра I и Екатерины II. Хотя оба они приложили руку к обузданию украинской вольности, на тот момент — запорожского казачества, и первый, и вторая правители успешно интегрировали тех же украинцев в имперское пространство, предоставляя им возможность занимать высокие и ответственные посты и работать на общее благо всей страны.

Общее благо, инклюзивность — тот принцип, который хорошо понимает и старается внедрять во все сферы Ватикан. Особенно это характерно для понтификата папы Франциска, выступления которого пронизаны идеей вовлечения всех страт населения в общественную, политическую и экономическую деятельность, вопреки нелюбимой главой Католической церкви «культуры отбросов».

Современной Литве и Украине, чье цивилизационное мышление только начало формироваться после конца 1980-х годов, трудно понять логику Святого престола как института, укорененного в истории. Но Ватикан знает правоту маршала Франции Жака д’Этампа, говорившего, что Бог всегда на стороне больших батальонов. Поэтому папы Римские будут на стороне Петра I, Екатерины II и Чингисхана, что бы по этому поводу кто-то ни думал.