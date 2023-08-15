Родился в Крыму, жил на Камчатке, работает в Москве. Окончил Московский государственный университет. Работал в газетах «Комсомольская правда», «Российская газета», «Век», «Российские вести», а также аналитических дирекциях "Первого канала" и телеканала «Звезда». Экспертная специализация: Польша, Украина (регионалистика), Ватикан и Римско-католическая церковь, Церкви Ближнего Востока и Закавказья.

Накануне проведения в Варшаве военного парада в честь Дня Войска Польского, который отмечается сегодня, 15 августа, председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский пояснил, почему Польша так стремительно перевооружается.

Иван Шилов ИА Регнум

«С древних времен действует принцип: хочешь мира — готовься к войне, — заявил Качиньский. — Мы готовимся к войне, но хотим мира. И именно эти усилия должны дать нам мир и возможность нормального развития». Под «этими усилиями» имеется в виду наращивание расходов на вооруженные силы с 37,5 млрд злотых в 2007 году до 137 млрд в настоящее время.

Интрига заключается в объяснении лидера правящей партии того, почему Варшава приступила к лихорадочной скупке оружия. «Чтобы гарантировать безопасность Польши, нам нужны союзы. Но никто не защищает тех, кто не может защитить себя сам», — сказал Качиньский.

Союзы, в которых на сегодня состоит Польша, это ЕС и НАТО. Определенный скептицизм в отношении и первого, и второго в «Праве и Справедливости» высказывают не первый год. Правда, при этом раньше упоминался «великий атлантический партнер», США, но, видимо, сейчас и они перестали вызывать прежнее доверие. В конце концов на примере украинского конфликта Варшава могла убедиться в том, как ведут себя ведущие западные страны в нашем регионе.

В ходе специальной военной операции польские власти внимательно наблюдали за происходящими событиями. Единый антироссийский фронт, сплотивший США и Западную Европу, давал Варшаве надежду на то, что Россия быстро потерпит поражение, подпишет капитуляцию, после чего в течение нескольких лет придет к своему распаду.

Вероятно, этим можно объяснить неожиданный контракт, заключенный польским правительством с Сеулом на поставку наступательной техники, включая тысячу южнокорейских танков К2. Варшава в таком случае получала шанс начать физическую экспансию на восток. Но потом что-то пошло не так.

Победа над Москвой стала затягиваться. На этом фоне «Право и Справедливость» могла видеть, как западные «партнеры» киевского режима дозировано снабжают его оружием. Некоторые европейские страны вызывали в этой связи повышенную критику со стороны правящей польской партии, которая оценила то, как «партнеры» затягивали отправку продукции, запрашиваемой Киевом, или отправляли малопригодное оборудование. В частности, Варшаве пришлось приложить большие усилия, чтобы собрать коалицию, заставившую Германию согласиться на отправку своих танков Leopard.

Более того, в Польше стали подозревать, что Украину в любом случае не примут на Западе. Особенно после слов президента страны Анджея Дуды о том, что остановка «российского империализма» стоит дешево, потому что не умирают американские солдаты. Это породило вопросы о том, чем будет смерть польских солдат — «дорогим» или тоже «дешевым» способом остановить Россию.

На этом фоне любопытное признание сделал Качиньский. По его словам, Польша находится в сфере, которую Россия рассматривает как свою собственную. И выход из нее только один — стать сильным, в том числе и в военном отношении, государством. Фактически тем самым Качиньский приравнял Польшу по геополитическому статусу к Украине.

Судя по всему, PiS сделала вывод, что членство в НАТО в случае перекидывания вооруженного конфликта на территорию Польши особо Варшаве не поможет. Кто-то не захочет задействовать статью 5 устава Североатлантического блока по политическим соображениям, кто-то просто будет не в состоянии оказать реальное содействие.

Руководствуясь упомянутым принципом «хочешь мира — готовься к войне», PiS делает ставку на сугубо военные способы защиты Польши. Хотя «Праву и Справедливости» ничего не мешало прибегнуть к дипломатии, не пытаться в ходе специальной военной операции на Украине забегать впереди паровоза и делить шкуру неубитого русского медведя.

В итоге сейчас Польша, если исходить из логики Качиньского, оказывается отброшенной в прошлое на тот момент, когда она еще не вступила ни в НАТО, ни в Европейский союз, и ей еще нужно выйти из «зоны влияния» России. Вопрос только в том, есть ли у Варшавы на это историческое время и поможет ли ей заполненный амбар с иностранным оружием.

Шансы получить мир на своих границах без подготовки к войне у Польши есть. На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности улучшить отношения с Варшавой, если поляки захотят это сделать.

В свою очередь, заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Белоруссии Тенгиз Думбадзе в интервью «Известиям» подчеркнул, что Минск готов к диалогу с Польшей для нормализации отношений, несмотря на нагнетание сообщений о планах Варшавы увеличить воинский контингент на восточной границе государства.

Сомнительно, что «Право и Справедливость» воспримет сейчас инициативы белорусской стороны. В нынешней жаркой избирательной кампании по выборам в Сейм и Сенат правящая партия эксплуатирует особую обеспокоенность поляков безопасностью своей страны, обеспечение которой видится в ускоренной милитаризации.

Но в следующем году, если, конечно, PiS сумеет в третий раз сформировать правительство, есть небольшой шанс на то, что она оставит бесплодные попытки игнорировать Россию и Белоруссию при обсуждении новой архитектуры безопасности в регионе.